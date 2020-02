Truyền thông khu vực cho biết, vào ngày 1-2, tại khu vực phía Tây Aleppo theo hướng Al-Zahraa, 4 nhân viên Cơ quan An ninh liên bang Nga đã thiệt mạng, ngoài ra còn 65 binh sĩ quân đội chính phủ Syria bị thương vong sau một vụ tập kích của phiến quân. Danh tính cụ thể 4 đặc nhiệm FSB thiệt mạng được Nga công bố gồm các sĩ quan Dmitri Minov và Ruslan Gimadiev đến từ đội K, cùng với Vsevolod Trofimov và Bulat Akhmatyanov thuộc đội S. Có báo cáo cho rằng những tay súng nổi dậy đã bắn vào binh sĩ Nga bằng súng cối và pháo, cuộc tấn công này đạt được hiệu quả cao do phiến quân đã xây dựng được kế hoạch tác chiến rất hiệu quả. Đây được xem là thiệt hại nặng nề nhất của đặc nhiệm FSB tại chiến trường Syria kể từ khi quân đội Nga tham chiến tại mảnh đất Trung Đông nóng bỏng này. Tuy nhiên, vấn đề thu hút sự quan tâm hiện nay đó là tại sao phiến quân lại có thể xây dựng được kế hoạch tác chiến và phục kích chính xác đến mức như vậy? Tờ báo Novaya Gazeta của Nga mới đây đã công bố thông tin chấn động khi nói rằng 4 sĩ quan FSB thiệt mạng là kết quả từ hành động phản bội của quân đội Syria. Mục đích của quân đội Syria theo đánh giá là nhằm ngăn chặn nỗ lực đàm phán giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ để tổ chức một cuộc ngừng bắn khác tại Idlib và Aleppo. Theo nguồn tin của Novaya Gazeta, cuộc tấn công có thể mang tính khiêu khích. Theo họ, các sĩ quan Nga đã bị phục kích và các phiến binh biết tuyến đường mà họ trở về thành phố. Phiến quân đã kích hoạt một quả mìn điều khiển từ xa và sau đó bắn chết các lính đặc nhiệm. Đáng chú ý, đây là khu vực được kiểm soát hoàn toàn bởi các lực lượng thân chính phủ và đây là một nơi tương đối yên tĩnh. Nguồn tin nói rằng các sĩ quan đang trong một chuyến công tác bí mật, chỉ một số người Syria biết rằng họ đang làm nhiệm vụ đặc biệt. Một trong những nguồn tin riêng của Novaya Gazeta nói rằng những người này đã phản bội quân đội Nga, có thể là với mục đích khoét sâu mâu thuẫn giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ để tránh bị "mặc cả trên lưng". Tuy nhiên, các chuyên gia Nga nói rằng lập luận như vậy là không có cơ sở, vì nếu nguyên nhân trên là đúng thì rõ ràng đây sẽ là lý do khiến quan hệ đồng minh Matxcơva - Damascus trở nên hoàn toàn tan vỡ. "Những lập luận như vậy của Novaya Gazeta là hoàn toàn thiếu chính xác. Theo cách mà tình báo Nga vận hành, rõ ràng ngay cả khi có một khát khao lớn, Damascus sẽ không thực hiện các biện pháp như vậy". "Đặc biệt là đi kèm với cái chết của quân nhân Nga, một số lượng lớn binh sĩ quân đội Syria cũng thiệt mạng và họ còn mất rất nhiều phương tiện tác chiến", chuyên gia của trang Avia bình luận. Với lý do như trên, giới chuyên gia Nga cho rằng nguồn tin của tờ báo Novaya Gazeta đã cung cấp một nhận định hoàn toàn không có căn cứ và nhằm một mục đích không rõ ràng.

