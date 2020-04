Trước diễn biết phức tạp của đại dịch Covid-19, hàng loạt các thành phố lớn trên thế giới đã bị phong tỏa để phòng tránh sự lây lan. Công dân tại các nơi này được yêu cầu ở yên trong nhà và hạn chế ra đường. Những người vô gia cư tại các thành phố lớn trên thế giới được tìm kiếm và hỗ trợ theo nhiều cách. Reuters đã đăng tải hình ảnh về cuộc sống của những người vô gia cư trong thời gian này tại các thành phố lớn, trong đó có New York (Mỹ), một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do Covid-19. Trong cảnh vắng vẻ của đường phố do lệnh phong tỏa, người vô gia cư tại đây ngồi ngoài đường và đeo khẩu trang để tự bảo vệ mình Tại Naples (Italy), người nghèo, người vô gia cư được phát đồ ăn và vật dụng cần thiết để đảm bảo sức khỏe Đội ngũ y tế tại Italy thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe cho những người vô gia cư Hình ảnh nhân viên y tế tại Rome (Italy) đo thân nhiệt cho người vô gia cư trong thời gian phong tỏa toàn quốc do dịch Covid-19 Trong cảnh vắng vẻ đường phố như không có người tại Paris (Pháp), vẫn còn hình ảnh người vô gia cư nằm ngoài đường Hình ảnh một người vô gia cư tại Chile được ghi lại trên thang xuống ga tàu điện ngầm Một người vô gia cư khác tại Ireland nằm ngủ trước cửa hàng ăn vì không có nhà để về Để hạn chế tối đa số người ở ngoài đường, tại Barcelona (Tây Ban Nha), chính quyền đã thiết kế những khu trú ẩn dành cho người vô gia cư Còn ở Brussels (Bỉ), những người vô gia cư đứng cách nhau theo các đường kẻ để đảm bảo hạn chế tiếp xúc xã hội, phòng tránh lây lan dịch bệnh Tổ chức từ thiện Caritas (Cộng hòa Czech) cung cấp những căn lều cho người vô gia cư ở trong mùa dịch Điều này nhằm làm giảm số người phải ngủ ngoài đường, tại những nơi công cộng, dễ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 Na Uy cũng tận dụng các phòng tập thể dục, hội trường trống để lắp đặt giường làm nơi trú ẩn tạm thời cho người vô gia cư Người vô gia cư tại Chile được cung cấp lều ở tạm để phòng dịch Nhân viên y tế Nam Phi được phân công khám sức khỏe cho những người vô gia cư tại đây trước khi đưa họ về nơi trú ẩn, phòng trường hợp lây nhiễm chéo, khiến dịch bệnh bùng phát tại quốc gia này Một số người vô gia được phát lều để ở tạm trong mùa dịch. Các căn lều đều được đặt cách xa nhau một quãng để hạn chế tiếp xúc xã hội Những người vô gia cư tại Ấn Độ cũng được chăm sóc, cung cấp chỗ trú ẩn trong thời gian Chính phủ nước này phong tỏa toàn quốc

Trước diễn biết phức tạp của đại dịch Covid-19, hàng loạt các thành phố lớn trên thế giới đã bị phong tỏa để phòng tránh sự lây lan. Công dân tại các nơi này được yêu cầu ở yên trong nhà và hạn chế ra đường. Những người vô gia cư tại các thành phố lớn trên thế giới được tìm kiếm và hỗ trợ theo nhiều cách. Reuters đã đăng tải hình ảnh về cuộc sống của những người vô gia cư trong thời gian này tại các thành phố lớn, trong đó có New York (Mỹ), một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do Covid-19. Trong cảnh vắng vẻ của đường phố do lệnh phong tỏa, người vô gia cư tại đây ngồi ngoài đường và đeo khẩu trang để tự bảo vệ mình Tại Naples (Italy), người nghèo, người vô gia cư được phát đồ ăn và vật dụng cần thiết để đảm bảo sức khỏe Đội ngũ y tế tại Italy thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe cho những người vô gia cư Hình ảnh nhân viên y tế tại Rome (Italy) đo thân nhiệt cho người vô gia cư trong thời gian phong tỏa toàn quốc do dịch Covid-19 Trong cảnh vắng vẻ đường phố như không có người tại Paris (Pháp), vẫn còn hình ảnh người vô gia cư nằm ngoài đường Hình ảnh một người vô gia cư tại Chile được ghi lại trên thang xuống ga tàu điện ngầm Một người vô gia cư khác tại Ireland nằm ngủ trước cửa hàng ăn vì không có nhà để về Để hạn chế tối đa số người ở ngoài đường, tại Barcelona (Tây Ban Nha), chính quyền đã thiết kế những khu trú ẩn dành cho người vô gia cư Còn ở Brussels (Bỉ), những người vô gia cư đứng cách nhau theo các đường kẻ để đảm bảo hạn chế tiếp xúc xã hội, phòng tránh lây lan dịch bệnh Tổ chức từ thiện Caritas (Cộng hòa Czech) cung cấp những căn lều cho người vô gia cư ở trong mùa dịch Điều này nhằm làm giảm số người phải ngủ ngoài đường, tại những nơi công cộng, dễ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 Na Uy cũng tận dụng các phòng tập thể dục, hội trường trống để lắp đặt giường làm nơi trú ẩn tạm thời cho người vô gia cư Người vô gia cư tại Chile được cung cấp lều ở tạm để phòng dịch Nhân viên y tế Nam Phi được phân công khám sức khỏe cho những người vô gia cư tại đây trước khi đưa họ về nơi trú ẩn, phòng trường hợp lây nhiễm chéo, khiến dịch bệnh bùng phát tại quốc gia này Một số người vô gia được phát lều để ở tạm trong mùa dịch. Các căn lều đều được đặt cách xa nhau một quãng để hạn chế tiếp xúc xã hội Những người vô gia cư tại Ấn Độ cũng được chăm sóc, cung cấp chỗ trú ẩn trong thời gian Chính phủ nước này phong tỏa toàn quốc