Gần dịp Tết Nguyên đán 2020, Trung Quốc bắt đầu cảnh báo về dịch viêm phổi lạ từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, và khuyến cáo người dân nên hạn chế ra đường để phòng trống lây lan Từ thời điểm ấy, các tuyến đường tại Vũ Hán đã trở nên vô cùng vắng vẻ do người dân lo ngại dịch bệnh Tính đến thời điểm này, thành phố Vũ Hán vân đang là ổ dịch và nằm trong tình trạng bị cách ly để hạn chế tốc độ lây lan Tuy vậy, những hình ảnh đường phố vắng vẻ như thế này không chỉ có ở Vũ Hán Sát với Hồ Bắc, tỉnh Hồ Nam cũng đã đưa ra nhiều cảnh báo đề phòng lây lan virus corona từ Vũ Hán Thủ đô Bắc Kinh nhộn nhịp là thế cũng rơi vào cảnh tĩnh lặng, vắng vẻ trong dịp này Là 1 trong những thành phố lớn và phát triển của Trung Quốc, Bắc Kinh cũng đã phải đưa ra cảnh báo đối với người dân vào thời gian dịch Covid-19 lây lan nhanh chóng trong nước Khác với cảnh nhộn nhịp thường thấy, thành phố Bắc Kinh chỉ có 1 vài người ra đường khi cần thiết Đường phố vắng lặng kể cả trong dịp Tết Nguyên đán tại Bắc Kinh Những khu vui chơi cũng không có người Tại khu vực tàu điện ngầm cũng vô cùng vắng vẻ, không còn cảnh chen chúc, tấp nập của người dân cần ra ngoài di chuyển Người dân được khuyến cáo nên tích trữ đồ ăn và ở trong nhà, hạn chế ra ngoài tụ tập để tránh lây lan virus corona Trung tâm thương mại cũng đóng cửa do không có khách tới tại Bắc Kinh Thành phố Thượng Hải cũng không phải ngoại lệ, khu trung tâm thương mại và đường phố tại đây cũng "không 1 bóng người" vào thời gian đỉnh dịch Khu vực sân bóng rổ bình thường đông đúc học sinh, sinh viên chơi cũng được niêm phong lại Đường phố Thượng Hải cũng chỉ có lác đác 1 số chiếc xe ô tô và vài người dân qua lại Dù là thành phố lớn và phát triển kinh tế, Thượng Hải cũng buộc phải dừng hầu hết mọi hoạt động để đảm bảo an toàn cho người dân trong thời kỳ đỉnh dịch Các cửa hiệu trong trung tâm thương mại đều đóng cửa do khuyển cáo của chính phủ về việc hạn chế người dân ra đường Dịch Covid-19 bùng phát đúng dịp Tết Nguyên đán đã gây ảnh hưởng vô cùng lớn tới Trung Quốc. Nhiều ngành công nghiệp, kinh doanh của nước này đã phải tạm dừng để phòng tránh sự lây lan nhanh chóng của nCoV Thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, cũng khuyến cáo người dân nên ở trong nhà và hạn chế ra đường khi không có việc cần thiết Một người tổ trưởng khu dân phố tại Huang Jianhua, thành phố Cửu Giang đã mang loa thông báo về tình hình dịch bệnh Covid-19 và khuyến cáo mọi người nên hạn chế ra đường Tại trạm kiểm soát trên sông Dương Tử nối Cửu Giang với tỉnh Hồ Bắc, lực lượng chức năng cũng kiểm tra và thắt chặt an ninh đối với những người từ Hồ Bắc tới Tình hình dịch Covid-19 hiện nay vẫn đang diễn biến phức tạp. Tính tới sáng 17-2, tổng số ca nhiễm bệnh trên toàn cầu đã lên tới hơn 71.000 trường hợp, trong đó, chỉ riêng tại Trung Quốc đã có 70.442 ca nhiễm bệnh, hầu hết là ở thành phố Vũ Hán.

