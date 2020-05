George Floyd, một người da màu bị cảnh sát đè cổ và bắt giữ. Dù ông này kêu lớn: "Tôi không thở được" , viên sĩ quan vẫn tiếp tục hành động thô bạo. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Vụ việc đang tạo ra làn sóng phẫn nộ tại thành phố Minneapolis, Mỹ

Hàng trăm người đã đổ xuống đường biểu tình nhằm phản đối hành vi bạo lực của cảnh sát đối với những người da màu không có vũ trang

Người biểu tình giơ cao các biểu ngữ tái hiện những lời nói cuối cùng của người đàn ông da màu với viên cảnh sát đã ghè cổ ông lúc đó: "Tôi không thở được", "Tôi không có gì nguy hiểm"...

Người biểu tình không ngần ngại đưa ra những lời buộc tội: "Cảnh sát Minneapilis hung bạo', "Cảnh sát Minneapolis đã giết George Floyd"

Sự phẫn nộ lan tỏa không chỉ trong cộng đồng người da màu, mà rất nhiều người da trắng khác. Họ đã bỏ qua mọi khác biệt về màu da và chủng tộc để xuống đường đòi công lý

Người biểu tình đã tràn xuống đường, chặn mọi ngả đường dẫn đến sở cảnh sát thành phố Minneapolis

Trường hợp của George Floyd làm người ta liên tưởng đến nạn nhân Eric Garner, một người da đen không có vũ trang đã tử vong trong hoàn cảnh tương tự vào năm 2014 tại New York.

Và cơn giận dữ lần này như giọt nước tràn ly, đã được tích tụ kể từ vụ việc năm 2015, khi cảnh sát Minneapolis nổ súng giết chết người đàn ông da màu 24 tuổi có tên Jamar Clark. Tới năm 2016, Philando Castile, người đàn ông da đen 32 tuổi, bị cảnh sát bắn chết khi đang dừng đèn đỏ.

Ban đầu cuộc biểu tình diễn ra ôn hòa, tuy nhiên sau đó đã biến thành bạo động

Lực lượng Vệ binh Quốc gia đã được điều đến thành phố Minneapolis để duy trì trị an sau khi bùng phát biểu tình

Cảnh sát chống bạo động đã đụng độ với người biểu tình

Người biểu tình đã dùng pháo hoa, đồ vật ném về phía cảnh sát, cảnh sát đã bắn đạn vào người biểu tình.

Hơi cay cũng đã được sử dụng để đẩy lùi bước tiến của người biểu tình, bất chấp mong muốn ban đầu của chính quyền thành phố Minneapolis là bảo vệ tính mạng, giữ gìn tài sản và bảo vệ quyền biểu tình một cách hòa bình

Cả lực lượng chức năng và người biểu tình đều đã bị thương

Cuộc biểu tình ở Minneapolis đã phản ánh nỗi thất vọng trong nhiều năm về sự bất bình đẳng kinh tế giữa người da trắng và các nhóm thiểu số. Họ cảm thấy cảnh sát coi thường mạng sống của người da đen hơn so với người da trắng.

Trước tình hình căng thẳng, Thị trưởng thành phố Minneapolis đã buộc phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Minneapolis, St. Paul và các khu vực xung quanh

Thông tin mới nhất cho biết, Derek Chauvin - cựu sỹ quan cảnh sát Minneapolis liên quan đến cái chết của nạn nhân George Floyd đã bị buộc tội giết người cấp độ ba và ngộ sát, như 1 động thái cần thiết để trấn an sự phẫn nộ đang lan rộng trên toàn nước Mỹ sau vụ việc trên

