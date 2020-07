Nhà chức trách Italia đã phát hiện 84 triệu viên Captagon bên trong máy móc khi họ khám xét 3 tàu container cập cảng Salerno hôm 1-7-2020. Đây là “vụ bắt giữ amphetamine lớn nhất trên thế giới từ trước đến nay”, Đại tá cảnh sát hải quan Domenico Napolitano nói. Một đoạn video được đăng lên trang Twitter của lực lượng chống tội phạm tài chính Italia cho thấy, các đặc vụ đã phải dùng cưa cắt những vỏ thùng hàng bằng giấy và thép, vốn rất dày để tránh các thiết bị quét của hải quan. Hai tuần trước, nhà chức trách cũng thu giữ được một lô hàng ma túy nhỏ hơn nhiều, ngụy trang trong lô hàng quần áo tại cảng Salerno. Trong cuộc đột kích đó, tang vật thu giữ là 1 triệu viên Captagon và 2,8 tấn nhựa cần sa. Lô hàng áo sơ mi đó được phát hiện ngay khi lệnh phong tỏa phòng ngừa Covid-19 ở Italia kết thúc. Các nhà chức trách cho rằng, dịch bệnh khiến việc sản xuất và phân phối ma túy tổng hợp ở châu Âu ngừng trệ, vì vậy, giới buôn lậu phải tổ chức “đánh hàng” từ Syria Mặc dù lô hàng ban đầu đã để lộ đầu mối cần thiết nhưng vì số lượng nhỏ nên cơ quan điều tra quyết định không hành động, mà thay vào đó họ đặt bẫy. Sáng sớm 1-7, họ đã hốt gọn mẻ lưới “siêu khủng”: khoảng 15 tấn ma túy dạng viên Captagon, trị giá 1,12 tỷ USD. Chúng được giấu trong 3 container mà đơn vị gửi đi đều là công ty Syria đã vận chuyển lô hàng áo sơ mi trước đó Cảnh sát cho rằng, vụ việc đánh dấu sự thay đổi chiến lược của các đại lý ma túy châu Âu và cũng như chính IS, đội quân đang khát tiền mặt và từng mua ma túy từ các băng đảng Ndrangheta ở vùng Calabrian. Vào năm 2018, nhà chức trách Italia cũng đã tịch thu gần 100 triệu viên ma túy ở cảng Salermo. Số hàng này dự kiến phục vụ cho lính IS ở Libya. Chúng bị nghi đánh cắp từ các nhà máy thuốc ở Ấn Độ và Sri Lanka, rồi quá cảnh ở cảng Gioia Tauro nổi tiếng của vùng Calabria. Cảng Salerno nằm trong lãnh thổ mafia truyền thống của Ý và các gia tộc tội phạm có tổ chức từ lâu đã bị nghi ngờ kiểm soát ma túy xâm nhập vào cảng. Cảnh sát đang điều tra liệu có phải các tập đoàn tội phạm có tổ chức Camorra có trụ sở tại Naples đã đặt lô hàng siêu lớn này để phân phối lại hay không. Lưu ý rằng, captagon được sử dụng vào những năm 1960 để điều trị chứng ngủ rũ và trầm cảm bởi nó có thể ức chế nỗi sợ hãi và tránh mệt mỏi. Viên ma túy tổng hợp Captagon rất phổ biến ở Trung Đông, đặc biệt ở các khu vực bị chiến tranh tàn phá như Syria. Một tuyên bố của cảnh sát cho biết thêm, captagon còn được gọi là “ma túy của thánh chiến” bởi chúng được phát hiện tại nơi ẩn náu của phiến quân, trong đó có nhóm khủng bố đã giết hại 90 người tại nhà hát Bataclan ở Paris năm 2015. Loại ma túy này ban đầu sản xuất chủ yếu ở Lebanon và từng là nguồn cổ vũ tinh thần cũng như là nguồn thu đáng kể của IS TheoCảnh sát tài chính Italia, nếu vụ việc trót lọt, IS sẽ kiếm được một khoản tiền lớn để cố gắng xây dựng lại tổ chức khủng bố mà năm 2019 Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nó đã bị đánh bại.

