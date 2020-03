Bệnh viện dã chiến với 68 giường bệnh nằm trong Công viên Trung tâm (Central Park) sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 31-3, được xây dựng nhờ sự phối hợp giữa cơ quan quản lý Công viên Trung tâm, bệnh viện Mount Sinai và tổ chức nhân đạo Samaritan's Purse, thị trưởng New York Bill de Blasio cho biết. Đây là một phần nỗ lực nhằm giảm tải cho các bệnh viện điều trị Covid-19 tại thành phố New York, trong bối cảnh giới chức y tế địa phương cần tăng gấp ba lần số giường bệnh trước ngày 1-5 để đối phó dịch. Các bệnh viện dã chiến thường được xây dựng trong bối cảnh những bệnh viện truyền thống đã quá tải. Do hệ thống y tế của Mỹ tương đối lớn; mặt khác, dù đang là nước có số ca lây nhiễm nhiều nhất thế giới, nhưng tình trạng quá tải mới chỉ xảy ra ở một số bệnh viện, vì thế các bệnh viện dã chiến đầu tiên được xây dựng thường có quy mô nhỏ. Nếu diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, các bệnh viện dã chiến lớn sẽ được gấp rút xây dựng. Trước đó tại Trung Quốc cũng đã xây dựng những bệnh viện dã chiến lớn với quy mô hàng ngàn giường bệnh. Sau khi dịch bệnh qua đi, các bệnh viện dã chiến sẽ nhanh chóng được tháo dỡ. Tính tới thời điểm hiện tại, Mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 145.000 ca nhiễm Covid-19 và hơn 2.600 ca tử vong. New York là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với gần 60.000 ca nhiễm và hơn 1.000 ca tử vong, trong đó hơn 36.000 người nhiễm Covid-19 và 790 người chết tại thành phố cùng tên. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cũng điều tàu bệnh viện USNS Comfort với sức chứa 1.000 giường bệnh tới thành phố New York. Con tàu không có khả năng điều trị Covid-19, nhưng có thể tiếp nhận những bệnh nhân thông thường để các bệnh viện tập trung chống dịch. USNS Comfort cập cảng New York hôm 30-3-2020 và dự kiến sớm vận hành. Công viên Trung tâm rộng hơn 340 hecta, nằm trên đảo Manhattan của thành phố New York, là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng và cũng là công viên đô thị đón nhiều lượt khách nhất tại Mỹ.

Bệnh viện dã chiến với 68 giường bệnh nằm trong Công viên Trung tâm (Central Park) sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 31-3, được xây dựng nhờ sự phối hợp giữa cơ quan quản lý Công viên Trung tâm, bệnh viện Mount Sinai và tổ chức nhân đạo Samaritan's Purse, thị trưởng New York Bill de Blasio cho biết. Đây là một phần nỗ lực nhằm giảm tải cho các bệnh viện điều trị Covid-19 tại thành phố New York, trong bối cảnh giới chức y tế địa phương cần tăng gấp ba lần số giường bệnh trước ngày 1-5 để đối phó dịch. Các bệnh viện dã chiến thường được xây dựng trong bối cảnh những bệnh viện truyền thống đã quá tải. Do hệ thống y tế của Mỹ tương đối lớn; mặt khác, dù đang là nước có số ca lây nhiễm nhiều nhất thế giới, nhưng tình trạng quá tải mới chỉ xảy ra ở một số bệnh viện, vì thế các bệnh viện dã chiến đầu tiên được xây dựng thường có quy mô nhỏ. Nếu diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, các bệnh viện dã chiến lớn sẽ được gấp rút xây dựng. Trước đó tại Trung Quốc cũng đã xây dựng những bệnh viện dã chiến lớn với quy mô hàng ngàn giường bệnh. Sau khi dịch bệnh qua đi, các bệnh viện dã chiến sẽ nhanh chóng được tháo dỡ. Tính tới thời điểm hiện tại, Mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 145.000 ca nhiễm Covid-19 và hơn 2.600 ca tử vong. New York là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với gần 60.000 ca nhiễm và hơn 1.000 ca tử vong, trong đó hơn 36.000 người nhiễm Covid-19 và 790 người chết tại thành phố cùng tên. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cũng điều tàu bệnh viện USNS Comfort với sức chứa 1.000 giường bệnh tới thành phố New York. Con tàu không có khả năng điều trị Covid-19, nhưng có thể tiếp nhận những bệnh nhân thông thường để các bệnh viện tập trung chống dịch. USNS Comfort cập cảng New York hôm 30-3-2020 và dự kiến sớm vận hành. Công viên Trung tâm rộng hơn 340 hecta, nằm trên đảo Manhattan của thành phố New York, là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng và cũng là công viên đô thị đón nhiều lượt khách nhất tại Mỹ.