Dịch bệnh viêm phổi do chủng virus corona mới bắt đầu xuất hiện tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc từ hồi giữa tháng 12-2019. Hơn 1 tháng sau đó, dịch bệnh này đã nhanh chóng lây lan ra nhiều quốc gia trên thế giới với số người nhiễm bệnh tăng lên chóng mặt Tính đến nay, đã có tổng cộng 27 quốc gia và vùng lãnh thổ phát hiện bệnh nhân dương tính với virus corona, trong đó có hơn 17.000 người nhiễm bệnh và 362 người đã tử vong Trước tình hình này, chính phủ Trung Quốc đã triển khai xây dựng bệnh viện dã chiến để điều trị cho những bệnh nhân nhiễm bệnh tại thành phố Vũ Hán. Trong ngày 3-2, bệnh viện dã chiến thứ nhất Hỏa Thần Sơn đã bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân Chính phủ nhiều nước đã kiểm soát chặt chẽ tại khu vực sân bay để nhanh chóng phát hiện và cách li những hành khách nhập cảnh nghi nhiễm virus corona. Tại Indonesia, chính phủ đã kiểm soát chặt những hành khách đến từ Vũ Hán Tại Anh, những du khách người Trung Quốc đeo khẩu trang dạo phố đề phòng lây lan dịch bệnh. Trước đó, ngày 31-1, giới chức y tế Anh xác nhận 2 trường hợp đầu tiên dương tính với virus corona tại nước này Du khách quá cảnh tại sân bay ở Los Angeles cũng đeo khẩu trang để phòng tránh lây lan Nhân viên sân bay tại Trung Quốc được trang bị khẩu trang và quần áo bảo hộ để đề phòng lây lan virus Bên trong nhiều tỉnh, thành phố ở Trung Quốc, người dân được khuyến cáo đeo khẩu trang mọi lúc khi ra khỏi nhà. Một số người còn trang bị cả đồ bảo hộ để bảo vệ bản thân khỏi sự lây lan của dịch bệnh viêm phổi Nhiều quốc gia đã cử máy bay tới đón công dân nước mình tại thành phố Vũ Hán, nơi bùng phát dịch bệnh. Trên ảnh là các công dân Pháp vừa được di tản khỏi Vũ Hán trở về hom 1-2 vừa qua. Những người này dự kiến sẽ được cách ly và theo dõi tình trạng sức khỏe Trên nhiều chuyến bay, các tiếp viên hàng không cũng trang bị đồ bảo hộ và sử dụng các bình diệt khuẩn để đảm bảo an toàn cho hành khách trên chuyến bay Nhiều thành phố, đặc biệt tại Trung Quốc, người dân được khuyến cáo hạn chế ra đường. Ngoài ra, chính phủ nước này còn triển khai nhiều máy bay không người lái để quan sát và nhắc nhở người dân ra đường không đeo khẩu trang Nhiều du khách Trung Quốc được kiểm tra nhiệt độ khi nhập cảnh tại các quốc gia Tại Thái Lan, người dân cũng mang khẩu trang để phòng tránh lây lan virus viêm phổi corona Cảnh sát và nhân viên y tế thực hiện các bài kiểm tra nhiệt độ của hành khách trên máy bay tại sân bay ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc Tại Hồng Kông, nhiều hiệu thuốc phát khẩu trang miễn phí cho người dân để phòng chống dịch bệnh lây lan Thủ đô Moscow, Nga, các du khách cũng sử dụng khẩu trang mỗi khi ra đường để phòng tránh dịch bệnh Tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, thường xuyên sát khuẩn và nhiều người đeo khẩu trang để phòng tránh sự lây lan của chủng virus mới Các máy đo nhiệt được triển khai tại sân bay Changi, Singapore để nhanh chóng phát hiện người có biểu hiện mắc bệnh do virus corona và cách ly Sân bay Quốc tế Incheon, Hàn Quốc, cũng liên tục được sát khuẩn để đề phong virus lây lan Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur được trang bị máy đo nhiệt để có thể chủ động kiểm soát và phát hiện người có biểu hiện nhiễm virus corona

