Hiện tại, tình hình chính trị - quân sự ở Syria vẫn diễn biến rất phức tạp. Tại tỉnh Idlib, những cuộc đụng độ giữa lực lượng chính phủ và các nhóm cực đoan vẫn tiếp tục. Trong khi đó, một diện tích đáng kể của tỉnh Idlib đang được kiểm soát bởi các lực lượng vũ trang thân Thổ Nhĩ Kỳ, thậm chí chính bởi binh sĩ của Ankara. Đối với Ankara, việc kiểm soát Idlib không chỉ quan trọng từ quan điểm ý thức hệ, như là hiện thân của ước mơ Đế chế tân Ottoman từng được Tổng thống Erdogan vạch ra, mà đây còn là cơ hội để có cơ sở cho các hành động tích cực hơn ở Libya. Truyền thông khu vực cho biết, mới đây những chiếc xe tải với 120 tay súng của "Quân đội Quốc gia Syria - SNA" thân Thổ Nhĩ Kỳ đã rời Syria và tiến vào tỉnh Hatay. Theo các nguồn thông tin, những trại huấn luyện được đặt tại tỉnh này của Thổ Nhĩ Kỳ là nơi các tân binh SNA đang được chuẩn bị cho việc chuyển đến Libya sau đó. Các đội quân thân Thổ Nhĩ Kỳ như Sư đoàn Murad đã biến thành một "lò rèn" binh lính, nhằm gửi đến chiến đấu tại chiến trường Libya. Rốt cuộc, Thổ Nhĩ Kỳ đang ngày càng can thiệp sâu vào tình hình ở quốc gia Bắc Phi này, họ cố gắng giúp Chính phủ Hiệp định quốc gia Libya (GNA) đánh bại Quân đội quốc gia Libya (LNA) của Nguyên soái Khalifa Haftar. Tất nhiên ông Erdogan không thể gửi quân đội chính quy Thổ Nhĩ Kỳ đến Libya dưới dạng "bia đỡ đạn", trong khi việc thuê các công ty quân sự tư nhân nổi tiếng thế giới rất tốn kém. Do đó Ankara đã tìm thấy một giải pháp tuyệt vời, cho phép người Thổ Nhĩ Kỳ "bắn trúng hai con chim chỉ bằng một mũi tên", đó là đưa các tay súng cực đoan được tuyển mộ ở Syria đến Libya. Điều này đảm bảo việc cung cấp thường xuyên nhân lực cho nhu cầu của quân đội GNA, trong khi tỉnh biên giới Idlib vẫn được giữ vững nhờ duy trì tình trạng giảm xung đột do hiệp ước hòa bình mà Ankara ký với Moskva. Quy mô của việc tuyển mộ và điều động các "tình nguyện viên" Syria đến Libya rất ấn tượng, ban đầu chỉ có Sư đoàn Sultan Murad - theo một số báo cáo có quy mô khoảng 8 nghìn người được đưa ra tiền tuyến. Nhưng sau đó chỉ trong thời gian ngắn, Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa thêm hơn 18 nghìn tay súng đến Libya. Hơn nữa có cáo buộc rằng trong số những lính đánh thuê được tuyển dụng có cả trẻ vị thành niên. Được biết thanh niên thất nghiệp ở Syria cũng như nhiều người Hồi giáo từ các quốc gia Trung Đông và Trung Á, những người đã tham chiến ở Syria dưới nhiều ngọn cờ khác nhau xem việc tuyển dụng đi chiến đấu ở Libya là một cách tốt để kiếm tiền. Vấn đề nữa là để bù đắp khoảng trống của những tay súng này, các vị trí từng bị chiếm giữ bởi các nhóm cực đoan hiện đang được quân đội chính quy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp quản trực tiếp. Đã xuất hiện câu hỏi tại sao Thổ Nhĩ Kỳ xây dựng ngày càng nhiều trạm quan sát và kiểm soát trên khắp Idlib? Nhưng việc chuyển giao binh lính và trang thiết bị quân sự lại đang diễn ra ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria? Chỉ có thể tồn tại một câu trả lời, đó là Ankara sẽ có được chỗ đứng tại tỉnh Idlib của Syria trong một thời gian rất dài, có thể là mãi mãi mà không lo xung đột lợi ích với các nhóm vũ trang thân hữu. Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ có lẽ cũng phải tính tới bước đi tiếp theo, đó là sẽ ra sao nếu chiến sự tại Libya kết thúc với thắng lợi của phe mình ủng hộ và các tay súng thánh chiến không bị tổn thất quá nhiều. Nếu lực lượng này không chấp nhận ở lại Libya để tiếp tục giúp đỡ lực lượng GNA mà muốn quay về Syria thì chưa rõ Ankara sẽ tính toán ra sao, câu trả lời chỉ có thể nhìn thấy sau một thời gian nữa.

