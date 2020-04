Trước sự lây lan của đại dịch Covid-19 toàn cầu, tù nhân tại nhiều nơi trên thế giới là 1 trong những nhóm người có nguy cơ lây nhiễm cao nhất do có hàng nghìn người bị giam giữ bên trong các trại giam Tại Italy, ổ dịch đầu tiên của Châu Âu, lo ngại dịch bệnh Covid-19 đã gây ra nhiều hỗn loạn bên trong các trại giam, đặc biệt sau khi chính phủ nước này yêu cầu hủy bỏ toàn bộ những chuyến thăm của gia đình tù nhân Các tù nhân bên trong nhà tù San Vittore (Milan, Italy) đã có 1 cuộc nổi loạn sau quyết định trên của chính phủ Tình trạng hỗn loạn do lo ngại Covid-19 cũng tương tự tại Santa Fe, Argentina. Nhiều người đã phải tìm chố trốn, leo lên các mái nhà để tránh thương tích do các vụ đụng độ, va chạm Bên trong các trại giam ở Indonesia, đội ngũ nhân viên vệ sinh được cử thới phun thuốc khử khuẩn để đề phòng sự lây lan của dịch bệnh Tất cả mọi nơi trong trại giam đều được khử khuẩn thường xuyên Tù nhân ở Honduras thì được phát khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn Đây là nỗ lực của chính phủ nhằm mục đích ngăn chặn dịch Covid-19 "chạm tới" các nhà tù Trong khi đó, nhiều nơi đã tận dụng tù nhân để sản xuất khẩu trang, hỗ trợ quá trình chiến đấu chống lại sự lan truyền nhanh chóng của SARS-CoV-2. Như tại nhà tù Aquiles Serdan, ngoại ô Chihuahua, Mexico, những nữ tù nhân đã tham gia may khẩu trang Hình ảnh trên cũng được ghi lại tại nhà tù ở Serbia Hay tại Lebanon, các tù nhân góp sức may vá khẩu trang hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh Chính phủ Chile đã hỗ trợ tiêm phòng cúm mùa cho tù nhân nước này để các tù nhân này có sức khỏe tốt và tránh nguy cơ nhầm tưởng Covid-19 với bệnh cúm mùa thông thường, khiến dịch bệnh bùng phát tại các nhà tù Nhiều quốc gia còn tiến hành thả các tù nhân "dễ bị tổn thương" để phòng tránh nguy cơ Covid-19 bùng phát tại trại giam. Ngày 20-3, thị trưởng bang New York (Mỹ) đã quyết định thả hàng trăm tù nhân thuộc nhóm "dễ tổn thương" do dịch bệnh đã lây lan tới nhiều trại giam trong khu vực này Tương tự như Mỹ, 1 số tù nhân gần hết hạn tù tại Indonesia đã được thả về gia đình

