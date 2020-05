Bộ Y tế Brazil hôm nay (23/5) báo cáo thêm 20.803 ca nhiễm, nâng tổng số lên 330.890 người mắc dịch bệnh Covid-19. Số ca tử vong tăng 1.001 người, lên con số 21.048. Đây là lần thứ ba trong 4 ngày số người chết hàng ngày ở đất nước này vượt 1.000. Trong khi đó, Nga ghi nhận hơn 326.000 ca nhiễm và hơn 3.200 ca tử vong. Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 1,6 triệu ca nhiễm và gần 98.000 người chết. Số người chết ở Brazil hiện cao thứ 6 thế giới, sau Mỹ, Anh, Italy, Tây Ban Nha và Pháp. Tuy nhiên giới chuyên gia cho rằng dịch ở Brazil phải đến tháng 6 mới đạt đỉnh và số liệu thực tế có thể cao hơn thống kê chính thức rất nhiều do Brazil bị giới hạn về khả năng xét nghiệm virus. WHO ngày 22-5 tuyên bố Nam Mỹ là tâm dịch Covid-19 mới. Tổng thống cực hữu Jair Bolsonaro bị chỉ trích về cách xử lý dịch. Ông so sánh Covid-19 với "cúm thường", chỉ trích các biện pháp cách biệt cộng đồng do chính quyền địa phương áp đặt, nói rằng chúng gây hại cho nền kinh tế. Kể từ khi dịch bùng phát, hai bộ trưởng y tế Brazil đã rời ghế sau khi ông Bolsonaro gây áp lực buộc họ thúc đẩy việc sử dụng sớm các loại thuốc chống sốt rét như chloroquine và hydroxychloroquine trong điều trị người nhiễm virus SARS-CoV-2. Tuần này, Bộ Y tế Brazil, dưới sự lãnh đạo của quyền bộ trưởng Eduardo Pazuello, ra chỉ dẫn khuyến nghị các bác sĩ sử dụng thuốc chống sốt rét để điều trị người nhiễm virus SARS-CoV-2, kể cả những ca có triệu chứng nhẹ. Bệnh nhân sẽ được yêu cầu ký giấy xác nhận họ đã được thông báo về các tác dụng phụ tiềm ẩn, bao gồm rối loạn chức năng tim và gan, tổn thương võng mạc và thậm chí tử vong. Covid-19 xuất hiện lần đầu tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12-2019, sau đó lan nhanh ra toàn thế giới. Hiện trên thế giới có hơn 5,3 triệu ca nhiễm dịch bệnh Covid-19 và có hơn hơn 340 ngàn người tử vong. Hiện WHO kêu gọi các nước gạt qua bất đồng để chung tay dập dịch, giới nghiên cứu y khoa cho biết, có thể phải cần nhiều tháng nữa mới tìm ra veccine phòng dịch Covid-19.

Bộ Y tế Brazil hôm nay (23/5) báo cáo thêm 20.803 ca nhiễm, nâng tổng số lên 330.890 người mắc dịch bệnh Covid-19. Số ca tử vong tăng 1.001 người, lên con số 21.048. Đây là lần thứ ba trong 4 ngày số người chết hàng ngày ở đất nước này vượt 1.000. Trong khi đó, Nga ghi nhận hơn 326.000 ca nhiễm và hơn 3.200 ca tử vong. Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 1,6 triệu ca nhiễm và gần 98.000 người chết. Số người chết ở Brazil hiện cao thứ 6 thế giới, sau Mỹ, Anh, Italy, Tây Ban Nha và Pháp. Tuy nhiên giới chuyên gia cho rằng dịch ở Brazil phải đến tháng 6 mới đạt đỉnh và số liệu thực tế có thể cao hơn thống kê chính thức rất nhiều do Brazil bị giới hạn về khả năng xét nghiệm virus. WHO ngày 22-5 tuyên bố Nam Mỹ là tâm dịch Covid-19 mới. Tổng thống cực hữu Jair Bolsonaro bị chỉ trích về cách xử lý dịch. Ông so sánh Covid-19 với "cúm thường", chỉ trích các biện pháp cách biệt cộng đồng do chính quyền địa phương áp đặt, nói rằng chúng gây hại cho nền kinh tế. Kể từ khi dịch bùng phát, hai bộ trưởng y tế Brazil đã rời ghế sau khi ông Bolsonaro gây áp lực buộc họ thúc đẩy việc sử dụng sớm các loại thuốc chống sốt rét như chloroquine và hydroxychloroquine trong điều trị người nhiễm virus SARS-CoV-2. Tuần này, Bộ Y tế Brazil, dưới sự lãnh đạo của quyền bộ trưởng Eduardo Pazuello, ra chỉ dẫn khuyến nghị các bác sĩ sử dụng thuốc chống sốt rét để điều trị người nhiễm virus SARS-CoV-2, kể cả những ca có triệu chứng nhẹ. Bệnh nhân sẽ được yêu cầu ký giấy xác nhận họ đã được thông báo về các tác dụng phụ tiềm ẩn, bao gồm rối loạn chức năng tim và gan, tổn thương võng mạc và thậm chí tử vong. Covid-19 xuất hiện lần đầu tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12-2019, sau đó lan nhanh ra toàn thế giới. Hiện trên thế giới có hơn 5,3 triệu ca nhiễm dịch bệnh Covid-19 và có hơn hơn 340 ngàn người tử vong. Hiện WHO kêu gọi các nước gạt qua bất đồng để chung tay dập dịch, giới nghiên cứu y khoa cho biết, có thể phải cần nhiều tháng nữa mới tìm ra veccine phòng dịch Covid-19.