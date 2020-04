Giới chức Italy tin rằng Covid-19, đại dịch khiến gần 12.500 người ở nước này thiệt mạng, đang chậm lại đáng kể sau ba tuần lệnh phong tỏa được áp dụng trên cả nước. Đây là một tín hiệu đầy lạc quan đối với những quốc gia phương Tây đang đi theo quỹ đạo của Italy trong chống dịch. Cơ quan Phòng vệ Dân sự Italy hôm nay báo cáo 4.053 ca nhiễm Covid-19 mới, không chênh lệch nhiều so với con số 4.050 trường hợp một ngày trước và thấp hơn rất nhiều so với con số kỷ lục hơn 6.500 ca được ghi nhận hôm 21-3. Với 5.974 ca nhiễm mới hôm 28/3 và 5.217 ca hôm 29-3, đường cong trên đồ thị ca nhiễm mới của Italy đang được "làm phẳng". Các chuyên gia y tế và giới chức Italy cho rằng nếu đà giảm ca nhiễm mới này được duy trì tới sau lễ Phục sinh 12-4, Rome có thể bắt đầu xem xét nới lỏng lệnh phong tỏa và mở cửa trở lại một số lĩnh vực kinh tế. "Chúng tôi dường như đã đạt đỉnh dịch, chứng tỏ các biện pháp của chúng tôi đã phát huy hiệu quả" Silvio Brusaferro, Chủ tịch Viện Y tế Quốc gia Italy, cho hay. Italy là quốc gia phương Tây đầu tiên phải ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc sau khi hứng "bão Covid-19". Nhiều nước khác trên thế giới đã làm theo các biện pháp này, yêu cầu người dân ở nhà và doanh nghiệp đóng cửa, trừ những hoạt động kinh doanh thiết yếu như nhu yếu phẩm, thuốc men. Italy trở thành một "mô hình thử nghiệm" về việc liệu các nước phương Tây có thể ngăn chặn đại dịch đủ nhanh để tránh rơi vào khủng hoảng kinh tế, trong khi thực thi các biện pháp phong tỏa không quyết liệt bằng Trung Quốc hay không. Italy tới nay ghi nhận 105.792 người nhiễm Covid-19. Số ca nhiễm trên thực tế được cho là cao hơn, bởi nhiều người không có hoặc có ít triệu chứng chưa được xét nghiệm. Nhưng nhiều chỉ số khác cũng đang giúp Italy có thêm tự tin rằng họ đang giành "chiến thắng trận đầu" nhờ biện pháp phong tỏa. Số người nhập viện trên khắp Italy đang giảm đáng kể, như ở Lombardy, vùng chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất của Covid-19, số người nằm phòng chăm sóc đặc biệt là 1.324, giảm 6 người so với ngày trước đó. Tuy nhiên, Italy vẫn ghi nhận 837 người chết vì Covid-19 vào hôm 31-3, nâng số ca tử vong của nước này lên 12.428, trong đó 58% là ở vùng Lombardy. "Trước khi các biện pháp phong tỏa phát huy hiệu quả, chúng tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian và có quá nhiều người đã chết", Cristina Capellini, bác sĩ ở gần Bergamo, nơi số người chết và bệnh viện quá tải đã biến thành phố của vùng Lombardy này thành biểu tượng của nỗi đau do Covid-19 gây ra ở Italy, chia sẻ. Chồng của nữ bác sĩ này cũng đã qua đời vì Covid-19 hồi đầu tháng 3. "Đừng đi vào vết xe đổ của Italy. Hãy rút ra bài học từ câu chuyện của chúng tôi: phải quyết liệt ngăn chặn sự lây lan ngay từ khi bắt đầu. Chúng ta nên nhận thức đúng về thảm kịch này bằng cách thay đổi cách tiếp cận với vấn đề chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Chúng