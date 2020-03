Italy đang là ổ dịch lớn nhất khu vực châu Âu, với số ca bệnh toàn quốc đã vượt mốc 21.000 người. Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến ngày một nghiêm trọng, các bác sĩ tại đây cũng vô cùng vất vả trong điều trị, chăm sóc cho bệnh nhân Tại vùng phía Bắc Lombardy, các y bác sĩ thường xuyên làm việc quá giờ để theo dõi tình hình sức khỏe bệnh nhân. Họ đã làm liên tục trong nhiều tuần kể từ khi dịch bệnh bùng phát và có rất ít thời gian nghỉ ngơi Dịch bệnh lây lan nhanh chóng cũng khiến nhiều bệnh viện rơi vào cảnh quá tải do thiếu giường bệnh, cơ sở vật chất, thuốc men và cả nhân lực chăm sóc Họ phải tận dụng và cải tạo nhanh chóng những khu nhà cũ làm cơ sở điều trị cho bệnh nhân Các bác sĩ, nhân viên y tế thường xuyên phải làm việc cả ngày lẫn đêm để nhanh chóng xác định những người nhiễm bệnh Dịch bệnh bùng phát và lan rộng tại Italy chỉ trong vài tuần. Hồi đầu tuần vừa qua, chính phủ nước này đã phải ra quyết định phong tỏa toàn quốc và khuyến cáo người dân nên ở trong nhà, hạn chế ra đường, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Các bệnh viện tại Italy đã rơi vào tình trạng "vỡ trận" do số ca bệnh tăng lên nhanh chóng. Nhiều căn lều được dựng lên để phục vụ nhu cầu chữa trị của bệnh nhân do các bệnh viện đã rơi vào tình trạng quá tải Dù thiếu thốn, song các nhân viên y tế vẫn nỗ lực hết mình để chăm sóc cho các bệnh nhân tại các khu điều trị Những nhân viên y tế đang chỉ dẫn cho 1 bệnh nhân tại khu điều trị tại bệnh viện Spedali Civili, Brescia Các bệnh nhân tại đây đều đeo khẩu trang để phòng tránh lây lan Trong số những người nhập viện do Covid-19, có cả trẻ em. Dịch bệnh tại Italy diễn biến vô cùng phức tạp và lan ra nhanh chóng, khó kiểm soát. Hôm 14-3, Thứ trưởng Y tế Italy cũng đã công bố ông dương tính với virus SARS-CoV-2 Không những thế, số người nhiễm bệnh tại Italy tăng lên vài nghìn người mỗi này, đây là con số đáng lo ngại. Ngoài Italy, Đức cũng là 1 quốc gia ở châu Âu đang phải vật lộn để chiến đấu với dịch bệnh Dù các bác sĩ tại Italy đều đang nỗ lực hết sức song số ca bệnh quá lớn khiến việc chăm sóc y tế cũng gặp nhiều khó khăn Có thể thấy, sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19 đã khiến Italy rơi vào khủng hoảng

