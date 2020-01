Martin Luther King là 1 trong những nhà hoạt động dân quyền có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Ông đã dành cả cuộc đời để đấu tranh và biến lý tưởng "Tự do – Bình đẳng – Bác ái" thành hiện thực Martin Luther King Jr. sinh ngày 15-1-1929 tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, Mỹ. Ông là con cả của Mục sư Martin Luther King Sr Martin Luther King từng theo học và tốt nghiệp cử nhân tại trường đại học Morehouse dành riêng cho người da đen. Sau đó, ông tới Chester-Pennsyvania theo học tại Viện Thần học Crozer và tốt nghiệp với học vị Cử nhân Thần học năm 1951. Tới năm 1955, ông nhận bằng Tiến sĩ ngành Thần học Hệ thống tại Đại học Boston Trước khi nhận bằng tiến sỹ, năm 1954 Martin Luther King đã trở thành Mục sư dòng Baptist, quản nhiệm nhà thờ trên đại lộ Dexter tại thành phố Montgomery, tiểu bang Alabama. Đây chính là cái nôi của các cuộc vận động cho phong trào dân quyền trên toàn nước Mỹ sau này Phong trào đấu tranh nhân quyền tại Mỹ được châm ngòi bởi sự kiện 1 người phụ nữ gốc châu Phi tên là Rosa Park bị bắt do từ chối không nhường chỗ cho một người đàn ông da trắng đi trên xe buýt hồi đầu tháng 12-1955 Cuộc biểu tình trên kết thúc vào ngày 20-12-1956 sau 381 ngày với nhiều biến động. Trong thời gian này, Mục sư King đã bị bắt giữ Năm 1957, sau khi được trả tự do, Martin Luther King đã dốc hết tâm huyết cho kế hoạch thành lập Hiệp hội các nhà lãnh đạo Cơ đốc miền Nam (SCLC) Mục đích của ông xoay quanh 2 điểm chính: Xây dựng nền tảng liên đới tinh thần và Thiết lập mạng lưới giữa các nhà thờ của người da đen nhằm tranh đấu cho bình đẳng về dân quyền Ngày 14-5-1963, 1 vụ đánh bom xảy ra ở gần nhà nghỉ Gaston Motel, nơi Martin Luther King và các nhà lãnh đạo SCLC nghỉ trong cuộc đấu tranh dân quyền tại Birmingham Vụ tấn công đã gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Các thành viên của Đại hội Bình đẳng chủng tộc tiến hành một cuộc diễu hành tại thủ đô Washington để tưởng nhớ những người thiệt mạng trong vụ đánh bom. Vụ việc đã khiến phong trào đấu tranh dân quyền tại Mỹ ngày càng phát triển Nhiều cuộc biểu tình lớn nhỏ vì dân quyền và bình đẳng đã nổ ra trên khắp lãnh thổ Mỹ trong các năm 1963-1965 Những cuộc diễu hành là đã tạo ra bối cảnh thuận lợi để Quốc hội và Chính quyền Liên bang công nhận quyền lợi của người da đen như quyền được bầu cử, được đối xử bình đẳng và các quyền dân sự khác để thông qua Luật về Quyền dân sự vào năm 1964 và Luật về quyền bầu cử vào năm 1965 Ngày 14-10-1964, Mục sư King trở thành nhân vật trẻ tuổi nhất được trao Giải thưởng Nobel Hoà Bình nhờ những cống hiến và đấu tranh của ông dành quyền bình đẳng cho người da đen Trong cả cuộc đời, Mục sư King đã đi khắp nơi để diễn thuyết, chia sẻ kinh nghiệm và những cuộc đấu tranh của mình để tạo nên những thay đổi lớn trong xã hội và chính trị Mỹ Ngày 4-4-1968, Martin Luther King bị ám sát tại khách sạn Lorraine-Memphis, tiểu bang Tenesse. Ông bị bắn. Cái chết của Mục sư King đã khiến nước Mỹ và thế giới chấn động Sau đó 5 ngày, ngày 9-4-1968, Tổng thống Johnson đã công bố ngày Quốc tang Tượng đài Martin Luther King tại thủ đô Washington. Đến nay, dù đã gần 52 năm kể từ ngày mất của Mục sư King, song những thành tựu của ông vẫn được người dân Mỹ và thế giới lưu truyền

