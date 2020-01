Theo hãng thông tấn TASS, chính quyền Anh tuyên bố sẵn sàng “đẩy lùi” lực lượng Nga ở Syria nếu Moskva và đồng minh Damascus không từ bỏ kế hoạch mở chiến dịch tổng tấn công vào tỉnh Idlib. Hiện tại London bày tỏ mong muốn hỗ trợ các tay súng thánh chiến một cách khá rõ ràng và thông qua nỗ lực để ngăn chặn cuộc tấn công của không quân Nga nhằm tránh “thảm họa nhân đạo”. Truyền thông quốc tế cho biết Anh vừa đề nghị triệu tập một cuộc họp thường kỳ của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, với hy vọng sẽ gây được áp lực thích hợp đối với Moskva và Damascus. "Một mặt Anh đã gửi các yêu cầu tới Hội đồng bảo an Liên hợp quốc để tổ chức những cuộc họp về tình hình ở tỉnh Idlib của Syria. Tham vấn dự kiến sẽ được tổ chức sau cánh cửa đóng kín". "Mỹ ủng hộ đề xuất của Anh. Chủ đề của cuộc họp sắp tới không được tiết lộ, nhưng có khả năng thảo luận sẽ tập trung vào hành động quân sự của quân đội chính phủ Syria", báo cáo của cơ quan thông tấn liên bang Nga nói rõ. Tuy nhiên theo đánh giá của truyền thông Nga, cả Anh và Mỹ đều không thể thực hiện bất kỳ biện pháp nào nhằm ngăn chặn sự thất bại của phiến quân khủng bố ở Syria. “Mọi nỗ lực sử dụng vũ lực để chống lại SAA có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng, khi Nga sẽ cung cấp vũ khí cũng như hỗ trợ quân sự cho đối tác để tự vệ”, truyền thông Nga cảnh báo. Biện pháp ngấm ngầm cung cấp vũ khí cho phiến quân thánh chiến theo đánh giá cũng rất khó thành hiện thực bởi lúc này tỉnh Idlib đã bị bao vây chặt từ mọi hướng. Giải pháp được đánh giá có tính khả thi nhất chính là Anh và Mỹ sẽ lại yêu cầu tiến hành một đợt di tản dân thường ra khỏi vùng chiến sự, nhưng điều này khá nan giải khi từng thất bại trong quá khứ. Mặc dù vậy giới chuyên gia Nga không loại trừ khả năng sẽ có thêm một cuộc dàn dựng "tấn công bằng vũ khí hóa học" được đưa ra, dẫn đến hành động không kích can thiệp như đã từng xảy ra hồi tháng 4 năm 2018. Nếu tình huống xấu nhất diễn ra thì cũng không dễ để chính quyền Damascus có thể đối phó, bởi hiện tại họ đang phải căng lực lượng trên khắp đất nước nhằm đối phó với cả các nhóm phiến quân lẫn quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra lực lượng phòng không Syria cũng chưa chứng tỏ được hiệu quả trong hoạt động đánh chặn máy bay chiến đấu của Israel, nếu liên minh quân sự do Anh và Mỹ dẫn đầu phối hợp tấn công sẽ cực khó để Damascus chống trả. Một trận ném bom và bắn tên lửa hành trình hạn chế theo đánh giá cũng có thể gây thiệt hại nặng nề cho quân đội Syria, buộc họ phải trì hoãn cuộc tấn công thêm một thời gian khá dài. Trong tình thế này vai trò của Nga đối với đồng minh Syria là rất lớn, không chỉ một "cánh cửa chặn" tại Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc để ngăn đưa ra các nghị quyết bất lợi mà còn là chỗ dựa về mặt quân sự tại thực địa.

