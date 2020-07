Nghĩa trang Wadi al-Salam ở Najaf, cách Thủ đô Baghdad 160km được cho là một trong những nghĩa trang lớn nhất thế giới Wadi al-Salam nằm trên sa mạc cát mênh mông và nó được mở rộng đáng kể từ khi xảy ra đại dịch Covid-19 Người ta đã lập ra một khu chôn cất đặc biệt dành riêng cho các nạn nhân Covid-19 vì hầu hết bệnh nhân bị các nghĩa trang ở Baghdad hay các nơi khác của Iraq từ chối. Quản lý, vận hành khu nghĩa trang mới Wadi al-Salam này là các tình nguyện viên người Shiite thuộc Sư đoàn Imam Ali. Đội quân này từng chiến đấu với nhóm Nhà nước Hồi giáo (tự xưng) vài năm qua Thi thể các nạn nhân virus SARS-CoV-2 được xe cứu thương chở đến vào ban đêm để các thủ tục chôn cất diễn ra vào ban ngày. Trong 4 tháng qua, hơn 3.000 thi thể đã được chôn cất tại đây, ông Sarmad Khalaf Ibrahim, một thành viên ban quản lý cho biết. Thông thường, đây là sự lựa chọn làm nơi an nghỉ cuối cùng cho nhiều người Shiite sùng đạo, bởi nơi đây gần đền thờ Imam Ali, người sáng lập giáo phái của họ từ thế kỷ thứ 7. Các khu mộ bao gồm những người thiệt mạng trong chiến tranh Iraq-Iran những năm 1980, người chết vì mâu thuẫn tôn giáo sau bất ổn chính trị 2003, cũng như các chiến binh Shiite đã chiến đấu với IS trong những năm gần đây Nhưng ở khu mới nhất, nghĩa trang tiếp nhận thi thể từ tất cả các tôn giáo, không chỉ giới hạn ở người Hồi giáo. “Chúng tôi đã có khoảng 4-5 lễ tang của người theo đạo Cơ đốc. Họ được chôn cất với các nghi lễ đặc biệt, thích hợp và theo đúng yêu cầu”, một thành viên ban quản lý nói. Iraq đã chứng kiến số ca nhiễm Covid-19 có mức độ gia tăng ổn định. Theo Bộ Y tế nước này, Iraq đến nay ghi nhận hơn 100.000 ca nhiễm Covid-19, bao gồm 4.122 ca tử vong. Trong khi đó, hệ thống y tế Iraq hầu như không thay đổi kể từ những năm 1970 bởi đất nước này đã trải qua hàng thập kỷ chiến tranh, các lệnh trừng phạt và đặc biệt là tình trạng bất ổn kéo dài kể từ khi liên quân do Mỹ kéo vào năm 2003. Các bệnh viện chính phủ ở Baghdad hiện đã quá tải, hầu như không thể xử lý số lượng bệnh nhân Covid-19 ngày càng tăng. Thiêu hủy quan tài chở bệnh nhân, khử trùng cho đồng nghiệp… là quy tắc của các tình nguyện viên ở nghĩa trang này để phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 Thành viên Sư đoàn chiến đấu Imam Ali đôi khi cũng quá tải vì cùng lúc phải chôn cất nhiều người ở nơi vô cùng thê lương này

Nghĩa trang Wadi al-Salam ở Najaf, cách Thủ đô Baghdad 160km được cho là một trong những nghĩa trang lớn nhất thế giới Wadi al-Salam nằm trên sa mạc cát mênh mông và nó được mở rộng đáng kể từ khi xảy ra đại dịch Covid-19 Người ta đã lập ra một khu chôn cất đặc biệt dành riêng cho các nạn nhân Covid-19 vì hầu hết bệnh nhân bị các nghĩa trang ở Baghdad hay các nơi khác của Iraq từ chối. Quản lý, vận hành khu nghĩa trang mới Wadi al-Salam này là các tình nguyện viên người Shiite thuộc Sư đoàn Imam Ali. Đội quân này từng chiến đấu với nhóm Nhà nước Hồi giáo (tự xưng) vài năm qua Thi thể các nạn nhân virus SARS-CoV-2 được xe cứu thương chở đến vào ban đêm để các thủ tục chôn cất diễn ra vào ban ngày. Trong 4 tháng qua, hơn 3.000 thi thể đã được chôn cất tại đây, ông Sarmad Khalaf Ibrahim, một thành viên ban quản lý cho biết. Thông thường, đây là sự lựa chọn làm nơi an nghỉ cuối cùng cho nhiều người Shiite sùng đạo, bởi nơi đây gần đền thờ Imam Ali, người sáng lập giáo phái của họ từ thế kỷ thứ 7. Các khu mộ bao gồm những người thiệt mạng trong chiến tranh Iraq-Iran những năm 1980, người chết vì mâu thuẫn tôn giáo sau bất ổn chính trị 2003, cũng như các chiến binh Shiite đã chiến đấu với IS trong những năm gần đây Nhưng ở khu mới nhất, nghĩa trang tiếp nhận thi thể từ tất cả các tôn giáo, không chỉ giới hạn ở người Hồi giáo. “Chúng tôi đã có khoảng 4-5 lễ tang của người theo đạo Cơ đốc. Họ được chôn cất với các nghi lễ đặc biệt, thích hợp và theo đúng yêu cầu”, một thành viên ban quản lý nói. Iraq đã chứng kiến số ca nhiễm Covid-19 có mức độ gia tăng ổn định. Theo Bộ Y tế nước này, Iraq đến nay ghi nhận hơn 100.000 ca nhiễm Covid-19, bao gồm 4.122 ca tử vong. Trong khi đó, hệ thống y tế Iraq hầu như không thay đổi kể từ những năm 1970 bởi đất nước này đã trải qua hàng thập kỷ chiến tranh, các lệnh trừng phạt và đặc biệt là tình trạng bất ổn kéo dài kể từ khi liên quân do Mỹ kéo vào năm 2003. Các bệnh viện chính phủ ở Baghdad hiện đã quá tải, hầu như không thể xử lý số lượng bệnh nhân Covid-19 ngày càng tăng. Thiêu hủy quan tài chở bệnh nhân, khử trùng cho đồng nghiệp… là quy tắc của các tình nguyện viên ở nghĩa trang này để phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 Thành viên Sư đoàn chiến đấu Imam Ali đôi khi cũng quá tải vì cùng lúc phải chôn cất nhiều người ở nơi vô cùng thê lương này