Vụ nổ lớn đã làm rung chuyển Thủ đô Beirut của Lebanon, tạo ra khói dày đặc và quả cầu lửa khổng lồ trên bầu trời Máy bay trực thăng được huy động để dập lửa Vụ nổ khủng khiếp đã phá hủy các tòa nhà xung quanh ngay lập tức Ngọn lửa tiếp tục bùng lên tại khu cảng công nghiệp ở Beirut sau vụ nổ Bản đồ mô tả khu vực xảy ra vụ nổ lớn Binh sĩ quân đội Lebanon nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ nổ Hàng ngàn người bị thương trong vụ nổ khủng khiếp Các nhân chứng so sánh sức tàn phá của vụ nổ với một “quả bom hạt nhân” Nhiều người bị sốc khi vụ nổ tàn phá thành phố Beirut Cửa kính tại khách sạn Cavalier ở Thủ đô Beirut bị vỡ vụn Nhiều ô tô tại khu vực gần hiện trường vụ nổ bị hư hại Nhiều khu vực lân cận nơi xảy ra vụ nổ cũng chịu sức ép từ vụ nổ này và một số quận ở Beirut hiện đã bị mất điện Chiếc ô tô bị lật do sức ép của vụ nổ lớn Nhiều người bị thương tháo chạy trong hoảng loạn trên phố Hội Chữ thập đỏ Lebanon nói rằng con số thương vong có thể tăng mạnh do lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tiếp cận vào sâu hiện trường. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ nổ Tổng thống Lebanon Michel Aoun đã triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng Quốc phòng Tối cao vào tối 4-8-2020 sau vụ nổ Thủ tướng Lebanon Hassan Diab nói rằng, 2.750 tấn phân bón amoni nitrat được lưu trữ trong nhiều năm tại một nhà kho gần bến cảng ở Beirut đã nổ tung, gây ra thảm họa. “Những người chịu trách nhiệm gây ra thảm họa này sẽ phải trả giá”, ông Diab tuyên bố

