Kể từ tháng 6-2020, lũ lụt đã ảnh hưởng đến 38 triệu người dân Trung Quốc, còn nhiều hơn toàn bộ dân số Canada. Bộ Tình trạng khẩn cấp Trung Quốc đầu tuần này cho biết, khoảng 2,24 triệu cư dân đã phải di dời, 141 người đã chết hoặc mất tích. Hôm chủ nhật 12-7, chính quyền Trung Quốc đã nâng cảnh báo lũ lên mức cao thứ 2 trong hệ thống ứng phó khẩn cấp 4 cấp độ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng tình hình lũ lụt rất nghiêm trọng và kêu gọi “các biện pháp mạnh hơn và hiệu quả hơn” để bảo vệ tính mạng và tài sản người dân. Thiên tai xảy ra vào thời điểm lệnh phong tỏa để phòng chống dịch bệnh kéo dài trên khắp Trung Quốc đã giáng một đòn lịch sử vào nền kinh tế nước này. GDP đã giảm 6,8% trong quý đầu tiên, mức giảm lớn nhất mà Bắc Kinh ghi nhận kể từ năm 1976. Trung Quốc có kế hoạch bơm 3,6 nghìn tỷ nhân dân tệ (500 tỷ USD) vào nền kinh tế để tạo ra 9 triệu việc làm và ngăn sự sụp đổ do tác động của đại dịch. Tuy nhiên, lũ lụt có khả năng làm ngăn trở những nỗ lực phục hồi đó. Một số khu vực vừa chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 thì nay lại bị lũ lụt quét qua như Vũ Hán và các vùng lân cận của tỉnh Hồ Bắc Tuần trước, các nhà chức trách ở thủ phủ Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc, nơi chiếm 80% số ca nhiễm Covid-19 của Trung Quốc, đã nâng mức cảnh báo lũ của thành phố lên mức cao thứ hai, sau những ngày mưa lớn nhấn chìm nhiều con đường và công viên bờ sông. Lũ lụt mùa hè thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc do những cơn mưa theo mùa, nhưng năm nay, mưa mùa hè đến sớm và đổ xuống với cường độ bất thường. Mưa lụt tấn công 27 trên tổng số 31 tỉnh của Trung Quốc đại lục và sự tàn phá trong năm nay đặc biệt tồi tệ. Lượng mưa trung bình trong lưu vực sông Dương Tử đạt mức cao kỷ lục kể từ năm 1961. Tổng cộng có 443 con sông trên toàn Trung Quốc đã bị ngập lụt, trong đó 33 đạt mức lịch sử, Bộ Tài nguyên nước cho biết hôm 13-7. Phần lớn các con sông này nằm trong lưu vực rộng lớn của sông Dương Tử, chảy từ Tây sang Đông qua các tỉnh đông dân ở miền Trung Trung Quốc. Nước lũ đã tàn phá 8,72 triệu mẫu đất nông nghiệp, phá hủy 28.000 ngôi nhà và trong một số trường hợp nhấn chìm toàn bộ thị trấn. Theo Tân Hoa xã, đợt lụt này khiến Trung Quốc thiệt hại 82,23 tỷ nhân dân tệ (11,75 tỷ USD). Tình trạng lũ lụt tại Trung Quốc khó có thể giảm bớt trong những ngày tới. Ngày 14-7-2020, cơ quan Khí tượng nước này cảnh báo mưa lớn sẽ tiếp diễn đến cuối tuần tại nhiều tỉnh như Tứ Xuyên, Hồ Bắc, An Huy, Giang Tô và Chiết Giang.

Kể từ tháng 6-2020, lũ lụt đã ảnh hưởng đến 38 triệu người dân Trung Quốc, còn nhiều hơn toàn bộ dân số Canada. Bộ Tình trạng khẩn cấp Trung Quốc đầu tuần này cho biết, khoảng 2,24 triệu cư dân đã phải di dời, 141 người đã chết hoặc mất tích. Hôm chủ nhật 12-7, chính quyền Trung Quốc đã nâng cảnh báo lũ lên mức cao thứ 2 trong hệ thống ứng phó khẩn cấp 4 cấp độ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng tình hình lũ lụt rất nghiêm trọng và kêu gọi “các biện pháp mạnh hơn và hiệu quả hơn” để bảo vệ tính mạng và tài sản người dân. Thiên tai xảy ra vào thời điểm lệnh phong tỏa để phòng chống dịch bệnh kéo dài trên khắp Trung Quốc đã giáng một đòn lịch sử vào nền kinh tế nước này. GDP đã giảm 6,8% trong quý đầu tiên, mức giảm lớn nhất mà Bắc Kinh ghi nhận kể từ năm 1976. Trung Quốc có kế hoạch bơm 3,6 nghìn tỷ nhân dân tệ (500 tỷ USD) vào nền kinh tế để tạo ra 9 triệu việc làm và ngăn sự sụp đổ do tác động của đại dịch. Tuy nhiên, lũ lụt có khả năng làm ngăn trở những nỗ lực phục hồi đó. Một số khu vực vừa chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 thì nay lại bị lũ lụt quét qua như Vũ Hán và các vùng lân cận của tỉnh Hồ Bắc Tuần trước, các nhà chức trách ở thủ phủ Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc, nơi chiếm 80% số ca nhiễm Covid-19 của Trung Quốc, đã nâng mức cảnh báo lũ của thành phố lên mức cao thứ hai, sau những ngày mưa lớn nhấn chìm nhiều con đường và công viên bờ sông. Lũ lụt mùa hè thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc do những cơn mưa theo mùa, nhưng năm nay, mưa mùa hè đến sớm và đổ xuống với cường độ bất thường. Mưa lụt tấn công 27 trên tổng số 31 tỉnh của Trung Quốc đại lục và sự tàn phá trong năm nay đặc biệt tồi tệ. Lượng mưa trung bình trong lưu vực sông Dương Tử đạt mức cao kỷ lục kể từ năm 1961. Tổng cộng có 443 con sông trên toàn Trung Quốc đã bị ngập lụt, trong đó 33 đạt mức lịch sử, Bộ Tài nguyên nước cho biết hôm 13-7. Phần lớn các con sông này nằm trong lưu vực rộng lớn của sông Dương Tử, chảy từ Tây sang Đông qua các tỉnh đông dân ở miền Trung Trung Quốc. Nước lũ đã tàn phá 8,72 triệu mẫu đất nông nghiệp, phá hủy 28.000 ngôi nhà và trong một số trường hợp nhấn chìm toàn bộ thị trấn. Theo Tân Hoa xã, đợt lụt này khiến Trung Quốc thiệt hại 82,23 tỷ nhân dân tệ (11,75 tỷ USD). Tình trạng lũ lụt tại Trung Quốc khó có thể giảm bớt trong những ngày tới. Ngày 14-7-2020, cơ quan Khí tượng nước này cảnh báo mưa lớn sẽ tiếp diễn đến cuối tuần tại nhiều tỉnh như Tứ Xuyên, Hồ Bắc, An Huy, Giang Tô và Chiết Giang.