Số ca tử vong vì đại dịch Covid-19 cả nước Nga hiện là 1.915, tăng 88 trường hợp so với một ngày trước đó. Hôm 9/5 Nga đã hoãn tổ chức duyệt binh quy mô lớn trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm 75 năm ngày chiến thắng phát xít Đức (9/5/1945 - 9/5/2020) do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Dù vậy, không quân Nga vẫn tổ chức duyệt binh trên không, bay qua bầu trời Moskva để kỷ niệm ngày lễ trọng đại. Tổng thống Vladimir Putin tuần này đã thông qua kế hoạch khôi phục hoạt động của lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sau ngày 12/5 ở Moscow. Ông cũng cảnh báo các lãnh đạo địa phương không vội vàng nới các biện pháp hạn chế để ngăn dịch, khuyến cáo họ cân nhắc tất cả yếu tố và rủi ro có thể xảy ra. Thị trưởng Moscow, ông Sergei Sobyanin tuyên bố gia hạn lệnh phong tỏa nhằm ngăn dịch Covid-19 tới ngày 31/5. Người dân Moscow cũng được yêu cầu đeo khẩu trang, găng tay ở tất cả các địa điểm và phương tiện giao thông công cộng từ ngày 12/5. Một số quan chức cấp cao của Nga đã nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có Thủ tướng Mikhail Mishustin, Bộ trưởng Xây dựng và Nhà ở Vladimir Yakushev cùng Bộ trưởng Văn hóa Olga Lyubimova. Putin cho biết Thủ tướng Mishustin đang hồi phục. Dịch Covid-19 xuất hiện lần đầu tiên tại Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Sau những thiếu xót của chính quyền địa phương, đại dịch đã nhanh chóng lan rộng ra khắp thế giới. Hiện đại dịch Covid-19 đã lan rộng ra hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 4,1 triệu ca nhiễm và hơn 281 ngàn người tử vong. WHO kêu gọi các nước đoàn kết và gạt bỏ những bất đồng để cùng nhau chống đại dịch. Các nhà khoa học đang đẩy mạnh việc chế tạo veccine để nhanh chóng chặn đứng đại dịch nguy hiểm này.

Số ca tử vong vì đại dịch Covid-19 cả nước Nga hiện là 1.915, tăng 88 trường hợp so với một ngày trước đó. Hôm 9/5 Nga đã hoãn tổ chức duyệt binh quy mô lớn trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm 75 năm ngày chiến thắng phát xít Đức (9/5/1945 - 9/5/2020) do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Dù vậy, không quân Nga vẫn tổ chức duyệt binh trên không, bay qua bầu trời Moskva để kỷ niệm ngày lễ trọng đại. Tổng thống Vladimir Putin tuần này đã thông qua kế hoạch khôi phục hoạt động của lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sau ngày 12/5 ở Moscow. Ông cũng cảnh báo các lãnh đạo địa phương không vội vàng nới các biện pháp hạn chế để ngăn dịch, khuyến cáo họ cân nhắc tất cả yếu tố và rủi ro có thể xảy ra. Thị trưởng Moscow, ông Sergei Sobyanin tuyên bố gia hạn lệnh phong tỏa nhằm ngăn dịch Covid-19 tới ngày 31/5. Người dân Moscow cũng được yêu cầu đeo khẩu trang, găng tay ở tất cả các địa điểm và phương tiện giao thông công cộng từ ngày 12/5. Một số quan chức cấp cao của Nga đã nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có Thủ tướng Mikhail Mishustin, Bộ trưởng Xây dựng và Nhà ở Vladimir Yakushev cùng Bộ trưởng Văn hóa Olga Lyubimova. Putin cho biết Thủ tướng Mishustin đang hồi phục. Dịch Covid-19 xuất hiện lần đầu tiên tại Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Sau những thiếu xót của chính quyền địa phương, đại dịch đã nhanh chóng lan rộng ra khắp thế giới. Hiện đại dịch Covid-19 đã lan rộng ra hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 4,1 triệu ca nhiễm và hơn 281 ngàn người tử vong. WHO kêu gọi các nước đoàn kết và gạt bỏ những bất đồng để cùng nhau chống đại dịch. Các nhà khoa học đang đẩy mạnh việc chế tạo veccine để nhanh chóng chặn đứng đại dịch nguy hiểm này.