Trong tuần qua, truyền thông khu vực Trung Đông đã liên tục đăng tải báo cáo về những vụ đụng độ giữa quân đội chính quy của Nga và Mỹ tại khu vực Đông Bắc Syria. Hai vụ việc điển hình diễn ra tại đường cao tốc M4 - nơi đoàn xe tuần tra của quân cảnh Nga thường xuyên đi qua để trở về căn cứ không quân Kamyshli, vụ việc còn lại tại khu định cư Tel Khamis. Theo ghi nhận từ hiện trường thì nhờ có sự trung gian hòa giải của lực lượng SDF với nòng cốt là các tay súng người Kurd mà xung đột đã không nổ ra, đoàn xe của Nga chấp nhận đi theo hướng khác để trở về doanh trại. Ngoài ra đường dây liên lạc giữa Bộ quốc phòng hai nước được duy trì thường xuyên dưới sự chỉ huy tối thiểu của một Đại tá và cao nhất là tướng 3 sao có tác dụng rất lớn trong việc tránh đẩy sự việc lên tới mức mất kiểm soát. Tuy nhiên căng thẳng tại hiện trường giữa binh lính Nga và Mỹ vẫn có nguy cơ phát triển thành xung đột vũ trang, bởi không phải lúc nào họ cũng có đủ kiềm chế để đợi chỉ thị từ cấp trên. Thông tấn xã Hawarish-Syria (ANHA) vào ngày 25/1 cho biết, một cuộc giao tranh giữa các lực lượng Nga và Mỹ đã diễn ra ở phía bắc al-Hasakah, khi quân đội Mỹ tiếp tục chặn đoàn tuần tra của quân cảnh Nga. Theo hãng tin ANHA, vụ việc xảy ra ở vùng lân cận thị trấn Tell Tamr, nơi quân đội chính phủ Syria (SAA) cũng duy trì sự hiện diện với lực lượng có quy mô khá lớn. ANHA cho rằng đã có một vụ nổ súng ở quy mô nhỏ, sau đó đội tuần tra của quân cảnh Nga trở về căn cứ gần thành phố biên giới Kamyshli, phía Bắc Tell Tamr, trong khi lực lượng Mỹ rút về thành phố al-Hasakah. Khoảng nửa giờ sau vụ đụng độ, hai chiếc trực thăng Nga đã bay qua Tell Tamr, trong khi máy bay chiến đấu của Mỹ cũng xuất hiện trong khu vực, báo cáo của ANHA. Theo đánh giá từ giới phân tích, hành động này của quân đội Mỹ có thể là một phần trong kế hoạch rộng lớn hơn nhằm hạn chế quyền tự do hoạt động của quân đội Nga ở Đông Bắc Syria. Trong khi đó, người phát ngôn Lầu Năm Góc, ông Jonathan Hoffman khi nhận câu hỏi liệu có thể xác nhận vụ đấu súng được cho là đã xảy ra giữa quân đội Nga và Mỹ hay không đã trả lời khá chung chung. "Tôi không có thông tin gì về sự việc trên, tôi chỉ có thể nói rằng binh sĩ Mỹ đang làm nhiệm vụ tại Đông Bắc Syria và người Nga biết rõ chúng tôi đang làm gì". "Chúng tôi đã làm việc thông qua các kênh phòng ngừa xung đột để đảm bảo rằng không có sự hiểu lầm, tránh để xảy ra tình huống đụng độ và Washington sẽ tiếp tục thực hiện chính sách này", ông Hoffman khẳng định. Từ phát ngôn của quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ và thực tế chưa có bất cứ hình ảnh nào để chứng minh thì thông tin về vụ chạm súng mà ANHA đưa ra đã nhận được nhiều sự nghi ngờ về độ chính xác. Rất nhiều khả năng chúng được đăng tải với mục đích kích động binh lính hai bên nhằm khiến họ thiếu kiềm chế để dẫn tới xung đột trong tương lai, điều này được cho là sẽ có lợi cho người Kurd.