ta cần đánh giá đúng tầm quan trọng của nó", bác sĩ Capellini nói. Tại thành phố Bergamo, áp lực dồn lên các khoa hồi sức cấp cứu cuối cùng cũng đã giảm sau nhiều tuần bác sĩ buộc phải lựa chọn bệnh nhân để điều trị. Tình tình ở Bệnh viện Papa Giovanni XXIII cũng được cải thiện một chút, theo Mirco Nacuti, bác sĩ hồi sức cấp cứu ở đây. Nhưng nhiều người già sắp chết vẫn chưa được nhập viện. "Thảm kịch vẫn diễn ra tại các gia đình và con số chính thức không thể hiện đúng thực tế bởi nhiều người chưa được xét nghiệm", Nacuti nói. Theo Frank Rasulo, bác sĩ hồi sức cấp cứu và gây mê tại hệ thống bệnh viện Spedali Civili ở Brescia, một thành phố khác phải chịu hậu quả nặng nề bởi Covid-19 ở vùng Lombardy, số bệnh nhân phải vào khoa chăm sóc đặc biệt đã ít hơn so với tuần trước. "Tuy nhiên, họ là những người trẻ hơn và nhiều người trong số đó bị bệnh nặng hơn do chần chừ nhập viện. Nhưng có thể thấy rằng những điều này đang cho thấy dịch bệnh sẽ sớm chậm lại", anh nói. "Tuy nhiên, họ là những người trẻ hơn và nhiều người trong số đó bị bệnh nặng hơn do chần chừ nhập viện. Nhưng có thể thấy rằng những điều này đang cho thấy dịch bệnh sẽ sớm chậm lại", anh nói. Giới chức Pháp hy vọng rằng số ca chăm sóc đặc biệt sẽ bắt đầu giảm vào cuối tuần này, nhờ việc phong tỏa toàn quốc của chính phủ. Pháp đã ghi nhận thêm 418 người chết vì Covid-19 trong ngày 31-3, số ca tử vong trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bùng phát ở quốc gia này. Anh cũng báo cáo tốc độ lây nhiễm chậm lại trong những ngày gần đây. "Nhưng đừng quá chủ quan với điều đó. Chúng ta vẫn đang trong giai đoạn đầu và chưa thoát khỏi nguy hiểm", Stephen Powis, giám đốc y tế Cơ quan Y tế Quốc gia Anh, nhận định. Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn cho rằng còn quá sớm để nói liệu các biện pháp cách biệt cộng đồng, bao gồm cấm tụ tập quá hai người, có thực sự hiệu quả. Đường cong của dịch ở Đức chưa thể được làm phẳng cho tới giữa tháng 4. "Chúng tôi nhận thấy dịch có xu hướng tăng cho tới lễ Phục sinh", Lothar Wieler, người đứng đầu Viện Robert Koch, cơ quan kiểm soát dịch của Đức, cho hay. Các nhà dịch tễ hiện tập trung theo dõi sát sao tỷ lệ lây nhiễm R0, hay số người trung bình bị lây từ một người nhiễm Covid-19. "Chúng tôi ước tính R0 hiện giờ là một hoặc có thể thấp hơn một chút so với mức trung bình 2-3 trước khi Italy phong tỏa toàn quốc", Giovanni Rezza, người đứng đầu cơ quan phụ trách bệnh truyền nhiễm tại Viện Y tế Quốc gia ở Rome, cho hay. Giới chức Italy hy vọng sẽ đưa tỷ lệ này giảm xuống mức dưới một, đó là thời điểm dịch bắt đầu có dấu hiệu chấm dứt. "Tuy nhiên, tôi không nghĩ Italy hay các quốc gia châu Âu khác có thể nhanh chóng đạt được tỷ lệ lây nhiễm bằng 0", Rezza nói và thêm rằng Italy cần tiếp tục chiến đấu với Covid-19 bằng cách duy trì xét nghiệm và các biện pháp kiểm soát dịch trên khắp đất nước ngay cả sau khi dỡ lệnh phong tỏa. "Có thể chúng tôi đang chiến thắng trận đầu tiên, nhưng cuộc chiến còn rất dài và đã có rất nhiều người bỏ mạng trên chiến trường", Rezza cho biết.

