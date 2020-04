Hiện nay tình hình lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 tại Nga và Belarus vẫn diễn biến theo chiều hướng phức tạp. Đánglẽ đây phải là thời điểm chung tay chống dịch nhưng có vẻ mâu thuẫn giữa hai quốc gia vẫn tiếp tục bùng phát. Bộ trưởng Ngoại giao Belarus, ông Vladimir Makei mới đây đã lên tiếng cáo buộc rằng những bộ kit xét nghiệm của Nga để xác định virus corona chủng mới không có độ tin cậy cần thiết, và trên thực tế chúng cho kết quả sai lệch rất nhiều. "Belarus đã từ chối mua 30 nghìn bộ thiết bị xét nghiệm của Nganhằm phát hiện nhanh virus corona chủng mới, do các cuộc đàm phán bị đình trệ và sự không đáng tin cậy của bộ kit". "Chúng tôi đã đàm phán với 2 công ty Nga nhằm mua được khoảng 30 nghìn bộ kit, nhưng các cuộc đàm phán không đạt được tiếng nói chung". "Hiện tại chúng tôi không cần các thiết bị này, Belarus đã tự mình thực hiện các xét nghiệm và chúng tôi đã nhận được khoảng 50 nghìn bộ kit từ các quốc gia khác", Bộ trưởng Ngoại giao Belarus Vladimir Makei cho biết. Ngoài ra ông Makei còn lưu ý rằng theo thông báo của Giám đốc bệnh viện Bệnh truyền nhiễm của Belarus - ông Denis Protsenko thì các xét nghiệm của Nga là không đáng tin cậy. "Xác suất phát hiện chính xác virus corona chủng mới của thiết bị Nga chỉ vào khoảng 60%, sai số như trên là rất lớn, vì vậy đối với chúng tôi, những bộ kit xét nghiệm này là không cần thiết", Ngoại trưởng Belarus khẳng định. Xem xét thông tin do Bộ trưởng Ngoại giao Belarus cung cấp, giới chuyên gia y tế cho rằng tỷ lệ chính xác chỉ 60% của bộ kit do Nga chế tạo là quá thấp, trong khi ngày nay có nhiều sản phẩm do các nước khác sản xuất đảm bảo độ tin cậy lên đến 90 - 96%. Phía Nga chưa đưa ra bình luận về tuyên bố trên của Belarus, tuy nhiên trước đó báo chí Nga biết rằng Bộ Y tế nước này cũng cung cấp thông tin tương tự, đó là ghi nhận một số lượng đáng kể kết quả âm tính giả. Giới truyền thông cũng nhắc lại rằng vài ngày trước đó, Matxcơva đã gửi viện trợ khoảng 10 nghìn bộ kit xét nghiệm để phát hiện nhanh những ca nhiễm Covid-19 cho Belarus. Diễn biến trên có vẻ đang làm mối quan hệ giữa Nga và Belarus có thêm sóng gió, khi mới đây Minsk cáo buộc Matxcơva chậm trễ trong việc cung cấp cho họ 100 nghìn mặt nạ hô hấp, bất chấp đã trả tiền đầy đủ. Ngoài ra chính quyền Belarus cũng từ chối nhận hỗ trợ từ Nga mà quay sang châu Âu đề nghị được nhận khoản vay 60 triệu euro để chống lại sự lây lan của căn bệnh trên. Bên cạnh đó, Minsk còn mong muốn Liên minh châu Âu - EU giúp đỡ họ trong việc giảm thiểu thiệt hại do tác động xấu của dịch bệnh Covid-19 lên nền kinh tế nước này. Những hành động gần đây cho thấy rằng Belarus có vẻ đã không coi Nga là đối tác quan trọng và tin cậy hàng đầu của mình như trước kia nữa.

