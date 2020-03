Mới đây, chính phủ Italy đã ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc do tình hình dịch bệnh Covid-19 tại nước này diễn biến vô cùng nghiêm trọng, với số ca nhiễm bệnh vượt mốc 9.000 người Từng là 1 nơi tấp nập du khách tới thăm, sau lệnh phong tỏa trên, các điểm đến tai Italy trở nên vắng vẻ, người dân cũng được khuyến cáo nên hạn chế ra đường Quảng trường Duomo ở Milan, nơi mới diễn ra Tuần lễ thời trang Milan, giờ vắng vẻ, không bóng người Tại nhà thờ, người dân cũng không còn tập trung để cầu nguyện như mọi khi Tại Rome, thủ đô của Italy, lệnh phong tỏa cũng được áp dụng tại đây Những quán cafe thường ngày đông đúc tại Rome giờ đây cũng vắng vẻ, ít người qua lại Các khu chợ buôn bán cũng vắng người do lệnh phong tỏa, yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà Các quán ăn, nhà hàng tại Rome cũng không có ai ghé qua do lo ngại sự lây lan của dịch bệnh Sinh viên tại trường đại học cũng được nghỉ học tại nhà do chính phủ hạn chế tụ tập Tại Venice, ngành du lịch cũng "ế ẩm" do dịch bệnh kèm theo lệnh phong tỏa toàn quốc mới được ban hành Quán ăn vắng vẻ không 1 bóng người tại Venice Nhiều cửa hàng cũng phải đóng cửa tạm thời do không có khách Quảng trường St.Mark gần như bị "bỏ hoang" do không có người qua lại, chỉ có các nhân viên vệ sinh vẫn tiếp tục công việc dọn dẹp ngày thường tại đây Kênh đào Grand Cannal, 1 trong những kênh đào chính tại Venice và là điểm đến thu hút khách du lịch, cũng vắng vẻ, ít người qua lại do lệnh phong tỏa của chính phủ Nhà hàng tại Quảng trường Piazza della Signoria, Florence cũng phải đóng cửa tạm thời do không có người qua lại Phòng trưng bày Galleria Umberto I tại Naples, nơi thường ngày đông người qua lại, cũng trở nên vắng lặng sau lệnh phong tỏa của chính phủ Italy Cung điện Hoàng gia tại quảng trường Piazza del Plebiscito, Naples đã vắng người qua lại từ ngày 5-3-2020 Trạm tàu điện ngầm tại Naples cũng không bóng người sau khi chính phủ Italy khuyến khích người dân hạn chế ra ngoài và đóng cửa các khu trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim để tránh đám đông tụ tập Quảng trường Piazza Sordello tại Mantua cũng vô cùng vắng vẻ sau lệnh phong tỏa Sinh viên tại Đại học Palazzo Nuovo, Turin cũng được nghỉ ở nhà tự học sau khi dịch bệnh bùng phát tại Italy Công tác kiểm tra, rà soát tình hình sức khỏe cũng được tiến hành. Nhân viên kiểm soát đo nhiệt độ và kiểm tra tình hình sức khỏe của người qua lại Brenner Pass, cửa khẩu biên giới giữa Italy và Áo

