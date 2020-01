Vừa qua, máy bay chiến đấu của không quân Mỹ đã tiến hành một vụ tập kích cực kỳ táo bạo vào mục tiêu ngay tại cửa ngõ sân bay quốc tế Baghdad của Iraq. Kết quả của trận đánh trên là Thiếu tướng Qassem Suleimani - Chỉ huy đơn vị đặc nhiệm Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cùng nhiều người khác đã thiệt mạng. Đây là đòn giáng mạnh nhất của Mỹ nhằm vào Iran trong suốt thời gian qua, đe dọa thổi bùng lên căng thẳng giữa hai nước, thậm chí còn có thể dẫn tới chiến tranh toàn diện. Sở dĩ Mỹ quyết định ra tay chớp nhoáng vì tướng Suleimani bị cáo buộc là người đứng sau những hành động tấn công vào Đại sứ quán Mỹ tại Iraq. Việc ông này tới Baghdad đúng thời điểm nhạy cảm bị Washington cho là hành động khiêu khích nghiêm trọng. Được biết, quyết định ám sát do chính Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra, điều đó đã khiến Iran tỏ ra cực kỳ tức giận và đe dọa sẽ có hành động trả đũa vào các lợi ích của Mỹ cũng như đồng minh. Tuy nhiên trong khi mũi nhọn của Iran đang hướng vào Mỹ thì hãng thông tấn CNN lại bất ngờ đưa ra nhận định rằng Nga cũng là bên nhận được khá nhiều lợi ích sau hành động của Washington. "Cái chết của tướng Suleimani làm suy yếu ảnh hưởng của Iran tại các quốc gia như Syria. Vị tướng này thực sự là một người dẫn đường trong khu vực chiến tranh, người Nga đã phối hợp hành động của họ với đối phương trong việc loại bỏ nhân vật này". "Việc tướng Suleimani bị ám sát ít nhất sẽ tạo ra khoảng trống trong một thời gian, có thể sẽ được sử dụng theo hướng mang lại lợi ích đáng kể cho người Nga". "Ngoài ra, kết quả của hành động quân sự do Mỹ thực hiện là khiến cho giá dầu tăng mạnh, đảm bảo cho sự gia tăng bất ngờ về dự trữ ngoại hối quốc tế của Nga, khi họ là một trong những nhà xuất khẩu lớn nhất trên thế giới", CNN bình luận. Cần lưu ý là vẫn có quan điểm cho rằng, Nga không ưa gì các đơn vị IRGC cùng đồng minh Hezbollah đóng quân trên đất Syria, vì đã đe dọa đến vị thế độc tôn của Matxcơva với chính quyền Damascus. Nga bị cáo buộc đã làm ngơ cho không quân Israel tiến hành nhiều vụ tấn công vào IRGC để lực lượng này phải rút về nước, tuy nhiên mọi nỗ lực của Matxcơva vẫn chưa đạt được mục đích đề ra. Để Nga có vị thế độc tôn tại Syria thì điều kiện tiên quyết là IRGC, mà cụ thể là đơn vị đặc nhiệm hải ngoại Quds phải suy yếu, chính vì vậy Matxcơva được cho là có nhiều lợi ích trong việc Mỹ ám sát tướng Qasem Suleimani vừa qua. Nhưng trước cáo buộc từ Mỹ, Matxcơva đã gọi tuyên bố của CNN là sai lầm, bởi vì Iran là một trong những đồng minh quan trọng nhất của Nga trong khu vực và Matxcơva không nhận được bất kỳ lợi ích nào từ cái chết của tướng Suleimani. "Tướng Suleimani đóng vai trò then chốt trong việc giải phóng Syria khỏi những kẻ khủng bố. Hầu hết các hoạt động quân sự được phối hợp trực tiếp với Nga". "Cái chết của ông là một mất mát nghiêm trọng vì các đội quân thân Iran vẫn đang chiến đấu cùng với quân đội chính phủ Syria và Nga chống lại những kẻ khủng bố". "Thông qua những lập luận vô căn cứ như vậy, Mỹ chỉ đang cố gắng biện minh cho sai lầm tai hại có thể dẫn đến một trong những cuộc xung đột quân sự quy mô lớn trong khu vực", chuyên gia của trang Avia bình luận. Trước màn đáp trả qua lại của Nga - Mỹ, truyền thông quốc tế nhận định rằng dĩ nhiên Matxcơva sẽ phải bác bỏ nhận định của Washington, nhưng thực tế khó lòng chối bỏ việc họ có khá nhiều lợi ích khi chỉ huy chủ chốt của IRGC thiệt mạng dưới tay Mỹ.

