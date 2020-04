Tàu bệnh viện USNS Comfort (T-AH-20) của Hải quân Mỹ đã cập cảng New York vào sáng ngày 30-3, để giúp bang này chiến đấu với đại dịch Covid-19 đang gây hậu quả nghiêm trọng ở đây. Tàu đến New York ngay sau khi thống đốc bang Andrew Cuomo khẩn cầu kêu gọi sự trợ giúp y tế, khi số người chết vì đại dịch Covid-19 ở bang này tăng mạnh. "Hãy đến giúp chúng tôi ở New York ngay bây giờ", Thống đốc Cuomo nói. Lời kêu gọi của ông Cuomo được đưa ra khi số ca tử vong ở bang này lên đến 250 người trong một ngày. Đây là lần thứ 2 tàu bệnh viện được chính quyền Mỹ điều đến New York, sau sự kiện 11-9-2001. Tàu USNS Comfort sẽ neo tại cầu cảng 90, phía tây Manhattan. "Hôm nay chúng tôi mang đến một thông điệp cho tất cả người dân New York, hải quân của bạn đã trở lại và chúng tôi cam kết với các bạn trong cuộc chiến này", chuẩn đô đốc John Mustin, Phó tư lệnh Bộ tư lệnh lực lượng hạm đội Mỹ, nói. "Đất nước chúng ta đã nghe được lời cầu xin giúp đỡ của chúng tôi tại New York. Không có gì tốt hơn sự xuất hiện của tàu bệnh viện USNS Comfort", Bill de Blasio, Thị trưởng New York nói khi đón tiếp tàu tại cầu cảng. Tàu bệnh viện USNS Comfort sẽ bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân từ ngày 31-3. Trên tàu có sẵn 750/1.000 giường bệnh có thể sử dụng ngay lập tức. Theo Politico, tàu bệnh viện sẽ không điều trị cho bệnh nhân Covid-19, mà chỉ tiếp nhận các bệnh nhân thông thường. Nhiệm vụ của tàu là tiếp nhận và điều trị các ca bệnh thông thường, giải phóng giường bệnh cho các bệnh viện địa phương tập trung vào chiến đấu với đại dịch Covid-19. Tàu có trọng tải hơn 69.000 tấn, dài 272,49 mét, rộng hơn 32 mét, tốc độ 17,5 hải lý/h. Phía trong có một phòng rộng, là nơi tất cả bệnh nhân khi lên "bệnh viện di động này" được thăm khám, trước khi chuyển đến các phòng chức năng. Sức chứa trên tàu Mercy là gần 1.000 giường bệnh. Việc đi lại giữa các tầng ngoài cầu thang bộ còn có cầu thang máy với sức chứa hơn 20 người. Nhiều trang thiết bị y tế hiện đại trên tàu Mercy. Mọi ca phẫu thuật về tim mạch, chỉnh hình, thần kinh... đều được đáp ứng nhờ công nghệ tiên tiến. Tàu có đội ngũ y tế với 1.200 người. Trên tàu có phòng mổ, phòng thí nghiệm, phòng X-Quang kỹ thuật số, máy chụp cắt lớp vi tính, 2 nhà máy điều chế oxy, nhà thuốc với đầy đủ trang thiết bị. Trong chiến tranh Iraq, tàu được triển khai đến Vịnh Ba Tư để điều trị cho các binh sĩ bị thương trong chiến tranh. Đội ngũ y tế trên tàu đã thực hiện 590 ca phẫu thuật, truyền 600 đơn vị máu, chụp 8.000 phim X quang và điều trị cho 700 bệnh nhân, gồm 200 thường dân Iraq. Các nhân viên y tế trên tàu mặc đồ bảo hộ chuẩn bị đón tiếp bệnh nhân. Tuy nhiên, một số chuyên gia y tế cảnh báo việc sử dụng tàu bệnh viện để hỗ trợ trong cuộc chiến với Covid-19 là một "ý tưởng tồi tệ", vì nguy cơ lây nhiễm rất cao. 2 tàu bệnh viện USNS Mercy (T-AH-19) và USNS Comfort (T-AH-20) (ảnh) được điều động theo lệnh của Tổng thống Donald Trump. Các chuyên gia cảnh báo nó sẽ trở thành lồng ấp virus, tương tự trường hợp của tàu du lịch Diamond Princess ở Nhật Bản.

