Hành trình chính xác của Tổng thống López Obrador tới Mỹ tất nhiên không được tiết lộ trước vì lý do lo ngại về an ninh, nhưng từ Mexico City tới Washington không có chuyến bay thẳng nên chắc chắn ông sẽ phải quá cảnh đâu đó. “Chúng tôi sẽ cố gắng đến Washington 1 ngày trước khi buổi hội kiến diễn ra”, ông López Obrador, người cho rằng chuyên cơ Tổng thống là “cái bẫy của giới thượng lưu mới” nói tại buổi họp báo hồi tuần trước. Không có gì ngạc nhiên khi nhà lãnh đạo Mexico lại chọn đi máy bay thương mại tới Mỹ vì ông đã rất nhiều lần đi công tác trên các chuyến bay nội địa ở Mexico. Hình ảnh Tổng thống ngồi cùng khoang máy bay, trò chuyện với các hành khách khác dường như đã trở nên quen thuộc với người dân nước này. Tuy nhiên, chuyến bay tuần này sẽ hơi khác một chút. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông López Obrador kể từ ông khi nhậm chức vào tháng 12-2018. Ở Mỹ, nhà lãnh đạo Mexico sẽ phải làm thủ tục hải quan và nhập cảnh, mặc dù ông sẽ được ưu tiên nhanh hơn vì mang hộ chiếu ngoại giao. Nhưng đó sẽ là một sự kiện bất thường cho bất cứ nhân viên nào của Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ được giao nhiệm vụ dán tem vào hộ chiếu đó. Nhiều người có thể băn khoăn rằng một vị Tổng thống của quốc gia có số dân đông thứ 10 thế giới nếu đi qua nhiều sân bay công cộng và ngồi trên máy bay với nhiều người lạ thì liệu có làm tăng các mối đe dọa tiềm tàng?Nhưng ông López Obrador không cho là như vậy. Tổng thống Mexico kể từ khi nhậm chức đã giải tán các đội cận vệ có vũ trang. Thay vào đó, ông đi khắp nơi với một số phụ tá và người hộ tống thường xuyên cho phép công chúng tiếp cận trực tiếp với Tổng thống. Ông López Obrador thường xuất hiện ở sân bay mà không báo trước. Nhưng trong chuyến đi tới Nhà Trắng lần này, Tổng thống đã nói công khai rằng ông sẽ bay vào thứ ba 7-7. Tìm kiếm trực tuyến đơn giản cho thấy không có nhiều chuyến bay để lựa chọn, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 như hiện nay Hồi đầu năm nay, một hành khách phát hiện ra Tổng thống López Obrador đang trên chuyến bay tới thành phố Villahermosa của Mexico đã yêu cầu được rời khỏi máy bay. Trong một video được chia sẻ trên mạng, người đàn ông nói rằng cảm thấy không an toàn cho gia đình anh khi bay cùng chuyến đó Một thực tế khác là thời điểm này đang giữa đại dịch Covid-19. Nguy cơ lây nhiễm có thể được giảm thiểu khi thực hiện tốt nhất các biện pháp bảo vệ sức khỏe như đeo khẩu trang. Nhưng ông López Obrador chưa bao giờ đeo khẩu trang nơi công cộng. Và dù có đeo khẩu trang hay không, đi máy bay thương mại chắc chắn rủi ro hơn chuyên cơ. Đáng nói là ông López Obrador có máy bay riêng, chỉ là ông không sử dụng nó. Chính phủ Mexico đã mua một chiếc Boeing Dreamliner 787-8 dành riêng cho Tổng thống vào năm 2012. Giá của chiếc máy bay này là một con số khổng lồ: 218,7 triệu USD. Tổng thống López Obrador, chính trị gia nổi tiếng ủng hộ chính sách dân túy và bảo vệ cộng đồng thu nhập thấp, từ lâu đã tuyên bố chiếc chuyên cơ này là một ví dụ điển hình của sự lãng phí và thề sẽ không bao giờ sử dụng nó. Chiếc máy bay đã được rao bán hơn 1 năm với giá 130 triệu USD nhưng đến nay vẫn chưa có người mua. Ông López Obrador đã phải nghĩ cách phát hành vé xổ số để trang trải chi phí duy trì chiếc máy bay. Nhiều người ủng hộ lập trường của Tổng thống khi cho rằng tận hưởng chiếc máy bay có ghế da rộng, giường đôi và phòng tắm rộng rãi với vòi sen sẽ là hành động vô lương tâm với rất nhiều người Mexico đang phải vật lộn với nghèo đói.