Trong tuần qua, truyền thông khu vực Trung Đông đã liên tục đăng tải báo cáo về những vụ đụng độ giữa quân đội chính quy của Nga và Mỹ tại khu vực Đông Bắc Syria. Hai vụ việc điển hình diễn ra tại đường cao tốc M4 - nơi đoàn xe tuần tra của quân cảnh Nga thường xuyên đi qua để trở về căn cứ không quân Kamyshli, vụ việc còn lại tại khu định cư Tel Khamis. Theo ghi nhận từ hiện trường thì nhờ có sự trung gian hòa giải của lực lượng SDF với nòng cốt là các tay súng người Kurd mà xung đột đã không nổ ra, đoàn xe của Nga chấp nhận đi theo hướng khác để trở về doanh trại. Ngoài ra đường dây liên lạc giữa Bộ quốc phòng hai nước được duy trì thường xuyên dưới sự chỉ huy tối thiểu của một Đại tá và cao nhất là tướng 3 sao có tác dụng rất lớn trong việc tránh đẩy sự việc lên tới mức mất kiểm soát. Tuy nhiên căng thẳng tại hiện trường giữa binh lính Nga và Mỹ vẫn có nguy cơ phát triển thành xung đột vũ trang, bởi không phải lúc nào họ cũng có đủ kiềm chế để đợi chỉ thị từ cấp trên. Thông tấn xã Hawarish-Syria (ANHA) vào ngày 25/1 cho biết, một cuộc giao tranh giữa các lực lượng Nga và Mỹ đã diễn ra ở phía bắc al-Hasakah, khi quân đội Mỹ tiếp tục chặn đoàn tuần tra của quân cảnh Nga. Theo hãng tin ANHA, vụ việc xảy ra ở vùng lân cận thị trấn Tell Tamr, nơi quân đội chính phủ Syria (SAA) cũng duy trì sự hiện diện với lực lượng có quy mô khá lớn. ANHA cho rằng đã có một vụ nổ súng ở quy mô nhỏ, sau đó đội tuần tra của quân cảnh Nga trở về căn cứ gần thành phố biên giới Kamyshli, phía Bắc Tell Tamr, trong khi lực lượng Mỹ rút về thành phố al-Hasakah. Khoảng nửa giờ sau vụ đụng độ, hai chiếc trực thăng Nga đã bay qua Tell Tamr, trong khi máy bay chiến đấu của Mỹ cũng xuất hiện trong khu vực, báo cáo của ANHA. Theo đánh giá từ giới phân tích, hành động này của quân đội Mỹ có thể là một phần trong kế hoạch rộng lớn hơn nhằm hạn chế quyền tự do hoạt động của quân đội Nga ở Đông Bắc Syria. Trong khi đó, người phát ngôn Lầu Năm Góc, ông Jonathan Hoffman khi nhận câu hỏi liệu có thể xác nhận vụ đấu súng được cho là đã xảy ra giữa quân đội Nga và Mỹ hay không đã trả lời khá chung chung. "Tôi không có thông tin gì về sự việc trên, tôi chỉ có thể nói rằng binh sĩ Mỹ đang làm nhiệm vụ tại Đông Bắc Syria và người Nga biết rõ chúng tôi đang làm gì". "Chúng tôi đã làm việc thông qua các kênh phòng ngừa xung đột để đảm bảo rằng không có sự hiểu lầm, tránh để xảy ra tình huống đụng độ và Washington sẽ tiếp tục thực hiện chính sách này", ông Hoffman khẳng định. Từ phát ngôn của quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ và thực tế chưa có bất cứ hình ảnh nào để chứng minh thì thông tin về vụ chạm súng mà ANHA đưa ra đã nhận được nhiều sự nghi ngờ về độ chính xác. Rất nhiều khả năng chúng được đăng tải với mục đích kích động binh lính hai bên nhằm khiến họ thiếu kiềm chế để dẫn tới xung đột trong tương lai, điều này được cho là sẽ có lợi cho người Kurd.