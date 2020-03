Theo The Telegraph, những bức ảnh đoàn người xếp hàng dài bên ngoài các nhà tang lễ ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, để chờ nhận tro cốt thân nhân lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc gần đây đã gây thêm sức ép với chính quyền thành phố trong việc công bố số liệu thực tế về các ca tử vong do Covid-19. Số liệu chính thức của chính phủ Trung Quốc cho thấy 2.535 người đã tử vong ở Vũ Hán vì nhiễm Covid-19 Tuy nhiên, những hình ảnh được Caixin, tạp chí về tài chính, kinh doanh có trụ sở ở Bắc Kinh, công bố gần đây cho thấy con số này gây nhiều hoài nghi. Người ta cũng thấy các đoàn xe tải chở khoảng 2.500 lọ đựng tro cốt đến một nhà tang lễ ở thành phố Vũ Hán hôm 25 và 26-3. Một bức ảnh khác cho thấy khoảng 3.500 chiếc lọ xếp chồng lên nhau trong nhà tang lễ, dù không rõ bao nhiêu bình đã đựng tro cốt. Các nhà tang lễ Vũ Hán từ chối cung cấp thông tin về số người được hỏa táng, tuy nhiên một số gia đình cho biết họ đã chờ hàng giờ để nhận tro cốt của người thân qua đời vì nhiễm Covid-19. Caixin mô tả dòng người xếp hàng dài khoảng 200 mét chờ đợi bên ngoài nhà tang lễ. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết nước này tới nay ghi nhận hơn 3.200 ca tử vong trong hơn 81.000 ca nhiễm Covid-19. Ủy ban này khẳng định thành phố Vũ Hán trong nhiều ngày gần đây không có ca nhiễm mới, trong khi số người hồi phục tăng nhanh chóng. Trung Quốc cho hay về cơ bản đã khống chế được đại dịch và đang nỗ lực kiềm chế số ca ngoại nhập. Các biện pháp phong tỏa trên diện rộng áp đặt từ hồi tháng một sẽ được dỡ bỏ khi không còn ca nhiễm mới nào. Trong khi đó, với hơn 100.000 ca nhiễm, hơn 1.000 ca tử vong, Mỹ đã vượt Trung Quốc và Italy trở thành vùng dịch lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, có những lo ngại về tính chính xác của số liệu được Trung Quốc công bố, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đang trên đà hoạt động trở lại sau dịch bệnh. Số ca Covid-19 ở Trung Quốc bắt đầu giảm mạnh, sau khi giới chức y tế nước này thay đổi cách tính ca nhiễm. Những bệnh nhân không có triệu chứng không được tính vào số liệu chính thức, kể cả khi họ xét nghiệm dương tính với Covid-19. Nhiều ca tử vong nghi ngờ do nhiễm Covid-19 cũng không được tính vào số liệu, các gia đình cho biết. Những ca này chưa bao giờ được cộng vào tổng số ca tử vong do Ủy ban Y tế Quốc gia công bố, do các bệnh nhân chưa được xét nghiệm Covid-19 trong bối cảnh bệnh viện quá tải. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22-3 cũng bày tỏ sự thất vọng vì Trung Quốc thiếu hợp tác và chia sẻ thông tin sớm trong giai đoạn đầu của Covid-19, nói thêm rằng "thật đáng tiếc khi Trung Quốc giữ bí mật". Hiện tại Covid-19 đã xuất hiện tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ khiến hơn 597.000 người nhiễm và gần 27.500 người thiệt mạng. WHO đã tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu và kêu gọi các nước đoàn kết để chống dịch.

