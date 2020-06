Đoàn xe chở người đứng đầu cơ quan an ninh thành phố, ông Garcia Harfuch đã bất ngờ bị tấn công vào sáng sớm ở Lomas de Chapultepec, khu vực có nhiều người giàu và đại sứ các nước cư trú. Cảnh sát trưởng Garcia Harfuch trúng 3 phát đạn và được đưa tới bệnh viện. Ông bị thương ở vai, xương đòn và đầu gối, Bộ trưởng An ninh Mexico Alfonso Durazo cho biết trong cuộc họp báo. Hai cảnh sát hộ tống và một phụ nữ 26 tuổi tình cờ đi ngang qua hiện trường đã bị bắn chết. Chiếc xe bọc thép của Cảnh sát trưởng Mexico lỗ chỗ vết đạn bắn Camera an ninh đã thu được hình ảnh của vụ tấn công. Cụ thể, những kẻ tấn công đã chặn đường và dùng súng 12,7 mm bắn vào xe của ông Omar Garcia Harfuch Trước đó, một nhóm vũ trang hạng nặng được một chiếc xe tải chở tới hiện trường. Chiếc xe tải cùng một chiếc SUV khác tiếp đó chặn đường để các tay súng nã đạn vào xe của ông Garcia Harfuch. Tổng công tố Mexico City Ernestina Godoy cho biết, 12 nghi phạm đã bị bắt tại chỗ, 5 đối tượng khác khi cảnh sát tìm kiếm mở rộng. Cảnh sát cũng đã thu giữ nhiều súng quân dụng tại hiện trường, trong đó có súng trường hạng nặng Barrett 12,7 mm. Vài giờ sau vụ tấn công, ông Garcia Harfuch đăng đoạn tweet cáo buộc băng đảng ma túy Jalisco Thế hệ mới (CJNG) đứng sau vụ việc. Tối cùng ngày, ông Garcia thông báo ông đã được phẫu thuật và sức khỏe đã ổn định. CJNG là băng đảng ma túy khét tiếng tại Mexico, từng tổ chức nhiều vụ tấn công nhằm vào cảnh sát nước này. Nhóm này do một cựu sĩ quan cảnh sát cầm đầu và có đại bản doanh ở bang Jalisco, bị cáo buộc đẩy làn sóng bạo lực tại Mexico lên mức kỷ lục. Một số đoạn video đăng tải trên Internet cho thấy, CJNG từng sử dụng nhiều vũ khí hiệu suất cao để đàn áp các băng nhóm tội phạm có tổ chức khác, trong đó có tập đoàn ma túy Sinaloa của ông trùm Joaquin “El Chapo” Guzman. Tổng thống Mexico Lopez Obrador nhậm chức 19 tháng trước, thề sẽ khôi phục an ninh cho đất nước, nhưng các vụ giết người ở Mexico đã gia tăng ở mức kỷ lục mới vào năm ngoái và đang trên đà cao hơn vào năm 2020. Phát biểu về vụ việc mới nhất, Thị trưởng Mexico City Claudia Sheinbaum cho biết, vụ tấn công cho thấy chính quyền đang gây áp lực lên các băng đảng ở thủ đô, nơi hiếm khi chứng kiến những vụ tấn công “manh động” như vậy. Cùng ngày, ở bang Zacatecas của Mexico, người ta cũng phát hiện thi thể của 14 người bọc trong chăn và băng keo bị bỏ lại bên lề đường cao tốc ở Fresnillo. Đây là những người mất tích khỏi thị trấn gần đó vài ngày. Dù phần lớn Mexico vẫn đang bị tê liệt vì lệnh phong tỏa chống Covid-19, nhưng bạo lực vẫn không thuyên giảm. Tháng 3-2020, 3.000 vụ giết người đã được ghi nhận tại đất nước 127 triệu dân này.

