Mới đây truyền thông quốc tế đưa tin, tình báo Mỹ đã đưa ra cáo buộc chống lại Trung Quốc liên quan đến việc nước này che giấu tình tình thực tế về dịch bệnh Covid-19. Bức thư "bí mật" theo thông báo đã được gửi đến Nhà Trắng và có thể đang nằm trên bàn làm việc của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên vào hôm 1-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông chưa nhận được báo cáo trên, nhưng cũng bày tỏ nghi ngờ về độ chính xác của số liệu thống kê mà Trung Quốc công bố. Trong khi đó, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ, ông Robert O'Brien cho biết, Washington không thể xác nhận một cách chính xác những con số này. Ngoài ra theo ông Michael McCaul, thành viên Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ nên điều tra "hành vi che giấu” liên quan đến dịch bệnh của Bắc Kinh. Trước tình hình trên, phía Trung Quốc đã chính thức đưa ra phản ứng với Mỹ nhằm bác bỏ cáo buộc che giấu mức độ thực sự của đại dịch Covid-19 trên đất nước này. Chính thức thì Bắc Kinh đã đưa ra lời bình luận về những cáo buộc chống lại họ, chính quyền Trung Quốc nói rằng Mỹ đang thể hiện "một nỗ lực đặt lợi ích chính trị lên trên lợi ích của con người, thậm chí là trên mạng sống con người". Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ lưu ý rằng, nước này đang cung cấp tất cả các dữ liệu cần thiết về tình hình lây nhiễm virus corona chủng mới trong lãnh thổ của họ cho các tổ chức quốc tế, bao gồm Tổ chức Y tế Thế giới - WHO. "Chúng tôi công bố số liệu thống kê hoàn toàn minh bạch, bao gồm số người chết vì dịch bệnh. Chúng tôi có trách nhiệm với công việc này”. “Thật không may, lời cáo buộc vô trách nhiệm đang lan truyền rộng rãi, không thể che giấu sự thất bại của toan tính phía sau", Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ phản bác. Để tham khảo: ngày nay số người mắc bệnh Covid-19 trên toàn thế giới đã vượt quá một triệu người. Ở Mỹ con số này là khoảng 246 nghìn, ở Trung Quốc là 83 nghìn. Đồng thời, tỷ lệ tử vong tại Mỹ là 2,48%, trong khi Trung Quốc là 4,03%. Hiện tại giữ "kỷ lục" về tỷ lệ bệnh nhân tử vong do dịch bệnh Covid-19 vẫn là Italia, khi con số này lên tới trên 12%.

Mới đây truyền thông quốc tế đưa tin, tình báo Mỹ đã đưa ra cáo buộc chống lại Trung Quốc liên quan đến việc nước này che giấu tình tình thực tế về dịch bệnh Covid-19. Bức thư "bí mật" theo thông báo đã được gửi đến Nhà Trắng và có thể đang nằm trên bàn làm việc của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên vào hôm 1-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông chưa nhận được báo cáo trên, nhưng cũng bày tỏ nghi ngờ về độ chính xác của số liệu thống kê mà Trung Quốc công bố. Trong khi đó, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ, ông Robert O'Brien cho biết, Washington không thể xác nhận một cách chính xác những con số này. Ngoài ra theo ông Michael McCaul, thành viên Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ nên điều tra "hành vi che giấu” liên quan đến dịch bệnh của Bắc Kinh. Trước tình hình trên, phía Trung Quốc đã chính thức đưa ra phản ứng với Mỹ nhằm bác bỏ cáo buộc che giấu mức độ thực sự của đại dịch Covid-19 trên đất nước này. Chính thức thì Bắc Kinh đã đưa ra lời bình luận về những cáo buộc chống lại họ, chính quyền Trung Quốc nói rằng Mỹ đang thể hiện "một nỗ lực đặt lợi ích chính trị lên trên lợi ích của con người, thậm chí là trên mạng sống con người". Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ lưu ý rằng, nước này đang cung cấp tất cả các dữ liệu cần thiết về tình hình lây nhiễm virus corona chủng mới trong lãnh thổ của họ cho các tổ chức quốc tế, bao gồm Tổ chức Y tế Thế giới - WHO. "Chúng tôi công bố số liệu thống kê hoàn toàn minh bạch, bao gồm số người chết vì dịch bệnh. Chúng tôi có trách nhiệm với công việc này”. “Thật không may, lời cáo buộc vô trách nhiệm đang lan truyền rộng rãi, không thể che giấu sự thất bại của toan tính phía sau", Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ phản bác. Để tham khảo: ngày nay số người mắc bệnh Covid-19 trên toàn thế giới đã vượt quá một triệu người. Ở Mỹ con số này là khoảng 246 nghìn, ở Trung Quốc là 83 nghìn. Đồng thời, tỷ lệ tử vong tại Mỹ là 2,48%, trong khi Trung Quốc là 4,03%. Hiện tại giữ "kỷ lục" về tỷ lệ bệnh nhân tử vong do dịch bệnh Covid-19 vẫn là Italia, khi con số này lên tới trên 12%.