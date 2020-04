Phát biểu trên kênh truyền hình ABC hôm nay, Ngoại trưởng Australia Marise Payne cho biết, nước này sẽ "theo đuổi" một cuộc điều tra về phản ứng ban đầu của Trung Quốc khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở thành phố Vũ Hán cuối năm ngoái. "Chúng ta cần biết những chi tiết mà một cuộc điều tra độc lập sẽ xác định chúng ta về nguồn gốc của virus này, những cách tiếp cận để ứng phó với nó và sự cởi mở trong những thông tin được chia sẻ", bà nói. Bà Payne cho biết sự lo ngại về tính minh bạch của Trung Quốc đang "ở mức rất cao". "Các vấn đề quanh Covid-19 là các vấn đề cần xem xét độc lập và tôi nghĩ rất quan trọng để chúng tôi làm việc đó", bà nói thêm. "Thực tế, Australia chắc chắn sẽ làm việc đó". Ngoại trưởng Australia kêu gọi Trung Quốc nên minh bạch trong quá trình điều tra và cho rằng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) không nên một mình tiến hành điều tra cuộc khủng hoảng này, mà phải có sự hợp tác quốc tế. Theo bà Payne, Australia có chung lo ngại với Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump cáo buộc WHO ứng phó tệ hại với cuộc khủng hoảng và che đậy sự nghiêm trọng của dịch bệnh ở Trung Quốc trước khi nó lan rộng. "Các bên, các quốc gia cần phối hợp với sự sẵn sàng minh bạch và tham gia vào quá trình đó, để đảm bảo chúng ta có một cơ chế xem xét mà cộng đồng quốc tế có thể tin tưởng", bà cho hay. SARS-CoV-2 được tin là xuất hiện tại một chợ bán động vật hoang dã ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, truyền thông Mỹ tuần này dẫn các nguồn tin nặc danh cho rằng virus có thể đã vô tình lọt ra từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Dịch Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra hiện đã lan rộng ra 210 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn 2,3 triệu người nhiễm và gần 160.000 người tử vong. Australia hôm nay báo cáo thêm 53 ca nhiễm dịch Covid-19, đưa số ca nhiễm cả nước lên 6.586, trong đó 71 người chết. Tỷ lệ gia tăng ca nhiễm mới đã giảm xuống dưới 1% trong 7 ngày liên tiếp, thấp hơn nhiều quốc gia khác. Lời kêu gọi điều tra về đại dịch Covid-19 của bà Payne được đưa ra khi quan hệ Australia và Trung Quốc đang căng thẳng. Australia cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào các vấn đề nội bộ và lo ngại ảnh hưởng ngày càng gia tăng thái quá của Trung Quốc ở khu vực Thái Bình Dương. "Mối lo ngại của tôi là về tính minh bạch của Trung Quốc và đảm bảo rằng chúng ta có thể tham gia vào quá trình điều tra một cách cởi mở", Ngoại trưởng Australia nói thêm. Tổng thống Trump những ngày gần đây đẩy mạnh chỉ trích Trung Quốc, cho rằng nước này thiếu minh bạch sau khi Covid-19 bùng phát. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 18-4, Trump tuyên bố Trung Quốc sẽ phải "gánh hậu quả" nếu bị phát hiện chịu trách nhiệm về đại dịch. Trung Quốc bác bỏ những chỉ trích, khẳng định đã luôn cởi mở về sự bùng phát dịch bệnh và cảnh báo thế giới. Bô Ngoại giao Trung Quốc cũng mượn lời của WHO cho rằng không có cơ sở để cho rằng virus SARS-CoV-2 được phát xuất từ phòng thí nghiệm virus tại Vũ Hán.

Phát biểu trên kênh truyền hình ABC hôm nay, Ngoại trưởng Australia Marise Payne cho biết, nước này sẽ "theo đuổi" một cuộc điều tra về phản ứng ban đầu của Trung Quốc khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở thành phố Vũ Hán cuối năm ngoái. "Chúng ta cần biết những chi tiết mà một cuộc điều tra độc lập sẽ xác định chúng ta về nguồn gốc của virus này, những cách tiếp cận để ứng phó với nó và sự cởi mở trong những thông tin được chia sẻ", bà nói. Bà Payne cho biết sự lo ngại về tính minh bạch của Trung Quốc đang "ở mức rất cao". "Các vấn đề quanh Covid-19 là các vấn đề cần xem xét độc lập và tôi nghĩ rất quan trọng để chúng tôi làm việc đó", bà nói thêm. "Thực tế, Australia chắc chắn sẽ làm việc đó". Ngoại trưởng Australia kêu gọi Trung Quốc nên minh bạch trong quá trình điều tra và cho rằng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) không nên một mình tiến hành điều tra cuộc khủng hoảng này, mà phải có sự hợp tác quốc tế. Theo bà Payne, Australia có chung lo ngại với Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump cáo buộc WHO ứng phó tệ hại với cuộc khủng hoảng và che đậy sự nghiêm trọng của dịch bệnh ở Trung Quốc trước khi nó lan rộng. "Các bên, các quốc gia cần phối hợp với sự sẵn sàng minh bạch và tham gia vào quá trình đó, để đảm bảo chúng ta có một cơ chế xem xét mà cộng đồng quốc tế có thể tin tưởng", bà cho hay. SARS-CoV-2 được tin là xuất hiện tại một chợ bán động vật hoang dã ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, truyền thông Mỹ tuần này dẫn các nguồn tin nặc danh cho rằng virus có thể đã vô tình lọt ra từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Dịch Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra hiện đã lan rộng ra 210 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn 2,3 triệu người nhiễm và gần 160.000 người tử vong. Australia hôm nay báo cáo thêm 53 ca nhiễm dịch Covid-19, đưa số ca nhiễm cả nước lên 6.586, trong đó 71 người chết. Tỷ lệ gia tăng ca nhiễm mới đã giảm xuống dưới 1% trong 7 ngày liên tiếp, thấp hơn nhiều quốc gia khác. Lời kêu gọi điều tra về đại dịch Covid-19 của bà Payne được đưa ra khi quan hệ Australia và Trung Quốc đang căng thẳng. Australia cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào các vấn đề nội bộ và lo ngại ảnh hưởng ngày càng gia tăng thái quá của Trung Quốc ở khu vực Thái Bình Dương. "Mối lo ngại của tôi là về tính minh bạch của Trung Quốc và đảm bảo rằng chúng ta có thể tham gia vào quá trình điều tra một cách cởi mở", Ngoại trưởng Australia nói thêm. Tổng thống Trump những ngày gần đây đẩy mạnh chỉ trích Trung Quốc, cho rằng nước này thiếu minh bạch sau khi Covid-19 bùng phát. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 18-4, Trump tuyên bố Trung Quốc sẽ phải "gánh hậu quả" nếu bị phát hiện chịu trách nhiệm về đại dịch. Trung Quốc bác bỏ những chỉ trích, khẳng định đã luôn cởi mở về sự bùng phát dịch bệnh và cảnh báo thế giới. Bô Ngoại giao Trung Quốc cũng mượn lời của WHO cho rằng không có cơ sở để cho rằng virus SARS-CoV-2 được phát xuất từ phòng thí nghiệm virus tại Vũ Hán.