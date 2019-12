Vào ngày 19-1-2010, 7 ngày sau trận động đất mạnh 7 độ richter tàn phá Thủ đô Port au Prince của Haiti, đội tìm kiếm và cứu hộ đô thị ở thành phố New York, cùng với lực lượng cứu hộ Virginia (Mỹ), đã cứu sống cậu bé Kiki bị mắc kẹt trong đống đổ nát của nhà mình ở vùng Nazan Ngày 7-8-2010, các nạn nhân vùng lũ lụt đang tìm cách bám lấy chiếc trực thăng của quân đội bay đến để phân phát thực phẩm ở quận Muzaffargarh thuộc tỉnh Punjab của Pakistan. Trận lụt đã giết chết hơn 1.600 người và làm gián đoạn cuộc sống của 12 triệu người Ngày 13-10-2010, thợ mỏ Luis Urzua không giấu nổi niềm vui mừng bên cạnh Tổng thống Chile, Sebastián Piñera sau khi ông Urzua bị mắc kẹt trong 70 ngày và là người cuối cùng trong số 33 thợ mỏ được giải cứu khỏi vụ sập mỏ vàng và đồng San Jose Khoảnh khắc sóng thần đổ ập xuống 1 con phố ở Miyako thuộc tỉnh Iwate phía Đông Bắc Nhật Bản sau trận động đất mạnh 8,9 độ richter xảy ra ở khu vực này vào ngày 11-3-2011 1 phiến quân nổi dậy nổ súng ăn mừng khi các đồng đội của anh ta bắn hàng loạt tên lửa vào các vị trí của quân đội trung thành với Tổng thống Libya, Muammar Gaddafi, ở phía Tây Ajdabiyah, Libya vào ngày 14-4-2011 Ngày 1-5- 2011, trong Phòng tình huống của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng Phó Tổng thống Joe Biden và các quan chức an ninh chăm chú theo dõi cuộc đột kích tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden. Trong bức hình trên còn có sự xuất hiện của Ngoại trưởng Mỹ khi đó là bà Hillary Clinton và Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates Đôi nam nữ tắm nắng gần khu vực tàu du lịch Costa Concordia của Italy bị lật vào ngày 20-6-2012. 32 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn thảm khốc trên Ngày 2-10-2012, khói đen bốc lên từ các tòa nhà bị phá hủy ở quận Saif al-Dawla thuộc thành phố Aleppo, Syria. Quân đội Syria tiếp tục pháo kích vào thành phố và điều quân tiếp viện để cố gắng chấm dứt cuộc nổi dậy của phiến quân Bà Tammy Holmes cùng các cháu Charlotte, Esther, Liam, Matilda và Caleb trú ẩn dưới 1 cây cầu khi xảy ra cháy rừng dữ dội ở thị trấn Dunalley của Tasmania, Australia vào ngày 4-1- 2013 Ngày 18-11- 2013, những người sống sót sau cơn bão Haiyan tham gia diễu hành tại 1 sự kiện tôn giáo ở Tolosa trên hòn đảo Leyte, phía Đông Philippines, sau khi bão tàn phá khu vực này. Liên hợp quốc ước tính, 13 triệu người đã bị ảnh hưởng, với khoảng 1,9 triệu người bị mất nhà cửa Người di cư mạo hiểm tính mạng trên hành trình tới châu Âu. Đây là hình ảnh những người di cư châu Phi được chụp từ máy bay trực thăng của Hải quân Italy ngay trước khi họ được giải cứu ở Địa Trung Hải vào ngày 8-6-2014 Những người biểu tình ủng hộ gia nhập châu Âu tại nơi xảy ra đụng độ với cảnh sát chống bạo động ở Kiev, Ukraine, ngày 23-1-2014 Gia đình người Palestine đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn trong 1 trường học của Liên hợp quốc ở Khan Youni, Dải Gaza ngày 18-7-2014 Núi lửa Calbuco ở Puerto Montt, cách Thủ đô Santiago của Chile khoảng 1.000km về phía Nam đã phun trào vào ngày 22-4-2015 với cột tro bụi cao 20km, khiến nhà chức trách phải tuyên bố cảnh báo đỏ và ra lệnh sơ tán khoảng 15.000 người Ngày 8-6-2015, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói chuyện với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại lâu đài Elmau ở Đức trong thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh G7 Trẻ em gào khóc khi những người di cư chờ đợi bên phía Hy Lạp tìm cách vượt qua sự ngăn cản của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Macedonia để vào Macedonia ngày 21-8-2015 1 người biểu tình phản đối cái chết của Alton Sterling sau khi ông này trúng đạn của cảnh sát ở Baton Rouge, bang Louisiana, Mỹ vào ngày 9-7-2016 Đôi nam nữ vẽ cờ Liên minh châu Âu (EU) biểu tình bên ngoài phố Downing phản đối quyết định của Vương quốc Anh rời khỏi EU sau cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 6-2016 Ông Donald Trump chờ đợi để bước ra lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ tại Washington DC ngày 20- 1-2017 Ông Luis Acosta bế em Angel Jesus 5 tuổi, cả hai đều đến từ Honduras, vượt qua sông Thatiate từ Guatemala vào Mexico ngày 29-10-2018 khi đoàn người di cư từ Trung Mỹ để tới Mỹ Meghan Markle xuất hiện trong đám cưới với Hoàng tử Anh Harry được tổ chức vào ngày 19-5-2018 Khói và lửa bốc lên từ Nhà thờ Đức Bà Paris trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng vào ngày 15-4-2019 Thủ tướng New Zealand, bà Jacinda Ardern, ôm 1 phụ nữ tại nhà thờ Hồi giáo Kilbirnie vào ngày 17-3-2019 tại Wellington, sau vụ xả súng đẫm máu tại 2 nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch 2 ngày trước đó