Giới chức Italy tin rằng Covid-19, đại dịch khiến gần 12.500 người ở nước này thiệt mạng, đang chậm lại đáng kể sau ba tuần lệnh phong tỏa được áp dụng trên cả nước. Đây là một tín hiệu đầy lạc quan đối với những quốc gia phương Tây đang đi theo quỹ đạo của Italy trong chống dịch. Cơ quan Phòng vệ Dân sự Italy hôm nay báo cáo 4.053 ca nhiễm Covid-19 mới, không chênh lệch nhiều so với con số 4.050 trường hợp một ngày trước và thấp hơn rất nhiều so với con số kỷ lục hơn 6.500 ca được ghi nhận hôm 21-3. Với 5.974 ca nhiễm mới hôm 28/3 và 5.217 ca hôm 29-3, đường cong trên đồ thị ca nhiễm mới của Italy đang được "làm phẳng". Các chuyên gia y tế và giới chức Italy cho rằng nếu đà giảm ca nhiễm mới này được duy trì tới sau lễ Phục sinh 12-4, Rome có thể bắt đầu xem xét nới lỏng lệnh phong tỏa và mở cửa trở lại một số lĩnh vực kinh tế. "Chúng tôi dường như đã đạt đỉnh dịch, chứng tỏ các biện pháp của chúng tôi đã phát huy hiệu quả" Silvio Brusaferro, Chủ tịch Viện Y tế Quốc gia Italy, cho hay. Italy là quốc gia phương Tây đầu tiên phải ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc sau khi hứng "bão Covid-19". Nhiều nước khác trên thế giới đã làm theo các biện pháp này, yêu cầu người dân ở nhà và doanh nghiệp đóng cửa, trừ những hoạt động kinh doanh thiết yếu như nhu yếu phẩm, thuốc men. Italy trở thành một "mô hình thử nghiệm" về việc liệu các nước phương Tây có thể ngăn chặn đại dịch đủ nhanh để tránh rơi vào khủng hoảng kinh tế, trong khi thực thi các biện pháp phong tỏa không quyết liệt bằng Trung Quốc hay không. Italy tới nay ghi nhận 105.792 người nhiễm Covid-19. Số ca nhiễm trên thực tế được cho là cao hơn, bởi nhiều người không có hoặc có ít triệu chứng chưa được xét nghiệm. Nhưng nhiều chỉ số khác cũng đang giúp Italy có thêm tự tin rằng họ đang giành "chiến thắng trận đầu" nhờ biện pháp phong tỏa. Số người nhập viện trên khắp Italy đang giảm đáng kể, như ở Lombardy, vùng chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất của Covid-19, số người nằm phòng chăm sóc đặc biệt là 1.324, giảm 6 người so với ngày trước đó. Tuy nhiên, Italy vẫn ghi nhận 837 người chết vì Covid-19 vào hôm 31-3, nâng số ca tử vong của nước này lên 12.428, trong đó 58% là ở vùng Lombardy. "Trước khi các biện pháp phong tỏa phát huy hiệu quả, chúng tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian và có quá nhiều người đã chết", Cristina Capellini, bác sĩ ở gần Bergamo, nơi số người chết và bệnh viện quá tải đã biến thành phố của vùng Lombardy này thành biểu tượng của nỗi đau do Covid-19 gây ra ở Italy, chia sẻ. Chồng của nữ bác sĩ này cũng đã qua đời vì Covid-19 hồi đầu tháng 3. "Đừng đi vào vết xe đổ của Italy. Hãy rút ra bài học từ câu chuyện của chúng tôi: phải quyết liệt ngăn chặn sự lây lan ngay từ khi bắt đầu. Chúng ta nên nhận thức đúng về thảm kịch này bằng cách thay đổi cách tiếp cận với vấn đề chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Chúng ta cần đánh giá đúng tầm quan trọng