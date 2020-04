Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, thế giới hiện ghi nhận 1.034.170 ca nhiễm và 524.465 ca tử vong do đại dịch Covid-19 tại 204 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng lần lượt hơn 79.000 ca nhiễm mới và hơn 6.500 người chết trong 24h. 220.025 người đã hồi phục, chủ yếu ở Trung Quốc. Số liệu cho thấy người chết do đại dịch Covid-19 trên toàn cầu đã tăng gấp đôi kể từ ngày 27-3. Châu Âu hiện là tâm dịch với hơn 544.000 ca nhiễm và hơn 39.000 ca tử vong, tương đương 54% và 73% toàn cầu, theo AFP. Tính đến ngày 7-3, số ca nhiễm ở châu Âu chưa tới 10.000 người. Sự gia tăng mạnh về số ca đồng nghĩa đại dịch đang lan rộng với tốc độ đáng báo động. Tình hình ở Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, thậm chí còn đáng báo động hơn. Nền kinh tế lớn nhất thế giới báo cáo thêm hơn 30.000 ca nhiễm và hơn 800 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 245.442 và 6.098. Mỹ ghi nhận ca tử vong đầu tiên hôm 1-3 nhưng đến 2-4, con số này lên gần 6.000, cho thấy số người chết do đại dịch Covid-19 tại Mỹ cứ sau 3 ngày lại tăng gấp đôi. Mỹ đang rất cần các loại vật tư, thiết bị y tế để đối phó dịch và có thể ngừng viện trợ vật tư y tế cho các nước đồng minh. Nhiều bang đang khẩn thiết yêu cầu chính phủ hỗ trợ khẩu trang, máy thở, đồ bảo hộ để ứng phó với làn sóng bệnh nhân đổ xô đến bệnh viện. Tổng thống Donald Trump cho biết chính phủ đang giữ lại gần 10.000 máy thở bởi "đợt bùng phát sắp tới rất mạnh" và sẵn sàng phân phối. Italy ghi nhận thêm 4.668 ca nhiễm và 760 ca tử vong trong 24h qua, nâng số ca nhiễm và tử vong lên 115.242 và 13.915, tiếp tục là vùng dịch chết chóc nhất thế giới. Tuy nhiên, theo công ty phân tích dữ liệu InTwig, tại khu vực xung quanh thành phố Bergamo, nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vì đại dịch Covid-19, khoảng 4.500 người đã chết trong tháng 3, nhưng chỉ có 2.060 người được thống kê. Italy mới chỉ xét nghiệm cho những người có triệu chứng. Vì thế, các quan chức y tế và chính quyền ước tính số người nhiễm Covid-19 thực tế ở nước này có thể lên tới hàng trăm nghìn, thậm chí 6 triệu người. Tây Ban Nha xác nhận 117.710 người nhiễm và 10.935 người chết do đại dịch Covid-19 sau khi ghi nhận thêm 9.000 ca nhiễm và gần 1.000 ca tử vong. Đây là mức tăng ca tử vong hàng ngày lớn nhất tại Tây Ban Nha, biến nước này thành ổ dịch lớn thứ hai sau Mỹ. Tuy nhiên, tỷ lệ ca nhiễm mới ở Tây Ban Nha có dấu hiệu giảm, cho thấy biện pháp phong tỏa dường như đang phát huy hiệu quả trong việc ngăn virus lây lan. "Dữ liệu cho thấy đường cong đã ổn định" và dịch bệnh đã bước vào giai đoạn "chậm lại", Bộ trưởng Bộ Y tế Salvador Illa nói. Tây Ban Nha áp lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 14-3 đến 11-4 nhằm hạn chế virus lây lan, dù nền kinh tế chịu tác động nghiêm trọng. Bộ Lao động Tây Ban Nha cho biết đã nhận được hơn 300.000 đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới trong tháng 3 Đức vẫn là vùng dịch lớn thứ ba châu Âu khi ghi nhận thêm hơn 8.000 ca nhiễm và 181 ca tử vong, nâng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 85.903 và 1.112. Tỷ lệ tử vong ở Đức khá thấp, chỉ 1,3%, dường như nhờ áp dụng chiến lược xét nghiệm diện rộng. Đức cũng có nhiều giường