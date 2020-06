Ngày 25-5, thông tin về việc người đàn ông da đen George Floyd (46 tuổi) tử vong khi bị 4 cảnh sát thành phố Minneapolis (Minnesota, Mỹ) bắt giữ đã khiến dư luận Mỹ vô cùng phẫn nộ. Họ coi đây là hành động phân biệt sắc tộc và nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra ở khắp đất nước Mỹ đòi công bằng cho nạn nhân da màu và phản đối tư tưởng phân biệt chủng tộc Nhóm người biểu tình tại Mỹ bao gồm cả người da màu và da trắng. Họ ra đường giơ cao những tấm biển phản đối phân biệt chủng tộc, khẳng định cuộc sống của người da đen cũng quan trọng và yêu cầu công bằng cho George Floyd Những người biểu tình đã tụ tập quanh trụ sở văn phòng chính phủ yêu cầu chính quyền nghiêm túc xem xét vụ việc gây nên cái chết của George Floyd Thời gian này, những cụm từ như "Justice for George Floyd" (Công bằng cho George Floyd) hay "Black lives matter" (Cuộc sống của người da đen cũng quan trọng) được sử dụng và lan truyền rộng rãi như 1 thông điệp phản đối nạn phân biệt sắc tộc vẫn đang tồn tại ở nhiều nơi Hình ảnh các sĩ quan cảnh sát ở Florida (Mỹ) quỳ gối sau cái chết của George Floyd được chia sẻ rộng rãi. Họ đồng quan điểm rằng, hành động của 4 viên sĩ quan Sở cảnh sát thành phố Minneapolis là không chấp nhận được và bày tỏ niềm thương tiếc đối với nạn nhân da màu Phong trào biểu tình nhanh chóng lan ra nhiều quốc gia châu Âu. Hình ảnh được ghi lại ở Hà Lan, rất đông người tụ tập tại Thủ đô Amsterdam phản đối nạn phân biệt chủng tộc Hình ảnh được ghi lại trong cuộc biểu tình ở thành phố Amsterdam cho thấy màu da không phải sự ngăn cách giữa 2 con người. Tấm biểu ngữ với thông điệp "Black lives matter" được giơ cao Một nhóm biểu tình khác tại Amsterdam gồm nhiều người mang nhiều màu da khác nhau, đến từ nhiều quốc gia kêu gọi chấm dứt nạn phân biệt sắc tộc và quyền bình đẳng đối với người da màu Phong trào biểu tình cũng lan rộng tới Anh Trong đoạn clip ghi lại cảnh George Floyd bị các cảnh sát Mỹ ghì chặt, anh đã van xin và nói rằng mình không thể thở, song những sĩ quan trên đã không lắng nghe lời khẩn cầu của anh, điều đó đã gây nên cái chết của George Floyd. Câu nói "I can't breathe" (Tôi không thể thở) đã được nhiêu người biểu tình ghi lại để nhắc về tội ác của nạn phân biệt sắc tộc đã gây nên cái chết của George Floyd Trong các cuộc biểu tình trên, có thể trông thấy cả những người da trắng tham gia. Họ chia sẻ, bản thân cũng thấy đau xót khi thấy đoạn clip trên và họ cũng muốn đấu tranh thay đổi suy nghĩ mọi người về vấn đề sắc tộc bởi sự im lặng chính là tội ác để vấn nạn này còn tồn lại Những người biểu tình tại Bỉ cũng góp phần vào phong trào chống nạn phân biệt chủng tộc này Họ bày tỏ niềm thương tiếc với nạn nhân da màu Hình ảnh tương tự được ghi lại ở Đan Mạch. Tấm biểu ngữ "Black lives matter" đã trở thành nguồn cảm hứng của các cuộc biểu tình Một người biểu tình tại Đức với chiếc áo "Let us breathe" (Hãy để chúng tôi thở" đang hô vang khẩu hiệu đòi quyền bình đẳng cho người da màu trên khắp thế giới Tiền vệ Jadon Sancho của CLB Borussia Dortmund đã ghi lên chiếc áo dòng chữ "Justice for George Floyd" khi thi đấu giải Bundesliga tại Đức Hình ảnh George Floyd được các nghệ sĩ phác họa lại trên các bức tường để tưởng nhớ và cầu nguyện ở thủ đô Berlin, Đức. Có thể thấy, tầm ảnh hưởng từ cái chết của nạn nhân da đen đã lan rộng khắp nơi trên thế giới Câu nói "I can't breathe" được nhiều người biểu tình sử dụng để bày tò mối lo ngại của mình trước nạn phân biệt sắc tộc Có thể thấy, vấn đề phân biệt chủng tộc tại các quốc gia như Mỹ và châu Âu không phải mới. Tuy nhiên, việc những nạn nhân da màu chết dưới tay các cảnh sát da trắng đã khiến cuộc biểu tình nổ ra và họ cho rằng sự im lặng trước các vấn nạn này chính là tội ác và nguyên nhân khiến phân biệt chủng tộc vẫn còn tồn tại tới ngày nay Cái chết của George Floyd đã khiến nhiều người cảm thấy đau xót. Về phía những viên cảnh sát gây ra cái chết cho anh, cả 4 người đều đã bị đuổi việc, trong đó Derek Chauvin, người trực tiếp dùng đầu gối ghì lên cổ nạn nhân đã bị truy tố tội danh giết người cấp độ 3 và có thể phải nhận mức án 25 năm tù giam Các cuộc biểu tình bắt đầu với mục đích tốt, tuy nhiên tại nhiều nơi ở Mỹ, biểu tình đã chuyển biến tiêu cực thành bạo loạn gây ra nhiều thiệt hại to lớn và ảnh hưởng tới trật tự, an toàn xã hội. Tình trạng trộm cắp, đập phá của cải được ghi lại đã làm xấu đi hình ảnh nhiều người biểu tình tại nước này, khiến các cuộc bạo loạn cần được chấm dứt

