"Ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại Trung Quốc xuất hiện tháng 12-2019. Tuy nhiên, các báo cáo từ Trung Quốc không minh bạch về quy mô, tính chất và mức độ lây nhiễm của bệnh", Bộ trưởng Văn phòng Nội các Michael Gove nói ngày 29-3 khi được hỏi lý do quy mô xét nghiệm Covid-19 tại Anh còn nhỏ. Khoảng 10.000 người Anh được xét nghệm Covid-19 mỗi ngày, thấp hơn 7 lần so với Đức với khoảng 71.000 lượt xét nghiệm/ngày. Giới chức Anh nói sẽ tăng xét nghiệm lên 25.000 lượt/ngày, song chưa đưa ra thời gian cụ thể và chưa nói rõ khi nào sẽ xét nghiệm xong cho toàn bộ nhân viên Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) "Chắc chắn Đức đã gặt hái thành công trong xét nghiệm Covid-19. Các quốc gia khác cũng tăng cường xét nghiệm, nỗ lực tăng tốc của Anh rất đáng kể", Bộ trưởng Gove nói khi được hỏi lý do Đức vượt xa Anh trong xét nghiệm Covid. Ông Gove cho rằng điều quan trọng nhất không phải "xét lại quá khứ" mà là "nhìn về tương lai" và làm mọi thứ để tăng số lượt xét nghiệm. "Khi dịch bệnh khủng khiếp này kết thúc, chúng ta mới có cơ hội để nhìn lại và rút ra bài học", ông Gove nói. Một số nguồn tin chính phủ Anh cho rằng Trung Quốc đưa tin về Covid-19 để tránh bị đổ lỗi, trong đó có việc nghi ngờ một phái đoàn quân đội Mỹ tới thăm Vũ Hán vào năm ngoái là nguồn khởi phát Covid-19. Nhiều bộ trưởng Anh bày tỏ giận dữ vì cho rằng Trung Quốc giấu dịch, làm cản trở phản ứng toàn cầu với Covid-19, sau khi các cố vấn khoa học nói số ca nhiễm có thể cao hơn 40 lần so với công bố. Tuy nhiên, có cáo buộc cho rằng các bộ trưởng Anh đang biến Trung Quốc thành "vật thế thân" để làm chệch hướng chỉ trích nhằm vào thất bại trong kiểm soát Covid-19 của chính phủ Anh. Một số thành viên đảng Bảo thủ chỉ trích chính sách gần gũi Trung Quốc của Anh. Cựu lãnh đạo đảng Bảo thủ Iain Duncan Smith nói Covid-19 sẽ khiến giới chức Anh suy nghĩ về việc nước này phụ thuộc vào Trung Quốc thế nào để điều chỉnh chính sách đối ngoại. Anh xác nhận hơn 19.500 ca nhiễm Covid-19, trong đó hơn 1.200 người chết và mới có hơn 130 người đã hồi phục. Thái tử Charles, Thủ tướng Boris Johnson và Bộ trưởng Y tế Mattt Hancock đã nhiễm Covid-19. Giới chuyên gia nói "không ngạc nhiên" do Anh từng chọn giải pháp "thả dịch lên đỉnh" để đạt được "miễn dịch cộng đồng" thay vì quyết liệt phòng chống Covid-19 từ đầu. Covid-19 khởi phát từ Trung Quốc vào tháng 12/2019, xuất hiện tại 199 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 735.000 ca nhiễm Covid-19, hơn 34.800 người chết và hơn 151.000 người đã hồi phục. Trung Quốc, từng là vùng dịch lớn nhất thế giới, hiện ghi nhận ca nhiễm Covid-19 nhiều thứ tư thế giới, sau Mỹ, Italy và Tây Ban Nha.