chăm sóc đặc biệt, cùng dịch vụ chăm sóc sức khỏe được nhà nước chi trả. Chính phủ Đức đã ra lệnh đóng cửa hầu hết cửa hàng, trường học và áp dụng lệnh cấm tụ tập quá 2 người ít nhất đến ngày 19-4. Đức cũng đã tiếp nhận hơn 100 bệnh nhân Covid-19 trong tình trạng nghiêm trọng từ các quốc gia Liên minh châu Âu (EU). Anh báo cáo thêm 4.244 ca nhiễm và 569 trường hợp tử vong, mức tăng ca tử vong hàng ngày lớn nhất từng được ghi nhận tại nước này, nâng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 33.718 và 2.921. Thủ tướng Anh Boris Johnson, người đang tự cách ly tại nhà vì nhiễm dịch Covid-19, hôm qua tuyên bố Anh sẽ "tăng cường xét nghiệm", trong khi Bộ trưởng Y tế đặt mục tiêu thực hiện 100.000 xét nghiệm mỗi ngày trong 2 tuần. Chính phủ Anh trước đó chịu nhiều chỉ trích vì không xét nghiệm rộng rãi, đặc biệt đối với nhân viên y tế tuyến đầu. Giới chức tiết lộ chỉ 2.000 trong số 500.000 nhân viên y tế Anh được xét nghiệm dịch Covid-19. Iran tiếp tục là vùng dịch lớn thứ hai châu Á, sau Trung Quốc, với 53.183 ca nhiễm và 3.294 ca tử vong. Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo tại cuộc họp nội các hôm qua rằng đại dịch Covid-19 có thể kéo dài trong nhiều tháng, thậm chí tới cuối năm. Theo lịch Ba Tư, năm nay của Iran sẽ kết thúc vào tháng 3-2021. Rouhani cũng nói rằng Iran có thể thực thi thêm nhiều biện pháp hạn chế ngăn đại dịch Covid-19. Hàn Quốc ghi nhận 86 ca nhiễm mới, đưa số ca nhiễm lên 10.062 và đánh dấu ngày thứ 22 số ca nhiễm mới khoảng 100 hoặc ít hơn. Hàn Quốc cũng báo cáo thêm 5 ca tử vong, nâng số người chết lên 174, với hơn một nửa là bệnh nhân trên 80 tuổi. Để ngăn chặn các ca nhiễm ngoại nhập, Hàn Quốc từ 1-4 yêu cầu tất cả người nhập cảnh đều phải cách ly trong 14 ngày. Người nước ngoài được cách ly phải tự chi trả toàn bộ chi phí và cài ứng dụng trên điện thoại di động cho phép giới chức giám sát và đảm bảo họ tuân thủ quy tắc. Trung Quốc đại lục hôm 3-4 ghi nhận thêm 31 ca nhiễm mới, gồm 2 ca nội địa và 29 ca ngoại nhập, và 4 ca tử vong, nâng số ca nhiễm và ca tử vong lên lần lượt 81.620 và 3.322. Trung Quốc cũng công bố thêm 60 ca nhiễm không triệu chứng. Từ 1-4, Trung Quốc bắt đầu đưa số ca nhiễm dịch Covid-19 không triệu chứng vào số liệu thống kê hàng ngày. Những người dương tính với Covid-19 không triệu chứng cũng sẽ bị cách ly tập trung 14 ngày. Tại Đông Nam Á, Malaysia tiếp tục là vùng dịch lớn nhất với 3.116 ca nhiễm và 208 tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự đoán đại dịch Covid-19 ở Malaysia sẽ đạt đỉnh vào giữa tháng 4, trong khi số ca bệnh nguy kịch ước tính đạt đỉnh trong tuần tới. Philippines báo cáo 2.633 ca nhiễm và 107 ca tử vong do đại dịch Covid-19. Thái Lan ghi nhận 1.875 ca nhiễm dịch Covid-19, trong đó 15 người đã chết. Indonesia có số ca lây nhiễm dịch Covid -19 là 1.790 trường hợp, trong đó có tới 170 người tử vong. Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia kiểm soát dịch Covid-19 tốt nhất thế giới. Đến tối 3-4, Việt Nam đã ghi nhận 237 trường hợp nhiễm Covid-19. Trong đó đáng chú ý là có 86 ca hồi phục và không có trường hợp nào tử vong. Ngân hàng Thế giới (WB) cảnh báo dịch bệnh có thể khiến 11 triệu người tại châu Á - Thái Bình Dương lâm vào cảnh nghèo đói nếu không có biện pháp can thiệp và khu vực có thể đối mặt với đợt suy giảm kinh tế tồi tệ nhất suốt 20 năm qua.

