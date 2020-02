Khách du lịch nước ngoài đeo khẩu trang gần Nhà thờ Thánh St. Basil trên Quảng trường Đỏ ở Thủ đô Matxcơva, Nga Tranh thủ chụp ảnh selfie trước Đấu trường La Mã ở Rome, Italy. Italy đã cấm tất cả các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc do lo ngại dịch bệnh lan rộng Du khách đeo khẩu trang ngừa virus corona trên cây cầu với cảnh nền khu tài chính Phố Đông ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc khi quốc gia này đang vật lộn để đối phó với dịch viêm phổi cấp Người phụ nữ đeo khẩu trang ra khỏi nhà thờ ở Mandaluyong, phía Đông Thủ đô Manila, Philippines. Philippines ngày 2-2 ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do virus corona tại nước này Khách du lịch đeo khẩu trang khi đi thuyền gondola ở Venice, Italy Đề phòng virus corona, nữ du khách cẩn thận đeo khẩu trang khi tham quan ở Paris, Pháp Không chỉ người lớn, trẻ em cũng đeo khẩu trang ngừa virus corona khi ra đường ở Seoul, Hàn Quốc Tháp Eiffel ở Paris vẫn thu hút nhiều khách du lịch tới tham quan Các thành viên trong gia đình đều đeo khẩu trang ngừa virus corona khi di chuyển gần Hoàng cung ở Bangkok, Thái Lan Cảnh vắng vẻ tại Vương cung thánh đường Sagrada Família, một nhà thờ Công giáo lớn đang xây tại Barcelona, Tây Ban Nha Dù dịch bệnh đang lây lan ở Trung Quốc, du khách vẫn tranh thủ chụp ảnh selfie tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh Quang cảnh Đài phun nước Trevi ở Rome, Italy. Đài cao 26,3 mét và rộng 49,15 mét, là một trong các đài phun nước nổi tiếng nhất thế giới Khách du lịch đeo khẩu trang khi đến thăm Casa Batllo, một tòa nhà ở trung tâm Barcelona, Tây Ban Nha Tháp đôi Petronas ở Thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia Quảng trường Saint Mark ở Venice vẫn thu hút được nhiều khách du lịch sau khi Italy ghi nhận 2 trường hợp nhiễm virus corona Khách du lịch Trung Quốc trên Quảng trường Cung điện ở St.Peterburg, Nga Nhiều du khách lúc nào cũng đeo khẩu trang, kể cả khi chụp ảnh Tổ chức Du lịch Thế giới Liên hợp quốc (UNWTO) cho rằng còn quá sớm để đánh giá ảnh hưởng của sự bùng phát dịch virus corona ở Trung Quốc đối với du lịch thế giới, nhưng hậu quả của nó được cho là không hề nhỏ

