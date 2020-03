Tại Bệnh viện Nhi Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, y tá Yang Liu nhận được món quà là bức tranh của một bệnh nhi đang nhiễm Covid-19 vẽ tặng hôm 28-2 Bệnh viện dành cho trẻ em ở tâm dịch Vũ Hán đang điều trị cho khoảng 10-15 bệnh nhi Covid tại đây Nhóm trẻ từ 6 tháng đến 14 tuổi được 7 y tá gồm 3 nữ và 4 nam chăm sóc. Hầu hết các y tá này đều đã có con nên họ có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc trẻ. Là “cha mẹ tạm thời” của nhóm bệnh nhi đặc biệt này, các nhân viên y tế không chỉ chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt cho các bé mỗi ngày mà còn hỗ trợ các em học hành Mỗi ngày, họ dẫn các em đi tập thể dục, kèm cặp các em lớn tuổi làm bài tập về nhà và dạy các em nhỏ học từ mới Trước đó, hôm 13-2, cũng tạiBệnh viện Nhi Vũ Hán,bé Niu Niu, bệnh nhi nặng đầu tiên dương tính với Covid-19 ở Trung Quốc đại lục đã bình phục và xuất viện Bé Niuniu 1 tuổi, bị sốt và thỉnh thoảng bị tiêu chảy và nôn mửa, được đưa vào viện hôm 26-1. Em đã được lọc máu liên tục, dùng thuốc cải thiện khả năng miễn dịch và dinh dưỡng. Được điều trị tích cực, tình trạng của cậu bé dần cải thiện và được xuất viện sau 2 lần xét nghiệm âm tính Y tá vận hành hút đờm cho em bé 14 tháng tuổi bị nhiễm virus corona mới trong một khu điều trị tích cực của Bệnh viện Nhi Vũ Hán hôm 4-2 Ở khu cách ly trẻ em bị nhiễm Covid ở Vũ Hán này, các bác sỹ và nhân viên y tế mặc những bộ đồ bảo hộ có những hình ảnh ngộ nghĩnh Ý tưởng do một y tá thích vẽ tranh khởi xướng sau khi cô nhận ra rằng trẻ em bị nhiễm virus corona mới rất sợ hãi vì họ không biết những người ở trong bộ đồ bảo hộ nặng nề là ai. Trên bộ đồ là hình vẽ các nhân vật hoạt hình như Doraemon, Peppa Pig, Ultraman hay Hello Kitty. Nhờ những hình vẽ quen thuộc đó, bọn trẻ hợp tác tốt hơn khi gọi tên mọi người là "Dì Hello Kitty" hay "Chú Ultraman". Đầu tháng 2-2020, bé Lele, 6 tháng tuổi được cách ly một mình trong bệnh viện nhi do ông bà và mẹ em đều đã nhiễm Covid-19 còn bố đang công tác ở nước ngoài Các nhân viên y tế đã phải làm việc 3 ca mỗi ngày để thay thế cha mẹ cậu bé, cho bé uống sữa và thay bỉm 3 tiếng một lần. Bệnh nhi có triệu chứng nhẹ nhưng được theo dõi cẩn thận đề phòng tình trạng xấu đi. Hai nữ y tá trực tiếp chăm sóc cho bé 2 tháng tuổi nhiễm Covid-19 tại thành phố An Khánh, tỉnh An Huy, Trung Quốc hôm 20-2. Tất cả thành viên trong gia đình em đều đã được xác nhận nhiễm virus corona mới, nên 6 y tá đã được cắt cử là “người mẹ tạm thời” cho trường hợp này Trước đó, nhiều người không khỏi xúc động trước hình ảnh người cha ở Vũ Hán bật khóc vì không thể bế con trai nhỏ trong phòng cách ly vì cậu bé bị nhiễm virus. Cậu bé giơ hai tay về phía cha đòi bế, nhưng người cha chỉ có thể bất lực quay mặt đi và khóc. Với những sản phụ nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm Covid, trẻ sơ sinh sinh ra cũng được xét nghiệm virus lập tức. Các bác sỹ Trung Quốc cho biết, cũng có trường hợp trẻ mới sinh ra đã bị truyền từ mẹ nhưng hầu hết đều âm tính

