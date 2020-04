Đại dịch Covid-19 đã khiến nhiều thành phố trên thế giới phải ban hành lệnh phong tỏa, giãn cách xã hội. Điều này đã khiến lưu lượng xe di chuyển giảm hẳn và giúp môi trường trở nên trong sạch hơn Hình ảnh chụp đường cao tốc dẫn vào trung tâm thành phố Los Angeles (bang California, Mỹ) trong những ngày giãn cách xã hội do dịch bệnh vắng vẻ lạ thường, không còn cảnh ách tắc, tấp nập xe cộ Tại Venice (Italy), thành phố du lịch vốn đông khách qua lại, đã trở nên vắng vẻ từ giữa tháng 3-2020 sau khi chính phủ nước này ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc Không còn du khách qua lại, Venice vẫn đẹp 1 cách yên bình Môi trường tại đây cũng được cải thiện đáng kể Các khu du lịch và dịch vụ đóng cửa khiến lượng chất thải được giảm thiểu đáng kể, các kênh đào tại Venice trở nên trong sạch hơn Hình ảnh so sánh không khí tại thủ đô Milan (Italy) trước và sau khi có lệnh phong tỏa toàn quốc Thủ đô New Dehli của Ấn Độ trước kia từng "chìm" trong làn khói mở mịt do mức độ ô nhiễm nghiêm trọng thì giờ đây, không khí tại thành phố này cũng đã được cải thiện đáng kể Ấn Độ đã quyết định phong tỏa toàn quốc từ cuối tháng 3-2020 vừa qua do lo ngại nguy cơ lây lan của đại dịch Covid-19 Theo đó, chính phủ Ấn Độ yêu cầu người dân ở yên trong nhà, chỉ ra đường khi thật sự cần thiết Với lượng người dân ra ngoài giảm hẳn, New Dehli đã trở nên trong sạch hơn hẳn so với thời điểm năm 2019, khi thành phố này trở nên ô nhiễm nghiêm trọng kéo dài trong nhiều tuần Hình ảnh chụp bầu trời thủ đô Jakarta (Indonesia) hồi tháng 7-2019 được đem ra so sánh với hình ảnh chụp tháng 4-2020. Không còn sương mù bao phủ thành phố, không khí tại Jakarta thời gian gần đây đã trở nên trong lành hơn Những chuyển biến tích cực ở môi trường trên cũng được ghi nhận tại Pakistan Bầu không khí tại thủ đô Athens (Hy Lạp) được cải thiện đáng kể nhờ lệnh phong tỏa

Đại dịch Covid-19 đã khiến nhiều thành phố trên thế giới phải ban hành lệnh phong tỏa, giãn cách xã hội. Điều này đã khiến lưu lượng xe di chuyển giảm hẳn và giúp môi trường trở nên trong sạch hơn Hình ảnh chụp đường cao tốc dẫn vào trung tâm thành phố Los Angeles (bang California, Mỹ) trong những ngày giãn cách xã hội do dịch bệnh vắng vẻ lạ thường, không còn cảnh ách tắc, tấp nập xe cộ Tại Venice (Italy), thành phố du lịch vốn đông khách qua lại, đã trở nên vắng vẻ từ giữa tháng 3-2020 sau khi chính phủ nước này ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc Không còn du khách qua lại, Venice vẫn đẹp 1 cách yên bình Môi trường tại đây cũng được cải thiện đáng kể Các khu du lịch và dịch vụ đóng cửa khiến lượng chất thải được giảm thiểu đáng kể, các kênh đào tại Venice trở nên trong sạch hơn Hình ảnh so sánh không khí tại thủ đô Milan (Italy) trước và sau khi có lệnh phong tỏa toàn quốc Thủ đô New Dehli của Ấn Độ trước kia từng "chìm" trong làn khói mở mịt do mức độ ô nhiễm nghiêm trọng thì giờ đây, không khí tại thành phố này cũng đã được cải thiện đáng kể Ấn Độ đã quyết định phong tỏa toàn quốc từ cuối tháng 3-2020 vừa qua do lo ngại nguy cơ lây lan của đại dịch Covid-19 Theo đó, chính phủ Ấn Độ yêu cầu người dân ở yên trong nhà, chỉ ra đường khi thật sự cần thiết Với lượng người dân ra ngoài giảm hẳn, New Dehli đã trở nên trong sạch hơn hẳn so với thời điểm năm 2019, khi thành phố này trở nên ô nhiễm nghiêm trọng kéo dài trong nhiều tuần Hình ảnh chụp bầu trời thủ đô Jakarta (Indonesia) hồi tháng 7-2019 được đem ra so sánh với hình ảnh chụp tháng 4-2020. Không còn sương mù bao phủ thành phố, không khí tại Jakarta thời gian gần đây đã trở nên trong lành hơn Những chuyển biến tích cực ở môi trường trên cũng được ghi nhận tại Pakistan Bầu không khí tại thủ đô Athens (Hy Lạp) được cải thiện đáng kể nhờ lệnh phong tỏa