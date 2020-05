Tại lô đất 87 nằm trong góc nghĩa trang ở Milan, Italy, tổng cộng 120 ngôi mộ vừa xuất hiện. Mỗi ngôi mộ được đánh dấu đơn giản bằng cây thánh giá nhựa màu trắng. Số người bị chết nhiều khiến cho việc ghi thông tin về người mất trên ngôi mộ trở nên sơ sài. Trên mỗi thánh giá dán mảnh giấy đề họ, đôi khi kèm cả chữ cái đầu, đôi khi là tên riêng. Không ghi ngày sinh, không ghi ngày mất. Công nhân nghĩa trang phải làm việc cật lực trong suốt thời gian vừa qua, họ thường đặt lên mỗi ngôi mộ một bông hoa nhựa. Được biết đây là nơi yên nghỉ của những người chết trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 ở Milan, nhưng thi thể chưa được người thân đến nhận. Một quan chức giấu tên ở nghĩa trang cho hay đa số người chết được chôn cất ở đây là người già, từng ở viện dưỡng lão. Nhiều người không có gia đình, một số không có thân nhân tới nhận xác do lệnh phong tỏa. Trong tình trạng nhà xác luôn quá tải, ngày càng nhiều người chết ở thời kỳ đỉnh dịch, các nhà chức trách tại Milan, điểm nóng của dịch của Italy, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chôn cất những thi thể chưa có người thân đến nhận. Sau dịch, nếu có người đến nhận, thi thể sẽ được khai quật và cải táng. Có thể kể đến một trường hợp điển hình: Bà Carla Porfirio đã phải tuyệt vọng vì muốn ở bên mẹ trong phút cụ lâm chung, mà không thể toại nguyện. Trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, ngày nào bà cũng tới viện dưỡng lão Palazzolo-Doin Gnocchi ở Milan để thăm cụ Michela, 85 tuổi, mắc bệnh Alzheimer. Khi viện dưỡng lão bất ngờ ngăn người nhà tới thăm thân nhân do dịch Covid-19 bùng phát, Porfirio cho hay bà luôn gọi điện hàng ngày để hỏi thăm mẹ. Ngày nào nhân viên cũng đảm bảo cụ Michela vẫn mạnh khỏe. Bà rất lo ngại khi không được thông báo lúc cụ Michela bắt đầu có biểu hiện không khỏe. Khi gọi điện hôm 5-4, bà được thông báo cụ Michela đang phải thở oxy và dùng moóc-phin. Ngày hôm sau, cụ qua đời. "Điều gì tồi tệ nhất với chúng ta, những người mất đi người thân", bà Porfirio vừa nói vừa khóc nức nở. "Đó là chúng ta không thể ở bên họ trong những ngày cuối đời đau đớn. Khi đó họ rất cần bàn tay của người thân". Ở thời điểm đỉnh dịch xuất hiện ở miền bắc Italy, chính quyền vùng Lombardy đã yêu cầu viện dưỡng lão nhường phòng cho những bệnh nhân mắc dịch Covid-19 không nguy kịch nhằm giảm gánh nặng cho bệnh viện. Viện Palazzolo-Don Gnocchi cho biết từ khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên trong viện, họ đã lập tức cách ly, khoanh vùng, xét nghiệm những ca có nguy cơ lây nhiễm. Mọi ca dương tính với dịch Covid-19 đều được xử lý theo quy trình do chính quyền hướng dẫn và phối hợp với các nhà chức trách. Chính quyền Italy đang điều tra hàng loạt sai phạm y tế tại các cơ sở dưỡng lão trên toàn quốc trong khủng hoảng đại dịch Covid-19. Viện Palazzolo-Don Gnocchi tin rằng cuộc điều tra sẽ chứng minh họ đã làm đúng. Chính quyền vùng Lombardy cho hay họ không trả lời phỏng vấn về "vấn đề viện dưỡng lão" do cuộc điều tra đang tiến hành. Ít nhất 15 cơ sở dưỡng lão đã bị đóng cửa, bệnh nhân được chuyển tới nơi khác sau khi lực lượng cảnh sát y tế Italy (NAS) phát hiện nhiều cơ sở không tuân thủ quy trình phòng chống dịch, như cung cấp đầy đủ thiết bị bảo hộ cho nhân viên và sắp xếp khu vực cách ly chuyên biệt cho bệnh nhân nghi nhiễm virus SARS-CoV-2. Đã có 61 người đang bị điều tra. 157 người đã bị phạt tổng cộng hơn 78.500 USD. Giống nhiều người mất thân nhân trong viện dưỡng lão vì dịch Covid-19, bà Porfirio rất phẫn nộ. "Không thể chấp nhận nổi", bà nói. "Chúng ta đang ở năm 2020 mà chuyện này vẫn xảy ra. Những hình ảnh này giống hệt dịch cúm Tây Ban Nha 100 năm trước. Vậy mà chúng ta đang trong tình hình tương tự?" Một số nhân viên và thân nhân người bệnh đã kiện viện dưỡng lão Pio Albergo Trivulzio có hành vi "ngộ sát", cho rằng họ đã không bảo vệ được người già trong viện cũng như nhân viên y tế. Ông Mauro Clerici, công tố viên thành phố Milan, tháng trước cho biết ông đang xem xét cái chết của hơn 100 người tại viện dưỡng lão trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Ông Clerici cho hay cuộc điều tra sẽ tập trung vào "những tội có thể xảy ra theo luật pháp hiện hành về dịch Covid-19". Chưa ai bị bắt cũng như bị truy tố. Tháng trước, một phát ngôn viên của viện cho hay cơ sở này đã "tuân thủ các quy định đeo khẩu trang", nói thêm số người chết trong quý I năm nay tương tự cùng kỳ năm ngoái. Vùng Lombardy chiếm 50% trong số 32.169 ca tử vong vì dịch Covid-19 của Italy. Một trong những cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nhất ở Lombardy là thị trấn Nembro, nằm ở chân núi Alps. Trong số 87 người sống tại viện dưỡng lão Nembro, 34 người chết vì dịch Covid-19. Thời tiết tốt đang đến với Lombardy. Tại các thành phố và thị trấn trong vùng, người dân đang mạo hiểm ra ngoài tận hưởng khí trời và tự do sau khi chính phủ dỡ lệnh phong tỏa. Tuy nhiên, không giống những nơi khác ở Italy có số lượng ca virus SARS-CoV-2 ít hơn, không khí phiền muộn vẫn lơ lửng ở Lombardy. "Buồn quá. Mỗi lần mở trang cáo phó, tôi lại thấy rất nhiều người quen đã chết. Cả một thế hệ đang bị xóa sổ", ông Beppe Severgnini, phụ trách chuyên mục của tờ Corriere della Sera buồn bã nói.