của nó", bác sĩ Capellini nói. Tại thành phố Bergamo, áp lực dồn lên các khoa hồi sức cấp cứu cuối cùng cũng đã giảm sau nhiều tuần bác sĩ buộc phải lựa chọn bệnh nhân để điều trị. Tình tình ở Bệnh viện Papa Giovanni XXIII cũng được cải thiện một chút, theo Mirco Nacuti, bác sĩ hồi sức cấp cứu ở đây. Nhưng nhiều người già sắp chết vẫn chưa được nhập viện. "Thảm kịch vẫn diễn ra tại các gia đình và con số chính thức không thể hiện đúng thực tế bởi nhiều người chưa được xét nghiệm", Nacuti nói. Theo Frank Rasulo, bác sĩ hồi sức cấp cứu và gây mê tại hệ thống bệnh viện Spedali Civili ở Brescia, một thành phố khác phải chịu hậu quả nặng nề bởi Covid-19 ở vùng Lombardy, số bệnh nhân phải vào khoa chăm sóc đặc biệt đã ít hơn so với tuần trước. "Tuy nhiên, họ là những người trẻ hơn và nhiều người trong số đó bị bệnh nặng hơn do chần chừ nhập viện. Nhưng có thể thấy rằng những điều này đang cho thấy dịch bệnh sẽ sớm chậm lại", anh nói. "Tuy nhiên, họ là những người trẻ hơn và nhiều người trong số đó bị bệnh nặng hơn do chần chừ nhập viện. Nhưng có thể thấy rằng những điều này đang cho thấy dịch bệnh sẽ sớm chậm lại", anh nói. Giới chức Pháp hy vọng rằng số ca chăm sóc đặc biệt sẽ bắt đầu giảm vào cuối tuần này, nhờ việc phong tỏa toàn quốc của chính phủ. Pháp đã ghi nhận thêm 418 người chết vì Covid-19 trong ngày 31-3, số ca tử vong trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bùng phát ở quốc gia này. Anh cũng báo cáo tốc độ lây nhiễm chậm lại trong những ngày gần đây. "Nhưng đừng quá chủ quan với điều đó. Chúng ta vẫn đang trong giai đoạn đầu và chưa thoát khỏi nguy hiểm", Stephen Powis, giám đốc y tế Cơ quan Y tế Quốc gia Anh, nhận định. Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn cho rằng còn quá sớm để nói liệu các biện pháp cách biệt cộng đồng, bao gồm cấm tụ tập quá hai người, có thực sự hiệu quả. Đường cong của dịch ở Đức chưa thể được làm phẳng cho tới giữa tháng 4. "Chúng tôi nhận thấy dịch có xu hướng tăng cho tới lễ Phục sinh", Lothar Wieler, người đứng đầu Viện Robert Koch, cơ quan kiểm soát dịch của Đức, cho hay. Các nhà dịch tễ hiện tập trung theo dõi sát sao tỷ lệ lây nhiễm R0, hay số người trung bình bị lây từ một người nhiễm Covid-19. "Chúng tôi ước tính R0 hiện giờ là một hoặc có thể thấp hơn một chút so với mức trung bình 2-3 trước khi Italy phong tỏa toàn quốc", Giovanni Rezza, người đứng đầu cơ quan phụ trách bệnh truyền nhiễm tại Viện Y tế Quốc gia ở Rome, cho hay. Giới chức Italy hy vọng sẽ đưa tỷ lệ này giảm xuống mức dưới một, đó là thời điểm dịch bắt đầu có dấu hiệu chấm dứt. "Tuy nhiên, tôi không nghĩ Italy hay các quốc gia châu Âu khác có thể nhanh chóng đạt được tỷ lệ lây nhiễm bằng 0", Rezza nói và thêm rằng Italy cần tiếp tục chiến đấu với Covid-19 bằng cách duy trì xét nghiệm và các biện pháp kiểm soát dịch trên khắp đất nước ngay cả sau khi dỡ lệnh phong tỏa. "Có thể chúng tôi đang chiến thắng trận đầu tiên, nhưng cuộc chiến còn rất dài và đã có rất nhiều người bỏ mạng trên chiến trường", Rezza cho biết.