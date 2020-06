Ngày 2-6 -2020, đánh dấu đêm thứ 8 liên tiếp xảy ra các cuộc biểu tình sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd. Giới chức ở New York và thủ đô Washington đã siết chặt lệnh giới nghiêm, bắt đầu yêu cầu người dân về nhà từ khi trời còn chưa tối. Tuy nhiên, tại New York, hàng trăm người không chịu về nhà sau khi lệnh giới nghiêm đi vào hiệu lực từ 20h. Thay vào đó, họ hô khẩu hiệu và diễu hành trên đường phố ở Manhattan và Brooklyn. Một số vụ hôi của vẫn diễn ra ở thành phố New York nhưng tình hình đã cải thiện rõ rệt so với bất ổn những đêm trước. Vài giờ sau khi lệnh giới nghiêm bắt đầu, Thị trưởng New York Bill de Blasio cho biết, tình hình đã dịu xuống 1 ngày sau khi một số cửa hàng sang trọng ở Manhattan bị cướp phá. "Các lệnh giới nghiêm chắc chắn có hiệu quả, dựa trên những gì tôi thấy ở Brooklyn và Manhattan trong 3 giờ qua", ông viết trên Twitter tối 2-6. Một số người biểu tình gần Nhà Trắng cũng không ra về sau giờ giới nghiêm 19h của Thủ đô Washington, mặc dù lực lượng hành pháp cảnh báo họ có thể phản ứng mạnh mẽ. Đám đông nhìn chung bình tĩnh và lịch sự, họ la ó phản đối khi một người biểu tình leo lên cột đèn tháo biển báo giao thông. Họ hô khẩu hiệu "biểu tình ôn hòa!". Tuy nhiên, một số vụ đụng độ vẫn xảy ra ở Thủ đô Washington và Portland, Oregon, khi người biểu tình ném pháo hoa và chai lọ, khiến cảnh sát đáp trả bằng hơi cay và lựu đạn gây choáng. Tại Los Angeles, Miami, St. Paul, Minnesota, Columbia, Bắc Carolina và Houston, các cảnh sát trưởng nói chuyện với những người biểu tình ôn hòa, hứa hẹn sẽ đưa ra cải cách. Phong trào biểu tình kêu gọi công lý cho người da màu George Floyd khởi phát ở Minneapolis, sau đó lan tới ít nhất 140 thành phố của Mỹ và nhiều nơi trên thế giới. Tại Mỹ, một số phần tử quá khích và cơ hội đã lợi dụng biểu tình để cướp bóc, đập phá các cửa hàng, đốt xe và các tòa nhà. Ít nhất 40 thành phố của Mỹ áp lệnh giới nghiêm để đối phó với các vụ bạo động. Hơn 20.000 lính Vệ binh Quốc gia được triển khai để hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật ở Washington D.C. và 28 bang.

Ngày 2-6 -2020, đánh dấu đêm thứ 8 liên tiếp xảy ra các cuộc biểu tình sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd. Giới chức ở New York và thủ đô Washington đã siết chặt lệnh giới nghiêm, bắt đầu yêu cầu người dân về nhà từ khi trời còn chưa tối. Tuy nhiên, tại New York, hàng trăm người không chịu về nhà sau khi lệnh giới nghiêm đi vào hiệu lực từ 20h. Thay vào đó, họ hô khẩu hiệu và diễu hành trên đường phố ở Manhattan và Brooklyn. Một số vụ hôi của vẫn diễn ra ở thành phố New York nhưng tình hình đã cải thiện rõ rệt so với bất ổn những đêm trước. Vài giờ sau khi lệnh giới nghiêm bắt đầu, Thị trưởng New York Bill de Blasio cho biết, tình hình đã dịu xuống 1 ngày sau khi một số cửa hàng sang trọng ở Manhattan bị cướp phá. "Các lệnh giới nghiêm chắc chắn có hiệu quả, dựa trên những gì tôi thấy ở Brooklyn và Manhattan trong 3 giờ qua", ông viết trên Twitter tối 2-6. Một số người biểu tình gần Nhà Trắng cũng không ra về sau giờ giới nghiêm 19h của Thủ đô Washington, mặc dù lực lượng hành pháp cảnh báo họ có thể phản ứng mạnh mẽ. Đám đông nhìn chung bình tĩnh và lịch sự, họ la ó phản đối khi một người biểu tình leo lên cột đèn tháo biển báo giao thông. Họ hô khẩu hiệu "biểu tình ôn hòa!". Tuy nhiên, một số vụ đụng độ vẫn xảy ra ở Thủ đô Washington và Portland, Oregon, khi người biểu tình ném pháo hoa và chai lọ, khiến cảnh sát đáp trả bằng hơi cay và lựu đạn gây choáng. Tại Los Angeles, Miami, St. Paul, Minnesota, Columbia, Bắc Carolina và Houston, các cảnh sát trưởng nói chuyện với những người biểu tình ôn hòa, hứa hẹn sẽ đưa ra cải cách. Phong trào biểu tình kêu gọi công lý cho người da màu George Floyd khởi phát ở Minneapolis, sau đó lan tới ít nhất 140 thành phố của Mỹ và nhiều nơi trên thế giới. Tại Mỹ, một số phần tử quá khích và cơ hội đã lợi dụng biểu tình để cướp bóc, đập phá các cửa hàng, đốt xe và các tòa nhà. Ít nhất 40 thành phố của Mỹ áp lệnh giới nghiêm để đối phó với các vụ bạo động. Hơn 20.000 lính Vệ binh Quốc gia được triển khai để hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật ở Washington D.C. và 28 bang.