Nghị quyết điều tra cách ứng phó của WHO với đại dịch Covid-19 được thông qua hôm 19-5, tại cuộc họp trực tuyến của Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA), cơ quan ra quyết sách của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Liên minh châu Âu (EU) là bên soạn thảo nghị quyết, trong đó kêu gọi "một sự đánh giá công bằng, độc lập và toàn diện" về phản ứng quốc tế với đại dịch Covid-19. Nghị quyết cho hay, cuộc điều tra nên bao gồm cả việc xem xét những hành động của WHO, cũng như các mốc thời gian hành động của tổ chức này liên quan đến đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, nghị quyết không ràng buộc và đề cập cụ thể đến quốc gia nào, đồng thời kêu gọi các nước cam kết đảm bảo "sự tiếp cận minh bạch, công bằng và kịp thời" với mọi phương pháp điều trị hoặc vaccine chống dịch Covid-19. Về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2, một trong những vấn đề gây tranh cãi quốc tế, nghị quyết kêu gọi WHO giúp điều tra "nguồn gốc của virus, cũng như con đường lây lan sang người". Nghị quyết được thông qua sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi "tối hậu thư" cho Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, đe dọa nếu cơ quan này "không cải thiện đáng kể trong 30 ngày tới", Washington sẽ cắt vĩnh viễn ngân sách và xem xét lại tư cách thành viên của mình trong WHO. Trước đó, trong cuộc họp tại Nhà Trắng hôm 18-5, Tổng thống Trump cũng chỉ trích WHO là "con rối của Trung Quốc" và cho hay chính phủ Mỹ đang lên kế hoạch cắt giảm tài trợ cho tổ chức, có thể từ 450 triệu USD xuống 40 triệu USD, bởi "không được đối xử đúng mức". Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm 19-5 cáo buộc Mỹ "tìm cách biến Trung Quốc thành chủ đề để trốn tránh trách nhiệm, mặc cả về nghĩa vụ quốc tế đối với WHO". Ông Triệu Lập Kiên cho rằng lá thư của Tổng thống Trump nhằm bôi nhọ nỗ lực chống đại dịch Covid-19 của Trung Quốc. Thống kê cho thấy, với khoảng 450 triệu USD mỗi năm, Mỹ là nhà tài trợ lớn nhất của WHO khi đóng góp 15% ngân sách của tổ chức này. Trong khi đó Trung Quốc chỉ đóng góp 44 triệu USD trong năm 2019 vừa qua. Hiện Mỹ đã tạm cắt viện trợ sau khi cáo buộc tổ chức này thiên vị Trung Quốc. Khi được hỏi liệu Trung Quốc có ý định bù đắp vào sự thiếu hụt mà Mỹ để lại hay không, ông Triệu Lập Kiên không đưa ra cam kết nào. "Trung Quốc sẽ xem xét các vấn đề có liên quan theo nhu cầu của tình hình", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc kết luận. Trong khi đó, EU tuyên bố ủng hộ WHO và những nỗ lực đa phương trong cuộc chiến chống đại dịch. "Đây là lúc cần đoàn kết, thay vì đổ lỗi hoặc làm suy yếu sự hợp tác đa phương", phát ngôn viên đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Virginie Battu-Henriksson cho hay.

Nghị quyết điều tra cách ứng phó của WHO với đại dịch Covid-19 được thông qua hôm 19-5, tại cuộc họp trực tuyến của Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA), cơ quan ra quyết sách của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Liên minh châu Âu (EU) là bên soạn thảo nghị quyết, trong đó kêu gọi "một sự đánh giá công bằng, độc lập và toàn diện" về phản ứng quốc tế với đại dịch Covid-19. Nghị quyết cho hay, cuộc điều tra nên bao gồm cả việc xem xét những hành động của WHO, cũng như các mốc thời gian hành động của tổ chức này liên quan đến đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, nghị quyết không ràng buộc và đề cập cụ thể đến quốc gia nào, đồng thời kêu gọi các nước cam kết đảm bảo "sự tiếp cận minh bạch, công bằng và kịp thời" với mọi phương pháp điều trị hoặc vaccine chống dịch Covid-19. Về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2, một trong những vấn đề gây tranh cãi quốc tế, nghị quyết kêu gọi WHO giúp điều tra "nguồn gốc của virus, cũng như con đường lây lan sang người". Nghị quyết được thông qua sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi "tối hậu thư" cho Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, đe dọa nếu cơ quan này "không cải thiện đáng kể trong 30 ngày tới", Washington sẽ cắt vĩnh viễn ngân sách và xem xét lại tư cách thành viên của mình trong WHO. Trước đó, trong cuộc họp tại Nhà Trắng hôm 18-5, Tổng thống Trump cũng chỉ trích WHO là "con rối của Trung Quốc" và cho hay chính phủ Mỹ đang lên kế hoạch cắt giảm tài trợ cho tổ chức, có thể từ 450 triệu USD xuống 40 triệu USD, bởi "không được đối xử đúng mức". Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm 19-5 cáo buộc Mỹ "tìm cách biến Trung Quốc thành chủ đề để trốn tránh trách nhiệm, mặc cả về nghĩa vụ quốc tế đối với WHO". Ông Triệu Lập Kiên cho rằng lá thư của Tổng thống Trump nhằm bôi nhọ nỗ lực chống đại dịch Covid-19 của Trung Quốc. Thống kê cho thấy, với khoảng 450 triệu USD mỗi năm, Mỹ là nhà tài trợ lớn nhất của WHO khi đóng góp 15% ngân sách của tổ chức này. Trong khi đó Trung Quốc chỉ đóng góp 44 triệu USD trong năm 2019 vừa qua. Hiện Mỹ đã tạm cắt viện trợ sau khi cáo buộc tổ chức này thiên vị Trung Quốc. Khi được hỏi liệu Trung Quốc có ý định bù đắp vào sự thiếu hụt mà Mỹ để lại hay không, ông Triệu Lập Kiên không đưa ra cam kết nào. "Trung Quốc sẽ xem xét các vấn đề có liên quan theo nhu cầu của tình hình", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc kết luận. Trong khi đó, EU tuyên bố ủng hộ WHO và những nỗ lực đa phương trong cuộc chiến chống đại dịch. "Đây là lúc cần đoàn kết, thay vì đổ lỗi hoặc làm suy yếu sự hợp tác đa phương", phát ngôn viên đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Virginie Battu-Henriksson cho hay.