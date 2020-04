Được biết sau một thời gian gián đoạn kéo dài gần 10 năm, Mỹ đang chuẩn bị những công tác cuối cùng để có thể sớm đưa một tàu vũ trụ có người lái vào không gian. Đây sẽ là một con tàu vũ trụ được điều khiển bởi hai phi hành gia người Mỹ để lên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Chuyến bay dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 27/5 nếu điều kiện kỹ thuật cho phép. Ngoài ra đây còn là vụ phóng tên lửa lên trạm vũ trụ đầu tiên được công ty tư nhân SpaceX có trụ trở tại bang California, do tỷ phú người Nam Phi Elon Musk sáng lập thực hiện. Các phi hành gia, sau một thời gian dài nghỉ ngơi trong các hoạt động thuộc chương trình vũ trụ có người lái của Mỹ sẽ đi lên quỹ đạo là Bob Benken 48 tuổi và Dag Hurley 52 tuổi. Thời gian chính xác của sự kiện trên cũng đã được thông báo, nó sẽ diễn ra vào lúc 20:32 GMT. Thông tin được xác nhận người đứng đầu Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) - ông Jim Brydenstein. Lưu ý rằng chương trình không gian có người lái của Mỹ đã bị đình chỉ tạm thời, bắt đầu từ sự kiện thảm họa với tàu con thoi Columbia năm 2003 và một số yếu tố liên quan. Vào năm 2011, hệ thống tàu vận tải con thoi có người lái sử dụng nhiều lần của Mỹ đã chính thức ngừng hoạt động, để lại khoảng trống lớn trong lĩnh vực chinh phục không gian của họ. Trong khi những giải pháp đang được tìm kiếm, các phi hành gia người Mỹ và nhiều quốc gia khác đã phải dùng tàu vũ trụ Soyuz của Nga cho các chuyến bay lên quỹ đạo. Có nhiều thông tin cho rằng NASA hiện phải trả cho Nga 83 triệu USD để mua chỗ trên tàu vũ trụ Soyuz để bay lên trạm không gian quốc tế ISS, trong nỗ lực duy trì sự hiện diện của các phi hành gia người Mỹ tại đây. Để tiếp tục kế hoạch đưa phi hành gia lên trạm vũ trụ quốc tế, Mỹ đã chế tạo những con tàu vũ trụ có người lái mới như Crew Dragon do hãng SpaceX chế tạo và Starline được thiết kế bởi Boeing. Nếu vụ phóng sắp tới thành công, SpaceX sẽ vượt xa Boeing, họ gần như chắc chắn giành được hợp đồng với NASA để đưa phi hành gia lên trạm vũ trụ như một phần của chương trình phát triển đội bay thương mại của NASA. Sự thất thế của Boeing so với SpaceX thể hiện qua lần con tàu Starline của họ không thể tiếp cận ISS, trong khi đối thủ Crew Dragon có màn thể hiện tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên Boeing vẫn nói rằng họ sẽ thực hiện một chuyến bay có người lái trong tương lai gần, nhưng họ sẽ phải rất nhanh chân khi đang bị đối thủ bỏ lại phía sau một khoảng cách khá xa. Vụ phóng tàu vũ trụ Crew Dragon của công ty SpaceX dự kiến sẽ sử dụng tên lửa đẩy Falcon-9 do họ chế tạo, đây rõ ràng là sự kiện rất được trông đợi trên khắp nước Mỹ.

Được biết sau một thời gian gián đoạn kéo dài gần 10 năm, Mỹ đang chuẩn bị những công tác cuối cùng để có thể sớm đưa một tàu vũ trụ có người lái vào không gian. Đây sẽ là một con tàu vũ trụ được điều khiển bởi hai phi hành gia người Mỹ để lên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Chuyến bay dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 27/5 nếu điều kiện kỹ thuật cho phép. Ngoài ra đây còn là vụ phóng tên lửa lên trạm vũ trụ đầu tiên được công ty tư nhân SpaceX có trụ trở tại bang California, do tỷ phú người Nam Phi Elon Musk sáng lập thực hiện. Các phi hành gia, sau một thời gian dài nghỉ ngơi trong các hoạt động thuộc chương trình vũ trụ có người lái của Mỹ sẽ đi lên quỹ đạo là Bob Benken 48 tuổi và Dag Hurley 52 tuổi. Thời gian chính xác của sự kiện trên cũng đã được thông báo, nó sẽ diễn ra vào lúc 20:32 GMT. Thông tin được xác nhận người đứng đầu Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) - ông Jim Brydenstein. Lưu ý rằng chương trình không gian có người lái của Mỹ đã bị đình chỉ tạm thời, bắt đầu từ sự kiện thảm họa với tàu con thoi Columbia năm 2003 và một số yếu tố liên quan. Vào năm 2011, hệ thống tàu vận tải con thoi có người lái sử dụng nhiều lần của Mỹ đã chính thức ngừng hoạt động, để lại khoảng trống lớn trong lĩnh vực chinh phục không gian của họ. Trong khi những giải pháp đang được tìm kiếm, các phi hành gia người Mỹ và nhiều quốc gia khác đã phải dùng tàu vũ trụ Soyuz của Nga cho các chuyến bay lên quỹ đạo. Có nhiều thông tin cho rằng NASA hiện phải trả cho Nga 83 triệu USD để mua chỗ trên tàu vũ trụ Soyuz để bay lên trạm không gian quốc tế ISS, trong nỗ lực duy trì sự hiện diện của các phi hành gia người Mỹ tại đây. Để tiếp tục kế hoạch đưa phi hành gia lên trạm vũ trụ quốc tế, Mỹ đã chế tạo những con tàu vũ trụ có người lái mới như Crew Dragon do hãng SpaceX chế tạo và Starline được thiết kế bởi Boeing. Nếu vụ phóng sắp tới thành công, SpaceX sẽ vượt xa Boeing, họ gần như chắc chắn giành được hợp đồng với NASA để đưa phi hành gia lên trạm vũ trụ như một phần của chương trình phát triển đội bay thương mại của NASA. Sự thất thế của Boeing so với SpaceX thể hiện qua lần con tàu Starline của họ không thể tiếp cận ISS, trong khi đối thủ Crew Dragon có màn thể hiện tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên Boeing vẫn nói rằng họ sẽ thực hiện một chuyến bay có người lái trong tương lai gần, nhưng họ sẽ phải rất nhanh chân khi đang bị đối thủ bỏ lại phía sau một khoảng cách khá xa. Vụ phóng tàu vũ trụ Crew Dragon của công ty SpaceX dự kiến sẽ sử dụng tên lửa đẩy Falcon-9 do họ chế tạo, đây rõ ràng là sự kiện rất được trông đợi trên khắp nước Mỹ.