Chính quyền tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc truy phong 12 nhân viên y tế tử vong trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 là "liệt sĩ" đã đấu tranh ngày đêm chạy đua với thời gian chống lại dịch bệnh, bảo vệ cuộc sống và sức khỏe của người dân, CCTV hôm 2-4 đưa tin. "Liệt sĩ" là danh hiệu cao nhất được Trung Quốc trao cho một công dân qua đời khi làm việc để phụng sự đất nước. Danh hiệu này được trao ba tháng sau khi bác sĩ Lý Văn Lượng bị chính quyền TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, khiển trách. Lý Văn Lượng là bác sĩ nhãn khoa tại Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Cuối tháng 12, anh chia sẻ cùng đồng nghiệp trên ứng dụng nhắn tin WeChat nỗi lo lắng về căn bệnh mới giống hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS). Căn bệnh sau đó được xác định là Covid-19, hiện đã khiến hơn một triệu người nhiễm bệnh và gần 60.000 người chết tại 205 quốc gia, vùng lãnh thổ. Ngay khi ông cảnh báo căn bệnh, quan chức ở Vũ Hán lập tức khiển trách Lý, bắt anh ký vào văn bản thừa nhận "tung tin đồn nhảm" và "bình luận sai lệch". Bác sĩ Lý sau đó nhiễm dịch Covid-19 khi khám cho bệnh nhân và không lâu sau đó ông qua đời hôm 7-2 tại Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán. Vài ngày trước khi qua đời, BS Lý Văn Lượng trả lời New York Times rằng: "Nếu quan chức tiết lộ thông tin về dịch bệnh sớm hơn, tôi nghĩ tình hình sẽ đỡ hơn nhiều. Cần có sự thẳng thắn và minh bạch hơn". Cái chết của bác sĩ Lý đã châm ngòi cho sự tức giận của nhiều người Trung Quốc. Họ kêu gọi quyền tự do ngôn luận, chấm dứt kiểm duyệt và xin lỗi bác sĩ Lý. Sự tức giận đó đã gây tác động đến chính phủ Trung Quốc. Ngày 19-3, Ủy ban Giám sát Quốc gia (NSC), cơ quan chống tham nhũng hàng đầu đất nước, tuyên bố việc xử phạt bác sĩ Lý là "bất thường" và "không đúng đắn". Theo NSC, công an Vũ Hán phải chịu trách nhiệm và hình phạt của Lý Văn Lượng phải được hủy bỏ. Công an thành phố này sau đó đã xin lỗi và rút lại quyết định khiển trách bác sĩ Lý. Chính phủ Trung Quốc công nhận là "hy sinh vì công vụ", và gia đinh ông nhận 820.000 nhân dân tệ tiền hỗ trợ. Bác sĩ Lý Văn Lượng ra đi bỏ lại người vợ đang mang thai, đứa con trai 5 tuổi và cha mẹ già, theo truyền thông Trung Quốc. Mẹ bác sĩ khóc, nói với trang tin Pear rằng bà không có cơ hội để vĩnh biệt con trai mình: "Từ khi con trai điều trị đến khi chết, chúng tôi không có cơ hội gặp con một lần vì căn bệnh truyền nhiễm. Thật đáng thương khi con trai tôi không vượt qua được!" Sau cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng, người dân trên khắp Trung Quốc đã bày tỏ lòng tiếc thương và cảm kích trước việc làm của anh. NSC cho biết hơn 3.300 nhân viên y tế nước này đã nhiễm nCoV, ít nhất 13 người đã chết, trong đó có bác sĩ Lý Văn Lượng. Vào 10h sáng 4-4-2020, toàn Trung Quốc mặc niệm ba phút để tôn vinh tất cả liệt sĩ trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

