"Mỹ nói mọi lựa chọn đều được để ngỏ. Hôm nay, tôi cũng xin nói với phía Mỹ rằng mọi lựa chọn cũng đang được Trung Quốc xem xét", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày 18-3. Phát biểu được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo trục xuất các phóng viên thường trú làm việc cho tờ New York Times, Wall Street Journal và Washington Post khỏi Trung Quốc đại lục. Thậm chí Bắc Kinh có thể cấm họ tác nghiệp tại đặc khu hành chính Hồng Kông, đồng thời yêu cầu các cơ quan này cùng Đài Tiếng nói Hoa Kỳ và tạp chí Time cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động, tài chính và bất động sản của họ ở Trung Quốc. Ông Cảnh Sảng khẳng định Bắc Kinh có quyền trục xuất phóng viên thường trú Mỹ ở Hồng Kông, do mọi hoạt động ngoại giao tại đặc khu đều do chính quyền trung ương quản lý. "Chúng tôi có thể áp dụng thêm nhiều biện pháp chống lại các cơ quan truyền thông Mỹ tại Trung Quốc nếu nước Mỹ không sửa chữa sai lầm", ông nói. Quyết định trục xuất nhà báo Mỹ được Bắc Kinh đưa ra chỉ vài tuần sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump yêu cầu 5 cơ quan truyền thông Trung Quốc tại Mỹ giảm số lượng phóng viên thường trú từ 160 người xuống còn 100 người từ ngày 13-3-2020. Phóng viên của các hãng tin nước ngoài ở Trung Quốc là đội ngũ tích cực đưa tin về Covid-19 đầu năm nay, thậm chí từ những ngày đầu tiên khi dịch khởi phát ở Vũ Hán, cũng như phản ánh nhiều vấn đề nóng tại nước này. Dean Baquet, thành viên ban biên tập New York Times, cho rằng trục xuất phóng viên Mỹ là hành động "đặc biệt vô trách nhiệm, vào thời điểm thế giới cần nguồn thông tin đáng tin cậy và tự do về đại dịch Covid-19". Matt Murray, Tổng biên tập WSJ và Martin Baron, thành viên ban biên tập Washington Post, cũng chỉ trích quyết định này của Bắc Kinh. Xung đột về truyền thông giữa Mỹ và Trung Quốc khởi phát từ việc Bắc Kinh trục xuất 3 phóng viên của Wall Street Journal (WSJ), liên quan đến bài bình luận có tiêu đề "Trung Quốc - con bệnh thực sự của châu Á", đăng trên trang nhất WSJ hôm 3-2. Bắc Kinh chỉ trích bài viết "phân biệt chủng tộc", "giật gân" cũng như chỉ trích tạp chí không xin lỗi chính thức. Hai trong 3 phóng viên WSJ gồm Josh Chin, người Mỹ và Philip Wen, người Australia đã rời Trung Quốc, nhưng người còn lại là Chao Deng, đang mắc kẹt ở Vũ Hán khi đưa tin về Covid-19 ở thành phố bị xem là tâm dịch của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc thu hồi thẻ nhà báo của 3 phóng viên. Tiếp đến, Mỹ trả đũa bằng việc yêu cầu các cơ quan báo giới của Trung Quốc phải cắt giảm 60 người. Các quan chức Mỹ cho biết, quyết định cắt giảm phóng viên thường trú của báo Trung Quốc nhằm đáp trả "chính sách bắt nạt, quấy rối phóng viên Mỹ từ lâu" của Trung Quốc, nhưng khẳng định đây không phải động thái nhằm trục xuất các phóng viên có quốc tịch Trung Quốc.

"Mỹ nói mọi lựa chọn đều được để ngỏ. Hôm nay, tôi cũng xin nói với phía Mỹ rằng mọi lựa chọn cũng đang được Trung Quốc xem xét", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày 18-3. Phát biểu được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo trục xuất các phóng viên thường trú làm việc cho tờ New York Times, Wall Street Journal và Washington Post khỏi Trung Quốc đại lục. Thậm chí Bắc Kinh có thể cấm họ tác nghiệp tại đặc khu hành chính Hồng Kông, đồng thời yêu cầu các cơ quan này cùng Đài Tiếng nói Hoa Kỳ và tạp chí Time cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động, tài chính và bất động sản của họ ở Trung Quốc. Ông Cảnh Sảng khẳng định Bắc Kinh có quyền trục xuất phóng viên thường trú Mỹ ở Hồng Kông, do mọi hoạt động ngoại giao tại đặc khu đều do chính quyền trung ương quản lý. "Chúng tôi có thể áp dụng thêm nhiều biện pháp chống lại các cơ quan truyền thông Mỹ tại Trung Quốc nếu nước Mỹ không sửa chữa sai lầm", ông nói. Quyết định trục xuất nhà báo Mỹ được Bắc Kinh đưa ra chỉ vài tuần sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump yêu cầu 5 cơ quan truyền thông Trung Quốc tại Mỹ giảm số lượng phóng viên thường trú từ 160 người xuống còn 100 người từ ngày 13-3-2020. Phóng viên của các hãng tin nước ngoài ở Trung Quốc là đội ngũ tích cực đưa tin về Covid-19 đầu năm nay, thậm chí từ những ngày đầu tiên khi dịch khởi phát ở Vũ Hán, cũng như phản ánh nhiều vấn đề nóng tại nước này. Dean Baquet, thành viên ban biên tập New York Times, cho rằng trục xuất phóng viên Mỹ là hành động "đặc biệt vô trách nhiệm, vào thời điểm thế giới cần nguồn thông tin đáng tin cậy và tự do về đại dịch Covid-19". Matt Murray, Tổng biên tập WSJ và Martin Baron, thành viên ban biên tập Washington Post, cũng chỉ trích quyết định này của Bắc Kinh. Xung đột về truyền thông giữa Mỹ và Trung Quốc khởi phát từ việc Bắc Kinh trục xuất 3 phóng viên của Wall Street Journal (WSJ), liên quan đến bài bình luận có tiêu đề "Trung Quốc - con bệnh thực sự của châu Á", đăng trên trang nhất WSJ hôm 3-2. Bắc Kinh chỉ trích bài viết "phân biệt chủng tộc", "giật gân" cũng như chỉ trích tạp chí không xin lỗi chính thức. Hai trong 3 phóng viên WSJ gồm Josh Chin, người Mỹ và Philip Wen, người Australia đã rời Trung Quốc, nhưng người còn lại là Chao Deng, đang mắc kẹt ở Vũ Hán khi đưa tin về Covid-19 ở thành phố bị xem là tâm dịch của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc thu hồi thẻ nhà báo của 3 phóng viên. Tiếp đến, Mỹ trả đũa bằng việc yêu cầu các cơ quan báo giới của Trung Quốc phải cắt giảm 60 người. Các quan chức Mỹ cho biết, quyết định cắt giảm phóng viên thường trú của báo Trung Quốc nhằm đáp trả "chính sách bắt nạt, quấy rối phóng viên Mỹ từ lâu" của Trung Quốc, nhưng khẳng định đây không phải động thái nhằm trục xuất các phóng viên có quốc tịch Trung Quốc.