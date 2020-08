Vào hôm 3-8-2020, các máy bay chiến đấu của không quân Israel từ phía cao nguyên Golan do họ chiếm đóng đã bất ngờ xuất kích và tấn công vào nhiều mục tiêu trên đất Syria. Trong vụ việc trên, các tổ hợp tên lửa phòng không của Syria đều hoạt động một cách rất thiếu hiệu quả, bất chấp đã tăng cường tình trạng sẵn sàng chiến đấu và bổ sung khí tài hiện đại. Giới chuyên gia cho rằng có khả năng nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ những hệ thống trinh sát và chế áp điện tử (EW) được Israel bố trí trên lãnh thổ do họ kiểm soát. Ban đầu có nhận định cho rằng, các hệ thống EW của Israel chủ yếu gây ảnh hưởng lên những tổ hợp phòng không nằm ở khu vực ngoại vi thủ đô Damascus của Syria. Tuy vậy còn có ý kiến cho rằng, thậm chí khí tài tác chiến điện tử của Israel đủ sức trinh sát và gây nhiễu cả những hệ thống S-300 bố trí tại thành phố Masyaf. Nhận định trên rõ ràng không phải thiếu cơ sở, vì không còn lời giải thích nào tỏ ra thuyết phục hơn. Bởi vậy Damascus được cho là đã có động thái tìm cách loại bỏ căn cứ nói trên. Thông báo của quân đội Israel vào hôm 4-8 cho biết, một tốp lính đặc nhiệm của quân đội chính phủ Syria (SAA) đã tiến hành xâm nhập vào phần cao nguyên Golan do Tel Aviv kiểm soát. Hành động trên nhằm mục đích phá hủy trạm trinh sát và tác chiến điện tử của họ, khi căn cứ này bị cho là nguồn phát sóng chế áp những hệ thống phòng không của Nga đặt tại Syria. Tuy vậy cuộc đột kích trên đã thất bại rất nặng nề, khi lực lượng vũ trang Israel tuyên bố đã tiêu diệt toàn bộ 4 tay súng xâm nhập. Cụ thể theo thông báo: "Vào đêm 3-8, tổng cộng 4 tay súng đã vượt qua biên giới Syria - Israel tại cao nguyên Golan và hướng đến một trạm trinh sát điện tử của Israel". "Quân đội Israel đã sớm phát hiện vụ xâm nhập, trong nhiều giờ họ tiến hành theo dõi và 'dẫn dắt' các tay súng đối phương theo ý mình". "Ngay khi họ quay trở lại đất Syria, pháo binh và không quân Israel đã bắn phá dữ dội gây thương vong cho toàn bộ tốp biệt kích". Sau khi kết thúc vụ việc, binh sĩ Israel đã tháo dỡ thiết bị nổ và bắt đầu nghiên cứu để xác định các tay súng thuộc về nhóm vũ trang nào. Báo chí Nga cho rằng, bất chấp việc chưa có bằng chứng rõ ràng, Israel vẫn khẳng định đây là lính đặc nhiệm của quân đội chính phủ Syria. Ngoài ra có ý kiến cho rằng, nếu là hành động đột nhập của quân đội Syria nhằm phá hủy căn cứ của Israel thì số lượng lính đặc nhiệm được điều tới đó cần phải lớn hơn con số 4 người. Cho nên rất có thể đây chỉ là tốp trinh sát tiền trạm và cuộc tấn công thực sự sẽ diễn ra sau đó, nhưng với diễn biến nói trên thì nhiều khả năng kế hoạch sẽ bị hủy bỏ.

