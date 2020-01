Bước sang năm mới 2020, Australia vẫn đang phải vật lộn với những đám cháy rừng gây hậu quả nghiêm trọng tại nhiều bang Những đám cháy rừng hủy hoại phần lớn đất đai và gây thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất tại đây Theo Reuters, đã có ít nhất 15 người thiệt mạng và nhiều người khác còn đang mất tích do những vụ cháy rừng này Trong số những nạn nhân tử vong, có nhiều người là tình nguyện viên cứu hộ. Trong ảnh, con trai của 1 tình nguyện viên cứu hộ đã thiệt mạng trong vụ cháy rừng nhận huy chương về lòng dũng cảm và sự tận tụy thay cho cha mình Hình ảnh chụp được từ vệ tinh trên không cho thấy tình trạng cháy rừng nghiêm trọng ở Australia Nhiều vụ cháy rừng lớn nhỏ tại các khu vực khác nhau được ghi hình lại Bầu trời thành phố Mallacoota, bang Victoria, Australia đỏ rực do những vụ cháy rừng tại đây Những khu đất bị phá hủy nặng nề và nhiều cột khói lớn do ảnh hưởng của cháy rừng đã khiến không khí tại nhiều bang ở Australia bị ô nhiễm nặng nề Những khu rừng hoang tàn sau vụ cháy lớn Xe cộ và nhiều cơ sở vật chất cũng bị thiêu rụi bởi những đám cháy lớn kéo dài trong nhiều tuần Nhà ở của người dân bị san phẳng do cháy rừng tại bang Victoria, Australia Không chỉ ảnh hưởng về cơ sở vật chất, nhiều động vật hoang dã tại Australia cũng bị thương nặng do cháy rừng Hình ảnh 1 tình nguyện viên cứu hộ cho con gấu túi uống nước sau khi giải cứu con gấu túi này khỏi đám cháy rừng Những vụ cháy rừng tại đây đã xảy ra liên tiếp kể từ hồi tháng 11-2019 vừa qua. Từ đó tới nay, chính quyền nước này đã triển khai nhiều cách thức và huy động tối đa lực lượng tới không chế và dập tắt các đám cháy trên cả nước Máy bay trực thăng được huy động để dập lửa từ trên không Một tình nguyện viên cứu hỏa đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa bùng phát tại núi Hay, thuộc dãy núi Blue Mountain Dù vậy, tình hình cháy rừng tại Australia vẫn diễn biến vô cùng nghiêm trọng Bầu không khí tại đây đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do khói bụi từ đám cháy lớn

