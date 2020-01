Tuy không gặp thiệt hại về người, do lính Mỹ đã được thông báo trước và kịp vào hầm trú ẩn an toàn, tuy vậy cơ sở vật chất của căn cứ này vẫn bị thiệt hại lớn. Ước tính mức thiệt hại lên tới hàng trăm triệu USD. Trong ảnh là các binh sĩ Mỹ tại căn cứ không quân Ain al-Asad ở tỉnh Anbar, Iraq, hôm 13-1. Đây là căn cứ quân sự lớn nhất của quân đội Mỹ ở Iraq, nằm trên vùng sa mạc cách thủ đô Baghdad khoảng 160 km về phía tây. Lực lượng không quân và lục quân Mỹ giờ đây có thêm nhiệm vụ mới: dọn dẹp các mảnh vỡ của tên lửa và tàn tích của căn cứ. Các xe ủi được triển khai đến hiện trường. Trong ảnh là một tòa nhà kiên cố đã bị san bình địa tại căn cứ không quân của Mỹ. Iran đã dội ít nhất 22 tên lửa vào Ain al-Asad và một căn cứ khác gần thành phố Erbil của người Kurd ở miền bắc Iraq. Một bức tường kiên cố bảo vệ căn cứ bị hư hỏng. Hố lớn tạo bởi tên lửa hành trình. Xung quanh là các khung sắt trơ trọi, đen kịt. Các nhà tạm được dựng từ container cũng bị thiêu rụi. Một quả tên lửa đã phá hủy 2 nhà để máy bay, nơi thường chứa các trực thăng Blackhawk. Các văn phòng gần đó bị nổ tung. Nơi chứa nhiên liệu bùng cháy hàng giờ liền. Quân đội Mỹ không bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa như Patriot ở căn cứ, đặt gánh nặng lên vai các chỉ huy khu vực. “Chúng tôi đã nhận được thông báo vài giờ trước cuộc tấn công vì vậy có thể di chuyển trang thiết bị”, sĩ quan Mỹ Tommie Caldwell cho biết. Cô cho biết lúc 22h, tất cả các binh sĩ do cô quản lý đều ở trong tình trạng sẵn sàng đón đợi đòn tấn công. “Mọi người đều rất nghiêm túc”, cô nói. Ba tiếng rưỡi sau, tên lửa bắt đầu trút xuống và tiếp tục trong khoảng 2 giờ sau đó. Căn cứ Al Asad của Mỹ ở Iraq có diện tích rất lớn với bể bơi, rạp chiếu phim, nhà hàng và hai tuyến xe buýt nội bộ dù quy mô căn cứ đã thu hẹp nhiều so với trước. Tổng thốngDonald Trump cũng từng đến thăm căn cứ này. Rất may sau cuộc tấn công, cả Mỹ và Iran đã có những bước xuống thang cần thiết để tránh một cuộc xung đột cục bộ.

