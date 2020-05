"Tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Bunker Hill đã thực thi quyền tự do hàng hải ở quần đảo Trường Sa, phù hợp luật pháp quốc tế", trung tá Reann Mommsen, phát ngôn viên Hạm đội 7 hải quân Mỹ, hôm 29-04 cho biết nhưng không tiết lộ chi tiết. Quan chức hải quân Mỹ giấu tên nói rằng USS Bunker Hill đã di chuyển trong phạm vi 12 hải lý quanh đá Ga Ven thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Hoạt động này diễn ra chỉ một ngày sau khi tàu khu trục USS Barry của Mỹ áp sát quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Đá Ga Ven là một trong 7 thực thể ở quần đảo Trường Sa bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép và cải tạo thành đảo nhân tạo. Trung Quốc thúc đẩy hoạt động quân sự hóa tại các đảo nhân tạo này, xây dựng nhiều cơ sở quân sự và các đường băng đủ khả năng tiếp nhận tiêm kích và oanh tạc cơ hạng nặng. Trước việc Trung Quốc ngày 18-4 thông báo thành lập cái gọi là "quận Tây Sa" (tức quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) và "quận Nam Sa" (tức quần đảo Trường Sa của Việt Nam) tại "thành phố Tam Sa", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tuyên bố Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam cũng nhiều lần đề nghị Trung Quốc dừng các hành động trái phép, làm phức tạp thêm tình hình, đe dọa hòa bình và ổn định tại Biển Đông. Hồi cuối tháng 3, Việt Nam gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc phản đối yêu sách chủ quyền vô lý của Trung Quốc.Mọi việc làm của nước khác tại hai quần đảo này mà không có sự đồng ý của Việt Nam đều phi pháp và vô giá trị. Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố chủ quyền với gần như toàn bộ các khu vực giàu tài nguyên năng lượng trên Biển Đông bất chấp sự phản đối từ cộng đồng quốc tế. Nước này cũng đã thiết lập các tiền đồn quân sự trên các đảo nhân tạo do họ bồi đắp trái phép. Chính quyền Mỹ cáo buộc Trung Quốc đã quân sự hóa Biển Đông và cố tình bắt nạt các nước láng giềng châu Á cũng muốn khai thác nguồn trữ lượng dầu mỏ và khí đốt thiên nhiên trên Biển Đông. Các hoạt động đưa tàu chiến áp sát các đảo, quần đảo trên Biển Đông mới nhất của hải quân Mỹ là những động thái tiếp tục bày tỏ quan điểm tự do hàng hải của Washington nhằm phản đối những tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc tại khu vực.

