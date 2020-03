Sự qua đời của bác sĩ Lý Văn Lượng - người đầu tiên lên tiếng cảnh báo về dịch bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra được chính phủ Trung Quốc công nhận là "hy sinh vì công vụ", và gia đinh ông nhận 820.000 nhân dân tệ tiền hỗ trợ. Đồng thời chính quyền trung ương Bắc Kinh cũng yêu cầu giới chức cảnh sát Vũ Hán phải báo cáo sự việc, đồng thời phải rút lại khiển trách đối với vị bác sĩ này. Theo South China Morning Post, công an thành phố Vũ Hán cho biết, họ sẽ rút lại lời khiển trách đã áp cho bác sĩ Lý Văn Lượng và sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc từ vụ việc. Đồn cảnh sát đường Chung Nam đã "ban hành các hướng dẫn không phù hợp", không đúng quy định của pháp luật, Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương kết luận tối 19-3. Lực lượng thanh tra đề nghị chính quyền Vũ Hán xử lý những người có liên quan, bắt họ chịu trách nhiệm trước pháp luật và công bố với công chúng. Văn phòng công an thành phố sau đó cho biết, người đứng đầu đồn cảnh sát, ông Yang Li đã bị khiển trách còn sĩ quan cảnh sát Hu Guifeng bị cảnh cáo. Bác sĩ Lý Văn Lượng là một trong số những người đã bị cảnh sát triệu tập vì lan truyền thông tin về sự xuất hiện của virus SARS-CoV-2 ở Vũ Hán vào cuối tháng 12/2019. Anh được chẩn đoán mắc Covid-19 hôm 31-1 và qua đời vào ngày 7-2, gây nên làn sóng phẫn nộ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc đối với cảnh sát và chính quyền địa phương. Các thanh tra cho biết bác sĩ Lý Văn Lượng bắt đầu cảnh báo về căn bệnh trong một bài viết mà anh chia sẻ với các đồng nghiệp trên ứng dụng nhắn tin hôm 30-12, có tựa đề là "Bảy ca nhiễm SARS được xác nhận tại chợ hải sản Hoa Nam". Sau đó bác sĩ Lý Văn Lượng được đưa đến đồn cảnh sát Chung Nam cùng với các đồng nghiệp. Một cuộc hỏi cung đã diễn ra và được ghi âm, sau đó bác sĩ Lý Văn Lượng nhận lời cảnh cáo bằng văn bản với cáo buộc lan truyền tin tức thất thiệt. Báo cáo của các thanh tra uỷ ban giám sát cũng cho biết bác sĩ Lý Văn Lượng đã bị cấp trên của mình ở bệnh viện Trung ương Vũ Hán - nơi anh làm việc - khiển trách với lý do tương tự. Bác sĩ Lý Văn Lượng ra đi bỏ lại người vợ đang mang thai, đứa con trai 5 tuổi và cha mẹ già, theo truyền thông Trung Quốc. Mẹ bác sĩ khóc, nói với trang tin Pear rằng bà không có cơ hội để vĩnh biệt con trai mình: "Từ khi con trai điều trị đến khi chết, chúng tôi không có cơ hội gặp con một lần vì căn bệnh truyền nhiễm. Thật đáng thương khi con trai tôi không vượt qua được!" Sau cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng, người dân trên khắp Trung Quốc đã bày tỏ lòng tiếc thương và cảm kích trước việc làm của anh. Các tờ báo nhà nước tại Trung Quốc hiện kêu gọi các nhà chức trách phải đưa ra tất cả các thông tin thật minh bạch. Nhiều người cho rằng tình hình đã có thể được ngăn chặn hiệu quả hơn nếu bác sĩ Lý Văn Lượng được phép cảnh báo các đồng nghiệp về căn bệnh. Nhà dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc, ông Chung Nam Sơn gọi bác sĩ Lý là một anh hùng và cho biết ông rất tự hào về anh.