Gần dịp Tết Nguyên đán 2020, Trung Quốc bắt đầu cảnh báo về dịch viêm phổi lạ từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, và khuyến cáo người dân nên hạn chế ra đường để phòng trống lây lan Từ thời điểm ấy, các tuyến đường tại Vũ Hán đã trở nên vô cùng vắng vẻ do người dân lo ngại dịch bệnh Tính đến thời điểm này, thành phố Vũ Hán vân đang là ổ dịch và nằm trong tình trạng bị cách ly để hạn chế tốc độ lây lan Tuy vậy, những hình ảnh đường phố vắng vẻ như thế này không chỉ có ở Vũ Hán Sát với Hồ Bắc, tỉnh Hồ Nam cũng đã đưa ra nhiều cảnh báo đề phòng lây lan virus corona từ Vũ Hán Thủ đô Bắc Kinh nhộn nhịp là thế cũng rơi vào cảnh tĩnh lặng, vắng vẻ trong dịp này Là 1 trong những thành phố lớn và phát triển của Trung Quốc, Bắc Kinh cũng đã phải đưa ra cảnh báo đối với người dân vào thời gian dịch Covid-19 lây lan nhanh chóng trong nước Khác với cảnh nhộn nhịp thường thấy, thành phố Bắc Kinh chỉ có 1 vài người ra đường khi cần thiết Đường phố vắng lặng kể cả trong dịp Tết Nguyên đán tại Bắc Kinh Những khu vui chơi cũng không có người Tại khu vực tàu điện ngầm cũng vô cùng vắng vẻ, không còn cảnh chen chúc, tấp nập của người dân cần ra ngoài di chuyển Người dân được khuyến cáo nên tích trữ đồ ăn và ở trong nhà, hạn chế ra ngoài tụ tập để tránh lây lan virus corona Trung tâm thương mại cũng đóng cửa do không có khách tới tại Bắc Kinh Thành phố Thượng Hải cũng không phải ngoại lệ, khu trung tâm thương mại và đường phố tại đây cũng "không 1 bóng người" vào thời gian đỉnh dịch Khu vực sân bóng rổ bình thường đông đúc học sinh, sinh viên chơi cũng được niêm phong lại Đường phố Thượng Hải cũng chỉ có lác đác 1 số chiếc xe ô tô và vài người dân qua lại Dù là thành phố lớn và phát triển kinh tế, Thượng Hải cũng buộc phải dừng hầu hết mọi hoạt động để đảm bảo an toàn cho người dân trong thời kỳ đỉnh dịch Các cửa hiệu trong trung tâm thương mại đều đóng cửa do khuyển cáo của chính phủ về việc hạn chế người dân ra đường Dịch Covid-19 bùng phát đúng dịp Tết Nguyên đán đã gây ảnh hưởng vô cùng lớn tới Trung Quốc. Nhiều ngành công nghiệp, kinh doanh của nước này đã phải tạm dừng để phòng tránh sự lây lan nhanh chóng của nCoV Thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, cũng khuyến cáo người dân nên ở trong nhà và hạn chế ra đường khi không có việc cần thiết Một người tổ trưởng khu dân phố tại Huang Jianhua, thành phố Cửu Giang đã mang loa thông báo về tình hình dịch bệnh Covid-19 và khuyến cáo mọi người nên hạn chế ra đường Tại trạm kiểm soát trên sông Dương Tử nối Cửu Giang với tỉnh Hồ Bắc, lực lượng chức năng cũng kiểm tra và thắt chặt an ninh đối với những người từ Hồ Bắc tới Tình hình dịch Covid-19 hiện nay vẫn đang diễn biến phức tạp. Tính tới sáng 17-2, tổng số ca nhiễm bệnh trên toàn cầu đã lên tới hơn 71.000 trường hợp, trong đó, chỉ riêng tại Trung Quốc đã có 70.442 ca nhiễm bệnh, hầu hết là ở thành phố Vũ Hán.