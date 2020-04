Mỹ có thể sẽ suy yếu từ cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay do đại dịch Covid-19 và mất vai trò lãnh đạo thế giới. Ý kiến trên đã được đưa ra vào hôm 9/4 bởi một chuyên gia tại Viện nghiên cứu chiến lược Nga (RISI), ông Pavel Zakharov. Theo ông Zakharov, "thực tế cho thấy chính quyền Mỹ, bao gồm toàn bộ hệ thống chính trị của Mỹ không đủ khả năng để đối phó với khủng hoảng y tế và các thách thức kinh tế hiện tại". "Trong bối cảnh đó, vị thế của bá quyền toàn cầu của Mỹ có thể suy giảm nghiêm trọng", ông Zakharov nói. Ngoài ra như vị chuyên gia lưu ý, thực tế là "không phải ai cũng có thể tìm kiếm sự trợ giúp y tế vì chi phí cao", điều này làm phức tạp thêm cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19 ở Mỹ. "Washington có nguồn tài chính khổng lồ có thể được sử dụng để chống lại đại dịch (luật đã được thông qua vào cuối tháng 3, quy định chi tiêu kỷ lục của các quỹ ngân sách liên bang là hơn 2 nghìn tỷ USD)". "Khoản tiền này có thể chi cho các chương trình khác nhau để hỗ trợ công chúng và doanh nghiệp", ông Zakharov nói. Đây là khoản tiền lớn hơn đáng kể so với chi tiêu trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu trước đó. Kết quả là do các chương trình chống khủng hoảng, nợ công của nước này có thể sẽ tăng lên đến mức 27 nghìn tỷ USD và đạt tới tỷ lệ 120% GDP. Theo dữ liệu mới nhất, trên thế giới hiện có khoảng 1,5 triệu người đã bị nhiễm virus corona, hơn 85 nghìn người đã được ghi nhận tử vong, Mỹ hiện chiếm gần một phần ba số người nhiễm bệnh trên toàn cầu. Theo đại học Johns Hopkins, tính toán dựa trên thông tin từ chính quyền liên bang và địa phương, tổng số người nhiễm bệnh tại quốc gia này đã vượt quá 432 nghìn người, đứng ở vị trí thứ hai trên thế giới. Theo các chuyên gia, đại dịch Covid-19 cũng như các biện pháp hạn chế sự lây lan trước mắt sẽ dẫn đến tình trạng thất nghiệp gia tăng mạnh ở Mỹ và các nước hàng đầu châu Âu, tổng thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu sẽ vượt quá 5 nghìn tỷ USD.

