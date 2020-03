Tờ Bloomberg của Mỹ nhận định rằng nước Nga có thể giành được chiến thắng từ cuộc đối đầu trên thị trường dầu mỏ, theo các chuyên gia, lý do chính là bởi Moskva có nguồn lực rất lớn. Thực tế cho thấy không chỉ dầu thô đang làm tăng thêm sự thịnh vượng của nhà nước Nga, trong những năm bị trừng phạt, nền kinh tế Nga đã tăng đáng kể khả năng tự cung tự cấp. Không giống như Nga, Saudi Arabia (KSA) - với tất cả sự giàu có, có nền kinh tế một chiều hơn nhiều. Trong cán cân xuất khẩu của họ thì dầu thô chiếm 64,7% và 8,3% sản phẩm từ dầu. Vương quốc này phụ thuộc rất nhiều vào nhập khẩu, ngay cả trong lĩnh vực thực phẩm, họ không thể độc lập đảm bảo an ninh lương thực của chính mình. Ngoài ra họ cũng phải đối mặt với nhiều vấn đề chính trị xã hội, ví dụ như tỷ lệ thất nghiệp trong số những người trẻ tuổi là 32%, mặc dù đất nước này có rất nhiều lao động nhập cư từ Đông Nam và Nam Á, châu Phi hay các nước Ả Rập lân cận. Chuyên gia của tạp chí Forbes, ông Ellen R. Wald tin rằng kinh nghiệm của Tổng thống Vladimir Putin và người đứng đầu Bộ Năng lượng, Alexander Novak, sẽ đóng vai trò quyết định đối với chiến thắng của Nga, trong khi các nhà lãnh đạo Saudi Arabia không được như vậy. Ngoài ra ngân sách Nga ban đầu được mài giũa mạnh mẽ với giá thấp hơn mỗi thùng dầu so với ngân sách của Saudi Arabia. Sự khác biệt về chi phí dầu có điều kiện là gần 2 lần (42 USD cho Nga và 80 - 82 USD cho KSA). Với tình hình hiện tại, Riyadh sẽ phải đối mặt với việc không thể tăng thu ngân sách. Trong bối cảnh của các vấn đề xã hội hiện có bao gồm cuộc xung đột với Iran, cuộc chiến ở Yemen... điều này gây ra nhiều hậu quả rất nghiêm trọng. Dầu không chỉ được chiết xuất mà còn phải được giao. Đây là một yếu tố quan trọng khác. Nhưng trong bối cảnh đại dịch SARS-coV-2, nhiều cảng biển bị đóng cửa, hoặc giảm đáng kể doanh thu hàng hóa, điều này cũng không có lợi cho KSA. Nhu cầu về dầu vẫn còn thấp so với thời kỳ trước đại dịch, do đó việc bán một lượng nhỏ dầu với giá thấp sẽ không có lợi cho chính Riyadh ngay từ đầu. Nga có thể rút ra một số lợi ích cho mình từ cuộc chiến tranh dầu mỏ. Thứ nhất, đó là việc loại bỏ các nhà sản xuất khỏi thị trường dầu với chi phí sản xuất cao. Như chúng ta đã biết, đây là những nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ, trong đó sự sụp đổ về giá xảy ra ngay từ đầu. Mỹ đã suy nghĩ về việc đưa ra các biện pháp hạn chế đối với nguồn cung cấp dầu từ Nga và Saudi Arabia. Thứ hai, tình hình trên thị trường dầu mỏ sẽ dẫn đến giảm khả năng cạnh tranh của khí hóa lỏng (LNG) Mỹ so với khí đốt của Nga. Trong các điều kiện này, triển vọng cung cấp khí đốt qua đường ống Nord Stream-2 là lạc quan. Hơn nữa đối với giới lãnh đạo Mỹ, trợ cấp cho việc sản xuất dầu đá phiến để lại ít tiền hơn cho LNG, và điều đó dẫn đến sự không phù hợp giữa chi phí sau này và giá mà họ sẽ sẵn sàng mua ở châu Âu. Thứ ba, có thể sớm muộn Saudi Arabia và Nga sẽ lại ngồi vào bàn đàm phán và ký kết thỏa thuận dầu mới. Và điều này sẽ xảy ra theo sáng kiến của KSA, nơi có nguy cơ cao hơn nhiều so với phía bên kia. Đồng thời các chuyên gia lập luận rằng giá dầu được duy trì càng lâu (trong khung thời gian hợp lý) thì Nga càng có lợi khi ngành đá phiến cạnh tranh của Mỹ sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Hiện tại việc dự đoán sự tăng giá của một thùng dầu là quá sớm, nhưng ít nhất là trong tương lai gần, giá có thể ổn định trở lại về mức kỳ vọng 50 - 60 USD của Nga.

