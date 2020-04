Trong bài viết của mình, ông Aksenenok cho rằng, việc chính phủ Syria thiếu linh hoạt và mong muốn đạt được một chiến thắng quân sự toàn diện đã gây ra những vấn đề lớn cho nước này. "Hiện tại, sự biến mất tạm thời của tình hình Syria khỏi trang nhất các hãng thông tấn cũng như thỏa thuận mới giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ về lệnh ngừng bắn ở Idlib còn xa mới dẫn đến sự hòa giải". "Đây chỉ đơn thuần là một sự tạm dừng chiến thuật, sẽ tạo ra khoảng thời gian để suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của Syria trong một thế giới ngày càng khó đoán và thay đổi nhanh chóng", theo ông Aksenenok. Theo nhà ngoại giao Nga, "đánh giá về mọi thứ chúng ta thấy, chính quyền Damascus không đặc biệt quan tâm đến việc thể hiện một cách tiếp cận xa và linh hoạt". "Họ tiếp tục tìm kiếm một giải pháp quân sự với sự hỗ trợ của các đồng minh và hy vọng vào viện trợ tài chính cũng như kinh tế vô điều kiện như trong thời kỳ cũ, với cuộc đối đầu Xô - Mỹ tại Trung Đông". Nhà ngoại giao Nga nhận định, tình hình ở phía Tây Nam Syria đang nhanh chóng xấu đi với các vụ ám sát nhằm vào các chỉ huy quân sự và mối đe dọa lớn từ Quân đội Syria Tự do (FSA), Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS) và Nhà nước Hồi giáo (IS). "Vì vậy, căng thẳng một lần nữa leo thang ở các khu vực phía Tây Nam của Syria (2 tỉnh Deraa và Quneitra) đã được giải phóng theo thỏa thuận với một phần của phe đối lập vũ trang, về việc chia sẻ quyền lực địa phương theo hình thức bán tự trị". "Những vụ ám sát, đe dọa và bắt cóc "bí ẩn" đã trở nên thường xuyên hơn trong bối cảnh nổ ra sự phẫn nộ do các hoạt động bí mật của chính quyền Damascus", ông Aksenenok chỉ ra. Nhà ngoại giao Nga lập luận rằng Syria đang phải chịu đựng các lệnh trừng phạt nặng nề do phương Tây áp đặt, đồng thời phải đối mặt với suy thoái kinh tế gây ra bởi 9 năm chiến tranh. "Mong muốn dễ hiểu và hợp pháp của chính quyền Syria là nhanh chóng thiết lập chủ quyền đối với toàn bộ đất nước (hiện kiểm soát 65 - 70%), nhưng kết quả chưa tương xứng với nguồn lực quân sự và kinh tế của Damascus và các đồng minh, cũng như tình hình tại thực địa". "Rõ ràng việc khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cũng như hệ thống chính quyền và pháp lý là không thể thiếu đối với hoạt động bình thường của quan hệ kinh tế và thương mại trong nước". Ông Aksenenok nói rằng, Tổng thống Syria Bashar Al-Assad đang "cạn kiệt" tài nguyên quân sự của mình trong các chiến dịch quy mô lớn, nhấn mạnh vào những tổn thất ở Idlib gần đây. Việc Thổ Nhĩ Kỳ từ chối "xuống thang" tại Idlib cũng gây ra một vấn đề lớn, bởi vì họ đã chứng minh rằng sẵn sàng chống lại chính phủ Syria nếu cảm thấy bị đe dọa. Nhà ngoại giao Nga nói rằng, trongkhi quân sự vẫn là chiến lược trọng tâm, kinh tế Syria sẽ chịu tác động lớn nhất, sự sụt giảm nghiêm trọng về GDP và thiếu tài nguyên khiến quốc gia bị chiến tranh tàn phá này ngày càng nghèo thêm. "Syria đã phải hứng chịu những tổn thất lớn nhất trong tất cả các cuộc xung đột ở Trung Đông. Từ năm 2011 đến 2018, GDP đã giảm gần 2/3, từ 55 tỷ USD xuống còn 22 tỷ USD mỗi năm". "Điều này có nghĩa là chi phí tái thiết (số tiền đó ít nhất là 250 tỷ USD) bằng 12 lần GDP hiện tại", đây là một con số quá cao mà chính quyền Damascus khó lòng tìm được giải pháp. Theo Ngân hàng Thế giới, khoảng 45% nhà cửa tại Syria đã bị phá hủy, trong 1/4 trong số đó bị san bằng, hơn một nửa cơ sở y tế và khoảng 40% trường học và trường đại học không hoạt động. Triển vọng kinh tế Syria sẽ không thể sớm trở nên tốt hơn, vì nước này đang phải vật lộn tìm kiếm các nhà đầu tư để giúp xây dựng lại phần lớn cơ sở hạ tầng đã bị phá hủy sau nhiều năm chiến tranh, ông Aksenenok kết luận.

