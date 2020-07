Hãng thông tấn Al Masdar News dẫn lời người dân địa phương cho biết, tại thành phố Al-Rajban và khu vực lân cận đã nghe thấy nhiều tiếng nổ và ghi nhận sự hiện diện của máy bay gần căn cứ quân sự Al-Watiyah. Nguồn tin chỉ ra rằng các máy bay không xác định đã ném bom khu vực gần căn cứ không quân Al-Watiyah ở phía Tây Libya, các chiến đấu cơ đã bất ngờ tiếp cận bằng cách vượt qua đỉnh núi. Hiện tại chưa có lực lượng nào đứng ra chịu trách nhiệm cho vụ tấn công nói trên, đó có thể là không quân Quân đội Quốc gia Libya (LNA) hoặc một đồng minh của họ. Cần nhắc lại rằng ngoài số chiến đấu cơ Nga đã hạ cánh xuống sân bay quân sự Al-Jufra thì ngay cả không quân Ai Cập cũng có thể là tác giả của vụ oanh kích nói trên khi Cairo tuyên bố sẵn sàng can thiệp vào tình hình chiến sự. Căn cứ không quân Al-Watiyah hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang thuộc Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya (GNA) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Họ đã nắm quyền kiểm soát căn cứ không quân Al-Watiyah trong cuộc phản công quy mô lớn chống lại Quân đội Quốc gia Libya vào tháng 4 và tháng 5 vừa qua. Đất nước Libya đang phải chịu một cuộc xung đột vũ trang dẫn tới việc cướp đi hàng ngàn sinh mạng, sau sự sụp đổ của chính quyền do cố lãnh đạo Muammar Gaddafi điều hành vào năm 2011. Quốc gia Bắc Phi này cũng đang chứng kiến sự phân chia đầy phức tạp trong các thể chế nhà nước, với phần phía Đông được điều hành bởi Hạ viện và quân đội do Nguyên soái Khalifa Haftar lãnh đạo. Trong khi đó phần phía Tây của đất nước được điều hành bởi Hội đồng Tổng thống Chính phủ Hiệp định quốc gia, do ông Fayez al-Sarraj đứng đầu và được Liên hợp quốc công nhận. Cuộc chiến tại Libya hiện tại do LNA phát động vào năm 2019 nhằm giành lại quyền kiểm soát toàn bộ đất nước, họ được các đồng minh như UAE, Ai Cập... hỗ trợ rất nhiều. Giai đoạn đầu LNA chiếm ưu thế ực lớn trên chiến trường, nhưng tới khi Thổ Nhĩ Kỳ trực tiếp tham chiến nhằm trợ giúp GNA thì cục diện đã thay đổi gần như 180 độ. Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai số lượng lớn máy bay không người lái vũ trang, cấp tốc viện trợ vũ khí, cũng như đưa hàng chục ngàn tay súng thánh chiến từ tỉnh Idlib của Syria sang chiến đấu trực tiếp. Nhờ lực lượng cứu viện trên, GNA đã ép LNA phải rơi vào thế chống đỡ, thậm chí đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt, dẫn tới việc Nga và Ai Cập phải cấp tốc tuyên bố can thiệp nếu thành phố Sirte thất thủ. Rõ ràng tình hình chiến sự tại Libya hiện nay là cực kỳ nguy hiểm, cuộc nội chiến có thể trở thành thế chiến thu nhỏ khi quyền lợi của các cường quốc khu vực và quốc tế va chạm nhau.

Hãng thông tấn Al Masdar News dẫn lời người dân địa phương cho biết, tại thành phố Al-Rajban và khu vực lân cận đã nghe thấy nhiều tiếng nổ và ghi nhận sự hiện diện của máy bay gần căn cứ quân sự Al-Watiyah. Nguồn tin chỉ ra rằng các máy bay không xác định đã ném bom khu vực gần căn cứ không quân Al-Watiyah ở phía Tây Libya, các chiến đấu cơ đã bất ngờ tiếp cận bằng cách vượt qua đỉnh núi. Hiện tại chưa có lực lượng nào đứng ra chịu trách nhiệm cho vụ tấn công nói trên, đó có thể là không quân Quân đội Quốc gia Libya (LNA) hoặc một đồng minh của họ. Cần nhắc lại rằng ngoài số chiến đấu cơ Nga đã hạ cánh xuống sân bay quân sự Al-Jufra thì ngay cả không quân Ai Cập cũng có thể là tác giả của vụ oanh kích nói trên khi Cairo tuyên bố sẵn sàng can thiệp vào tình hình chiến sự. Căn cứ không quân Al-Watiyah hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang thuộc Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya (GNA) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Họ đã nắm quyền kiểm soát căn cứ không quân Al-Watiyah trong cuộc phản công quy mô lớn chống lại Quân đội Quốc gia Libya vào tháng 4 và tháng 5 vừa qua. Đất nước Libya đang phải chịu một cuộc xung đột vũ trang dẫn tới việc cướp đi hàng ngàn sinh mạng, sau sự sụp đổ của chính quyền do cố lãnh đạo Muammar Gaddafi điều hành vào năm 2011. Quốc gia Bắc Phi này cũng đang chứng kiến sự phân chia đầy phức tạp trong các thể chế nhà nước, với phần phía Đông được điều hành bởi Hạ viện và quân đội do Nguyên soái Khalifa Haftar lãnh đạo. Trong khi đó phần phía Tây của đất nước được điều hành bởi Hội đồng Tổng thống Chính phủ Hiệp định quốc gia, do ông Fayez al-Sarraj đứng đầu và được Liên hợp quốc công nhận. Cuộc chiến tại Libya hiện tại do LNA phát động vào năm 2019 nhằm giành lại quyền kiểm soát toàn bộ đất nước, họ được các đồng minh như UAE, Ai Cập... hỗ trợ rất nhiều. Giai đoạn đầu LNA chiếm ưu thế ực lớn trên chiến trường, nhưng tới khi Thổ Nhĩ Kỳ trực tiếp tham chiến nhằm trợ giúp GNA thì cục diện đã thay đổi gần như 180 độ. Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai số lượng lớn máy bay không người lái vũ trang, cấp tốc viện trợ vũ khí, cũng như đưa hàng chục ngàn tay súng thánh chiến từ tỉnh Idlib của Syria sang chiến đấu trực tiếp. Nhờ lực lượng cứu viện trên, GNA đã ép LNA phải rơi vào thế chống đỡ, thậm chí đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt, dẫn tới việc Nga và Ai Cập phải cấp tốc tuyên bố can thiệp nếu thành phố Sirte thất thủ. Rõ ràng tình hình chiến sự tại Libya hiện nay là cực kỳ nguy hiểm, cuộc nội chiến có thể trở thành thế chiến thu nhỏ khi quyền lợi của các cường quốc khu vực và quốc tế va chạm nhau.